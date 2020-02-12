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Гран-при Китая «Формулы-1» перенесли из-за коронавируса

Новости

Николай Андреев

Международная автомобильная федерация (FIA) перенесла на неопреде­лённый срок Гран-при Китая «Формулы-1» из-за вспышки коронавируса в стране. Гонка должна была состояться в Шанхае 19 апреля.

Помимо спортивных событий, из-за карантина в Китае простаивают автозаводы и произво­дители компонентов. Подробнее об этом можно узнать в нашей хронике:

  • Ранее организаторы «Формулы-1» обсуждали с участниками чемпионата варианты переноса китайского этапа на начало августа или конец ноября. Однако эти даты не устраивают гоночные команды. 

  • Если отложенная гонка всё-таки состоится, то в сезоне-2020 «Формулы-1» пройдут рекордные 22 этапа.

  • Также в Китае под угрозой оказались и другие спортивные соревнования, включая этап электри­че­ского чемпионата «Формула-E». Он должен был состояться в Санье 21 марта. Новая дата гонки всё ещё не определена.

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