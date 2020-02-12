Гран-при Китая «Формулы-1» перенесли из-за коронавируса
Николай Андреев
Международная автомобильная федерация (FIA) перенесла на неопределённый срок Гран-при Китая
Помимо спортивных событий, из-за карантина в Китае простаивают автозаводы и производители компонентов. Подробнее об этом можно узнать в нашей хронике:
Ранее организаторы «Формулы-1» обсуждали с участниками чемпионата варианты переноса китайского этапа на начало августа или конец ноября. Однако эти даты не устраивают гоночные команды.
Если отложенная гонка всё-таки состоится, то в сезоне-2020
«Формулы-1»пройдут рекордные 22 этапа.
Также в Китае под угрозой оказались и другие спортивные соревнования, включая этап электрического чемпионата
«Формула-E».Он должен был состояться в Санье 21 марта. Новая дата гонки всё ещё не определена.