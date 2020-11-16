Китайские автобренды ставят рекорды в России: лидеры и аутсайдеры сегмента
Дмитрий Савостьянчик
Спрос на автомобили китайских брендов с января по сентябрь 2020 года вырос на 55% — зарегистрированы 32,6 тысячи машин. Это столько же, сколько было поставлено на учёт за 12 месяцев 2019 года. Сегодня китайские модели занимают больше 3% рынка новых легковушек (плюс 1,5 пункта) в России.
По итогам полного 2020 года спрос на китайские машины в России, скорее всего, окажется рекордным за последние 5 лет, опередив даже успешный 2015 год, когда было продано 36,7 тысячи машин (абсолютный максимум зафиксирован в 2013 году — почти 94 тысячи машин). Разобрались, какие китайские модели и марки пользовались в России наибольшей популярностью с января по сентябрь.
|Марка, модель
|Всего,
2020 г., шт.
|Динамика,
%
|Доля, %
|Динамика
доли, %
|Haval F7
|7958
|720,4
|24,4
|19,8
|Geely Atlas
|4562
|-0,3
|14,0
|-7,7
|Chery Tiggo 4
|3339
|693,1
|10,2
|8,2
|Geely Coolray
|2843
|—
|8,7
|—
|Changan CS35PLUS
|2379
|326,3
|7,3
|4,6
|Haval H6
|2183
|-45,5
|6,7
|-12,3
|Geely Emgrand X7
|1691
|66,1
|5,2
|0,4
|Chery Tiggo 8
|1098
|—
|3,4
|—
|Chery Tiggo 7
|999
|23,8
|3,1
|-0,8
|FAW Besturn X40
|792
|1220,0
|2,4
|2,1
Бестселлер российского рынка — кроссовер Haval F7 (включая купеобразные F7x) — разошёлся тиражом почти в 8 тысяч штук; это чуть меньше, чем, например Toyota Land Cruiser Prado и больше, чем Kia Ceed или УАЗ Патриот. Восьмикратный прирост аудитории во многом связан с эффектом низкой базы: продажи модели стартовали только летом 2019 года, а
Спрос на автомобили китайских брендов можно оценить по Geely Atlas: несмотря на пандемию и приостановку продаж весной этого года, по итогам 9 месяцев кроссовер почти приблизился к результатам за этот же период прошлого года. Сейчас модель занимает 14% рынка (минус 7,7 пункта), отдав часть клиентов продукции марки Haval.
Обновлённый во второй половине 2019 года Changan CS35, который теперь называется CS35PLUS, также уверенно наращивает аудиторию в России. Единственная модель в
|Марка
|Всего,
2020 г., шт.
|Динамика,
%
|Доля, %
|Динамика
доли, %
|Haval
|11175
|77,2
|34,3
|4,4
|Geely
|9389
|55,3
|28,8
|0,1
|Chery
|5965
|82,9
|18,3
|2,8
|Changan
|2876
|337,1
|8,8
|5,7
|FAW
|1421
|120,7
|4,4
|1,3
|Lifan
|568
|-72,9
|1,7
|-8,2
|JAC
|437
|3,1
|1,3
|-0,7
|DongFeng
|337
|-56,0
|1,0
|-2,6
|GAC
|141
|—
|0,4
|—
|Brilliance
|120
|-21,6
|0,4
|-0,4
Первая пятёрка производителей заняла почти 95% сегмента китайских автомобилей в России (30,8 тысячи машин), суммарно нарастив долю на 14,3 пункта. Более всего усилили присутствие на рынке Changan и Haval.
Остальные марки не пользуются высокой популярностью, и большинство из них теряют аудиторию. Наибольшие потери — у Lifan: год назад производитель входил в
Усилить присутствие китайских автомобилей в России может новичок — марка GAC. Её дебютной моделью стал большой кроссовер GS8, который появился у дилеров в ноябре-2019, а в 2020 году компания пополнила модельный ряд компактным кроссовером GS5 и минивэном GN8. Но
В ближайшее время российский рынок пополнится внушительным количеством новинок от китайских производителей. Среди них — электрокар JAC iEV7S, лифтбек JAC J7, кроссоверы FAW T77 и Geely FY11.
При подготовке материала использованы данные АА Автостат.