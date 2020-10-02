Автомобильные новинки октября для России

Запитай Китай: самые крутые электромобили автошоу в Пекине

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Константин Новацкий

Электричество — по-прежнему главный автомо­бильный мейнстрим. А между­народный салон — с софитами, ярким саундом и толпами зрителей — теперь и вовсе немыслим без новинок на батарейках. Собрали для вас самые дально­бойные, крыше­сносные и вырви­глазные концепт-кары главной китайской авто­ярмарки. От спортивной «кошки» до азиатской «Волги» с хайтековым скелетом.

GAC Enpulse

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Заманчивому внешне и продвинутому в техническом плане двух­моторному родстеру активно пророчат серийное будущее. У сильной во всех смыслах компании GAC достаточно мозгов и ресурсов, чтобы построить интересный концепт на новой платформе и за несколько лет довести идею до конвейера. Чем же интересен концепту­альный Enpulse помимо статуса электрокара и заметного дизайн-реверанса в сторону Tesla и Toyota? 

Например, выдвижной стеклянной крышей. Или «игровым» режимом Virtual Battle, в котором при движении по треку авто­мобиль создаёт вам виртуальных противников, выводя их изобра­жения на дисплей и боковые зеркала. Лучшие круги можно записать на видео­камеры, а позже смонтировать ролик для Youtube. Рай для гонщиков-гиков!

GAC-Honda Everus VE-1 Sport EV

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Ещё одна новинка с лого GAC создана совместно с японцами из Honda. VE-1 Sport — это электри­ческий кроссовер на основе модели Vezel, со 165-сильной установкой и аккуму­ляторами увеличенной ёмкости (до 61,3 кВт·ч). Серийную версию не стоит ждать — ведь она прямо перед нами. Новинка уже оценена в 173 800 юаней (1,9 млн. ₽) и доступна для заказа. 

За счёт большой батареи запас хода у кроссовера достигает 470 кило­метров по циклу NEDC. Правда, стильная внешность с красными акцентами в духе моделей Type R вступает в дис­сонанс с предель­ными возмож­ностями электро­мотора. Максимальная скорость спортивного EV-1 — всего 140 кило­метров в час.

HiPhi X

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Стартапу Human Horizons из Шанхая всего пара лет от роду. Однако у них уже готов первый электрокар. Единичка в индексе концепту­альной модели сменилась «иксом», а сам HiPhi X обрёл серийный облик и весьма премиальные замашки. Для кроссовера размером с Cadillac Escalade приготов­лено два электро­мотора по 399 «лошадей» и аккуму­ляторный блок на 97 кВт·ч. Итоговые цифры впечатляют: большая полно­приводная семи­дверная (!) махина ускоряется до «сотни» за 3,9 секунды и проезжает до 630 километров на одной зарядке (по NEDC-замерам). 

В салоне установлены три больших дисплея для комму­никации и развле­чений, а за доплату доступны премиальный звук Meridian и автопилот третьего уровня с «зоркими» инфра­красными камерами. Приобрести HiPhi X в Китае можно будет уже к концу 2020 года. Цены начинаются с 680 000 юаней (7,7 млн. ₽) за шести­местную версию.

Great Wall Futurist

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Марку Great Wall мы знаем по кроссоверам и внедорож­никам, поэтому пекинский дебют роскошного легкового седана стал целым событием. «Батаре­ечный» концепт интересен не столько внеш­ностью («волго­подобный» кузов без централь­ных стоек проекти­ровал экс-дизайнер Land Rover), сколько «начинкой»: Futurist (или Chaopai по-китайски) создан на новой модульной «тележке» концерна Great Wall. В ближайшем будущем её планируют активно исполь­зовать для новых моделей — как электри­ческих, так и оснащённых ДВС. 

На пекинском стенде не были озвучены параметры электри­ческой силовой установки, зато в компании поделились другими цифрами: запас хода серийной версии Futurist может составить 700 километров. Неплохо.

