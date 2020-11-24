Исследование показало, сколько процентов россиян довольны своими китайскими машинами
Дмитрий Елизаров
Российские владельцы автомобилей, выпущенных китайскими производителями, довольны ими с точки зрения эксплуатации — такие выводы делают аналитики центра «Ромир», опираясь на собственное исследование. Самой известной китайской маркой в России назвали Chery.
В процессе опроса среди автовладельцев исследователи выяснили, что «скорее или полностью довольны» своими автомобилями 83% опрошенных из тех, у кого в собственности находятся машины китайского происхождения. Абсолютно разочаровавшихся в своём приобретении в ходе опроса не обнаружилось.
Полностью довольных набралось 42%, и по этому показателю хозяева «китайцев» уступают россиянам, владеющим автомобилями конкурирующих марок: среди них «полностью довольных» аналитики насчитали 58%. Среди конкурентов китайских производителей на российском рынке агентство называет марки Hyundai, Kia, Renault, Mitsubishi и Volkswagen.
Пятёрку самых узнаваемых китайских брендов в России составили Chery, Lifan, Geely, Haval и Great Wall, причём Chery ассоциируется в первую очередь с моделью Tiggo, а Great Wall — с внедорожником Hover.
24% опрошенных вообще не смогли назвать ни одной китайской марки, а ещё 20% путают производителей из Поднебесной с корейским и японским автопромом.
Опрос проводился среди 680 автовладельцев в возрасте от 18 до 60 лет по всей России. Сколько именно среди них обнаружилось обладателей автомобилей китайского автопрома, не уточняется.
Внедорожник Great Wall Hover, покинувший Россию в 2014 году, в апреле вернулся на наш рынок, но уже под новым именем: рамный автомобиль продаётся у нас теперь как Haval H5 по цене от
1 299 000рублей.