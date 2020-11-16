Названы самые молодые автомобильные марки в России

Китайские автобренды ставят рекорды в России: лидеры и аутсайдеры сегмента

Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

Спрос на автомобили китайских брендов с января по сентябрь 2020 года вырос на 55% — зарегистри­рованы 32,6 тысячи машин. Это столько же, сколько было поставлено на учёт за 12 месяцев 2019 года. Сегодня китайские модели занимают больше 3% рынка новых легковушек (плюс 1,5 пункта) в России.

По итогам полного 2020 года спрос на китайские машины в России, скорее всего, окажется рекордным за последние 5 лет, опередив даже успешный 2015 год, когда было продано 36,7 тысячи машин (абсолютный максимум зафиксирован в 2013 году — почти 94 тысячи машин). Разобрались, какие китайские модели и марки пользо­вались в России наибольшей популяр­ностью с января по сентябрь.

Марка, модель Всего,
2020 г., шт.		 Динамика,
%		 Доля, % Динамика
доли, %
Haval F7 7958 720,4 24,4 19,8
Geely Atlas 4562 -0,3 14,0 -7,7
Chery Tiggo 4 3339 693,1 10,2 8,2
Geely Coolray 2843 8,7
Changan CS35PLUS 2379 326,3 7,3 4,6
Haval H6 2183 -45,5 6,7 -12,3
Geely Emgrand X7 1691 66,1 5,2 0,4
Chery Tiggo 8 1098 3,4
Chery Tiggo 7 999 23,8 3,1 -0,8
FAW Besturn X40 792 1220,0 2,4 2,1

Бестселлер российского рынка — кроссовер Haval F7 (включая купе­образные F7x) — разошёлся тиражом почти в 8 тысяч штук; это чуть меньше, чем, например Toyota Land Cruiser Prado и больше, чем Kia Ceed или УАЗ Патриот. Восьми­кратный прирост аудитории во многом связан с эффектом низкой базы: продажи модели стартовали только летом 2019 года, а из-за невысоких объёмов производ­ства дилеры и покупатели поначалу столкнулись с дефицитом. Сегодня на Haval F7 и F7x приходится около четверти продаж всех китайских машин в России.

Спрос на автомобили китайских брендов можно оценить по Geely Atlas: несмотря на пандемию и приостановку продаж весной этого года, по итогам 9 месяцев кроссовер почти приблизился к резуль­татам за этот же период прошлого года. Сейчас модель занимает 14% рынка (минус 7,7 пункта), отдав часть клиентов продукции марки Haval.

Обновлённый во второй половине 2019 года Changan CS35, который теперь называется CS35PLUS, также уверенно наращивает аудиторию в России. Един­ственная модель в топ-10, чьи продажи сильно просели, — Haval H6. Кроссовер пользовался неплохой популяр­ностью (третье место по итогам первого квартала 2020 года), но в апреле компания приняла решение завершить продажи модели в России. Сейчас дилеры распродают остатки.

Марка Всего,
2020 г., шт.		 Динамика,
%		 Доля, % Динамика
доли, %
Haval 11175 77,2 34,3 4,4
Geely 9389 55,3 28,8 0,1
Chery 5965 82,9 18,3 2,8
Changan 2876 337,1 8,8 5,7
FAW 1421 120,7 4,4 1,3
Lifan 568 -72,9 1,7 -8,2
JAC 437 3,1 1,3 -0,7
DongFeng 337 -56,0 1,0 -2,6
GAC 141 0,4
Brilliance 120 -21,6 0,4 -0,4

Первая пятёрка производителей заняла почти 95% сегмента китайских авто­мобилей в России (30,8 тысячи машин), суммарно нарастив долю на 14,3 пункта. Более всего усилили присут­ствие на рынке Changan и Haval.

Остальные марки не пользуются высокой популяр­ностью, и большинство из них теряют аудиторию. Наибольшие потери — у Lifan: год назад произво­дитель входил в топ-5 самых продаваемых китайских брендов в стране, а по итогам 9 месяцев 2020 года спрос упал почти в 4 раза. Также за Lifan зафикси­ровано сильнейшее снижение доли.

Усилить присутствие китайских автомо­билей в России может новичок — марка GAC. Её дебютной моделью стал большой кроссовер GS8, который появился у дилеров в ноябре-2019, а в 2020 году компания пополнила модельный ряд компактным крос­совером GS5 и минивэном GN8. Но из-за низкой узнава­емости бренда и неразвитой дилерской сети (всего 8 авто­салонов), компания пока далека от лидеров.

В ближайшее время российский рынок пополнится внушитель­ным количеством новинок от китайских произво­дителей. Среди них — электрокар JAC iEV7S, лифтбек JAC J7, кроссоверы FAW T77 и Geely FY11.

При подготовке материала использованы данные АА Автостат.

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