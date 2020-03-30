В Китае возобновилась сборка автомобилей, но их никто не покупает
Дмитрий Савостьянчик
Почти все китайские автопроизводители возобновили работу после окончания карантина, вызванного эпидемией коронавируса. Однако
Производство возобновили 97% предприятий автомобильной промышленности в Китае. На работу вышли около 82% сотрудников этих заводов, а производительность уже достигла показателей аналогичного периода в 2019 году.
Однако из-за низкого спроса темпы производства вскоре могут сократиться — площадей для хранения новых автомобилей уже не хватает. Чтобы подстегнуть продажи, китайские власти планируют запустить программы стимулирования спроса на новые автомобили.
Из-за коронавируса большинство автозаводов во всём мире заморозили конвейеры: некоторые из них столкнулись с дефицитом автокомпонентов, выпускаемых в Китае или в других странах, другие приостановили работу, чтобы снизить скорость распространения вируса среди сотрудников.
В России с 30 марта по 5 апреля, следуя указу президента, все сборочные предприятия остановили работу. Эта неделя в стране официально объявлена нерабочей.
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