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В Китае возобновилась сборка автомобилей, но их никто не покупает

Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

Почти все китайские автопроизводители возобновили работу после оконча­ния каран­тина, вызван­ного эпидемией корона­вируса. Однако из-за ухудшения экономики спроса на покупку автомо­билей почти нет, сообщает РИА Новости.

Производство возобновили 97% предприятий автомо­бильной промыш­ленности в Китае. На работу вышли около 82% сотруд­ников этих заводов, а производи­тельность уже достигла показа­телей аналогичного периода в 2019 году.

Однако из-за низкого спроса темпы производ­ства вскоре могут сократиться — площадей для хранения новых автомо­билей уже не хватает. Чтобы подстегнуть продажи, китайские власти плани­руют запустить программы стимули­рования спроса на новые авто­мобили.

Из-за коронавируса большинство автозаводов во всём мире заморозили конвейеры: некоторые из них столкну­лись с дефицитом автокомпо­нентов, выпускаемых в Китае или в других странах, другие приостано­вили работу, чтобы снизить скорость распро­стра­нения вируса среди сотруд­ников. 

В России с 30 марта по 5 апреля, следуя указу президента, все сборочные пред­приятия остановили работу. Эта неделя в стране офици­ально объявлена нерабочей.

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