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Исследование показало, сколько процентов россиян довольны своими китайскими машинами

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Дмитрий Елизаров

Российские владельцы автомобилей, выпущенных китайскими произво­дителями, довольны ими с точки зрения эксплу­атации — такие выводы делают аналитики центра «Ромир», опираясь на собственное исследо­вание. Самой известной китайской маркой в России назвали Chery.

  • В процессе опроса среди авто­владельцев исследо­ватели выяснили, что «скорее или полностью довольны» своими автомо­билями 83% опрошенных из тех, у кого в собствен­ности находятся машины китайского происхож­дения. Абсолютно разочаро­вавшихся в своём приобре­тении в ходе опроса не обнаружилось.

  • Полностью довольных набралось 42%, и по этому показателю хозяева «китайцев» уступают россиянам, владеющим автомо­билями конкури­рующих марок: среди них «полностью довольных» аналитики насчитали 58%. Среди конкурентов китайских произво­дителей на россий­ском рынке агентство называет марки Hyundai, Kia, Renault, Mitsubishi и Volkswagen.

  • Пятёрку самых узнаваемых китайских брендов в России составили Chery, Lifan, Geely, Haval и Great Wall, причём Chery ассоци­ируется в первую очередь с моделью Tiggo, а Great Wall — с внедорож­ником Hover. 

  • 24% опрошенных вообще не смогли назвать ни одной китайской марки, а ещё 20% путают произво­дителей из Поднебесной с корейским и японским автопромом.

  • Опрос проводился среди 680 авто­владельцев в возрасте от 18 до 60 лет по всей России. Сколько именно среди них обнаружи­лось обладателей авто­мобилей китайского автопрома, не уточняется.

  • Внедорожник Great Wall Hover, покинувший Россию в 2014 году, в апреле вернулся на наш рынок, но уже под новым именем: рамный авто­мобиль продаётся у нас теперь как Haval H5 по цене от 1 299 000 рублей.

А вы сколько китайских брендов с ходу назовёте?

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