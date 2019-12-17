Трёхлетняя девочка поцарапала 10 машин на 1,8 миллиона рублей ущерба

Всего маленькая девочка успела повредить десять новых машин. Больше всего досталось синему кроссоверу Audi Q3, на котором по всему кузову нашли рисунки из царапин диаметром десять сантиметров.

Сотрудники автосалона заявили, что автомобили придётся пере­крашивать, после чего их нельзя будет продать в качестве новых — только как подержанные, со сниженной ценой. Оценив ущерб в 200 000 юаней (1,8 миллиона рублей), дилерский центр подал в суд на родителей девочки.