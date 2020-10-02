Запитай Китай: самые крутые электромобили автошоу в Пекине

Заманчивому внешне и продвинутому в техническом плане двух­моторному родстеру активно пророчат серийное будущее. У сильной во всех смыслах компании GAC достаточно мозгов и ресурсов, чтобы построить интересный концепт на новой платформе и за несколько лет довести идею до конвейера. Чем же интересен концепту­альный Enpulse помимо статуса электрокара и заметного дизайн-реверанса в сторону Tesla и Toyota?

Например, выдвижной стеклянной крышей. Или «игровым» режимом Virtual Battle, в котором при движении по треку авто­мобиль создаёт вам виртуальных противников, выводя их изобра­жения на дисплей и боковые зеркала. Лучшие круги можно записать на видео­камеры, а позже смонтировать ролик для Youtube. Рай для гонщиков-гиков!