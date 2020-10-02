Запитай Китай: самые крутые электромобили автошоу в Пекине
Константин Новацкий
Электричество — по-прежнему главный автомобильный мейнстрим. А международный салон — с софитами, ярким саундом и толпами зрителей — теперь и вовсе немыслим без новинок на батарейках. Собрали для вас самые дальнобойные, крышесносные и вырвиглазные концепт-кары главной китайской автоярмарки. От спортивной «кошки» до азиатской «Волги» с хайтековым скелетом.
GAC Enpulse
Заманчивому внешне и продвинутому в техническом плане двухмоторному родстеру активно пророчат серийное будущее. У сильной во всех смыслах компании GAC достаточно мозгов и ресурсов, чтобы построить интересный концепт на новой платформе и за несколько лет довести идею до конвейера. Чем же интересен концептуальный Enpulse помимо статуса электрокара и заметного дизайн-реверанса в сторону Tesla и Toyota?
Например, выдвижной стеклянной крышей. Или «игровым» режимом Virtual Battle, в котором при движении по треку автомобиль создаёт вам виртуальных противников, выводя их изображения на дисплей и боковые зеркала. Лучшие круги можно записать на видеокамеры, а позже смонтировать ролик для Youtube. Рай для гонщиков-гиков!
GAC-Honda Everus VE-1 Sport EV
Ещё одна новинка с лого GAC создана совместно с японцами из Honda.
За счёт большой батареи запас хода у кроссовера достигает 470 километров по циклу NEDC. Правда, стильная внешность с красными акцентами в духе моделей Type R вступает в диссонанс с предельными возможностями электромотора. Максимальная скорость спортивного
HiPhi X
Стартапу Human Horizons из Шанхая всего пара лет от роду. Однако у них уже готов первый электрокар. Единичка в индексе концептуальной модели сменилась «иксом», а сам HiPhi X обрёл серийный облик и весьма премиальные замашки. Для кроссовера размером с Cadillac Escalade приготовлено два электромотора по 399 «лошадей» и аккумуляторный блок на 97 кВт·ч. Итоговые цифры впечатляют: большая полноприводная семидверная (!) махина ускоряется до «сотни» за 3,9 секунды и проезжает до 630 километров на одной зарядке (по NEDC-замерам).
В салоне установлены три больших дисплея для коммуникации и развлечений, а за доплату доступны премиальный звук Meridian и автопилот третьего уровня с «зоркими» инфракрасными камерами. Приобрести HiPhi X в Китае можно будет уже к концу 2020 года. Цены начинаются с 680 000 юаней (7,7 млн. ₽) за шестиместную версию.
Great Wall Futurist
Марку Great Wall мы знаем по кроссоверам и внедорожникам, поэтому пекинский дебют роскошного легкового седана стал целым событием. «Батареечный» концепт интересен не столько внешностью («волгоподобный» кузов без центральных стоек проектировал экс-дизайнер Land Rover), сколько «начинкой»: Futurist (или Chaopai по-китайски) создан на новой модульной «тележке» концерна Great Wall. В ближайшем будущем её планируют активно использовать для новых моделей — как электрических, так и оснащённых ДВС.
На пекинском стенде не были озвучены параметры электрической силовой установки, зато в компании поделились другими цифрами: запас хода серийной версии Futurist может составить 700 километров. Неплохо.
Buick Electra
Чтобы создать стильный концепт к Пекину-2020, парни из шанхайского дизайн-бюро Buick замешали в одну форму купе-кроссовер, седан и
Honda SUV e:concept
Футуристичная «трёхдверка» готовится стать первой электро-Хондой для китайского рынка. Правда, о временном отрезке, что отделяет концептуальную часть проекта от серийной, в компании не распространяются. Известно, что производством новинки займётся уже упомянутое совместное предприятие GAC-Honda. А в 2021 году компания начнёт демонстрировать на китайских дорогах возможности комплекса помощи водителю ADAS — он будет частью умной электроники кроссовера. Ещё товарная версия должна получить лишнюю пару дверей: всё-таки «купе-кроссовер» — это больше про стиль, а не про функционал...
Beijing Radiance
Не устали от обтекаемых электрических концепт-каров? Тогда вот ещё один. Он создан под новым брендом холдинга BAIC, знакомого нам по репликам
Точнее — к единственному заявленному показателю в 800 километров запаса хода по циклу NEDC. Вполне достойно для соперничества с Теслой. Как и автопилот четвёртого уровня автономности. Однако, к сожалению, больше ничего конкретного о концепте Radiance не известно.
Voyah i-Free
Дочерний «электрический» бренд компании Dongfeng Motors выступил в Пекине с прообразом нового кроссовера. Несмотря на оригинальные дизайнерские решения, в облике
Neta Eureka 03
И ещё немного китайского дизайна ради дизайна. Как и у кроссовера от Voyah, у купе-седана от бренда Neta — электрического «крыла» компании Hozon Auto — пока отсутствует интерьер, а вместо стёкол использована чёрная плёнка. Главный посыл марки примерно таков: «Мы хотим делать больше интересных машин».
Пока же модельная линейка состоит из трёх кроссоверов, так что появление в гамме солидной четырёхдверки должно украсить портфолио. Для 4,8-метровой Eureka 03 анонсирована силовая установка с дальнобойностью под 800 километров и динамикой в четыре секунды до «сотни», а вместе с ней — автопилот четвёртого уровня автономности. Слова обретут физический эквивалент к 2022 году, когда шоукар превратится в товарную новинку для внутреннего рынка.
ORA Good Cat GT
Суббренд концерна Great Wall в последнее время радует интересными электрическими новинками. Неофициальный статус жемчужины стенда ORA получил ретроспидстер Black Cat, а вот за формирование интереса к модельной линейке в ответе этот полосатый «котик» с рельефным кузовом.
GT можно считать «горячей» версией электрического хэтча Good Cat. Здесь установлен более «злой» аэродинамический обвес с фейковыми воздухозаборниками, «типа-спортивный» диффузор и спойлер на крышке багажника. Настроения добавляет графика и обилие беджиков GT. Правда, электромотору не стали повышать отдачу: Good Cat GT развивает 145 сил и 210 Нм крутящего момента. От розетки до розетки супермини способен проехать до полутысячи километров.