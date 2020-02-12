Гран-при Китая «Формулы-1» перенесли из-за коронавируса

Ранее организаторы «Формулы-1» обсуждали с участниками чемпионата варианты переноса китайского этапа на начало августа или конец ноября. Однако эти даты не устраивают гоночные команды.

Также в Китае под угрозой оказались и другие спортивные соревнования, включая этап электри­че­ского чемпионата «Формула-E». Он должен был состояться в Санье 21 марта. Новая дата гонки всё ещё не определена.