Buick Electra

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Чтобы создать стильный концепт к Пекину-2020, парни из шанхайского дизайн-бюро Buick замешали в одну форму купе-кроссовер, седан и GT-спорт­кар. Вышло крайне убедительно. Получив классиче­ское для «Бьюика» имя Electra, пару электро­моторов общей мощностью 592 «лошади» и максимально футури­стичный интерьер под стеклянным куполом, новинка готовится стать серийным обита­телем мега­полисов. В компании не обозначили даже примерных сроков, но уже нацелились на рынки Китая и США. Интересно, какие из реализо­ванных на шоукаре «фишек» доживут до конвейера?

Honda SUV e:concept

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Футуристичная «трёхдверка» готовится стать первой электро-Хондой для китайского рынка. Правда, о временном отрезке, что отделяет концепту­альную часть проекта от серийной, в компании не распро­страняются. Известно, что производ­ством новинки займётся уже упомянутое совместное пред­приятие GAC-Honda. А в 2021 году компания начнёт демонстри­ровать на китайских дорогах возмож­ности комплекса помощи водителю ADAS — он будет частью умной электроники кроссовера. Ещё товарная версия должна получить лишнюю пару дверей: всё-таки «купе-кроссовер» — это больше про стиль, а не про функционал...

Beijing Radiance

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Не устали от обтекаемых электрических концепт-каров? Тогда вот ещё один. Он создан под новым брендом холдинга BAIC, знакомого нам по репликам G-класса. Первый электри­ческий Beijing получил не только классный дизайн с ниспадающей линией крыши, но и вполне ожидаемый имидж «убийцы Tesla Model S». Не станем считать, сколько подобных ассасинов уже стремятся сковырнуть детище Илона Маска с пьедестала, а присмотримся к цифрам.

Точнее — к единственному заявленному показателю в 800 километров запаса хода по циклу NEDC. Вполне достойно для сопер­ничества с Теслой. Как и автопилот четвёртого уровня автоном­ности. Однако, к сожалению, больше ничего конкретного о концепте Radiance не известно.

Voyah i-Free

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Дочерний «электрический» бренд компании Dongfeng Motors выступил в Пекине с прообразом нового кроссовера. Несмотря на оригиналь­ные дизайнерские решения, в облике i-Free довольно легко угады­ваются две-три современные европейские модели (узнали какие?), но силуэт всё равно на редкость гармоничен. Концепт построен на фирменной платформе Dongfeng ESSA (Electric Smart Secure Architecture) с электро­моторами, а серийное воплощение новинки от Voyah (игривый вариант слова Voyage) Китай увидит в 2022 году. Сборку будет производить совместное с Renault предприятие в Ухане.

Neta Eureka 03

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И ещё немного китайского дизайна ради дизайна. Как и у кроссовера от Voyah, у купе-седана от бренда Neta — электриче­ского «крыла» компании Hozon Auto — пока отсут­ствует интерьер, а вместо стёкол использо­вана чёрная плёнка. Главный посыл марки примерно таков: «Мы хотим делать больше интересных машин». 

Пока же модельная линейка состоит из трёх крос­соверов, так что появление в гамме солидной четырёх­дверки должно украсить портфолио. Для 4,8-метровой Eureka 03 анонси­рована силовая установка с дально­бойностью под 800 кило­метров и динамикой в четыре секунды до «сотни», а вместе с ней — автопилот четвёртого уровня автоном­ности. Слова обретут физический экви­валент к 2022 году, когда шоукар превратится в товарную новинку для внутреннего рынка.

ORA Good Cat GT

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Суббренд концерна Great Wall в последнее время радует интересными электри­ческими новинками. Неофици­альный статус жемчужины стенда ORA получил ретро­спидстер Black Cat, а вот за формиро­вание интереса к модельной линейке в ответе этот полосатый «котик» с рельефным кузовом. 

GT можно считать «горячей» версией электриче­ского хэтча Good Cat. Здесь установлен более «злой» аэро­динами­ческий обвес с фейковыми воздухо­заборниками, «типа-спортивный» диффузор и спойлер на крышке багажника. Настроения добавляет графика и обилие беджиков GT. Правда, электро­мотору не стали повышать отдачу: Good Cat GT развивает 145 сил и 210 Нм крутящего момента. От розетки до розетки супермини способен проехать до полутысячи километров.

Чьи «батарейки» круче?

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