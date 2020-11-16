Китайские автобренды ставят рекорды в России: лидеры и аутсайдеры сегмента

Бестселлер российского рынка — кроссовер Haval F7 (включая купе­образные F7x) — разошёлся тиражом почти в 8 тысяч штук; это чуть меньше, чем, например Toyota Land Cruiser Prado и больше, чем Kia Ceed или УАЗ Патриот. Восьми­кратный прирост аудитории во многом связан с эффектом низкой базы: продажи модели стартовали только летом 2019 года, а из-за невысоких объёмов производ­ства дилеры и покупатели поначалу столкнулись с дефицитом. Сегодня на Haval F7 и F7x приходится около четверти продаж всех китайских машин в России.

Спрос на автомобили китайских брендов можно оценить по Geely Atlas: несмотря на пандемию и приостановку продаж весной этого года, по итогам 9 месяцев кроссовер почти приблизился к резуль­татам за этот же период прошлого года. Сейчас модель занимает 14% рынка (минус 7,7 пункта), отдав часть клиентов продукции марки Haval.