Трёхлетняя девочка поцарапала 10 машин на 1,8 миллиона рублей ущерба
Николай Андреев
В одном из китайских дилерских центров Audi трёхлетняя девочка прошлась по автомобилям острым камнем, в то время как её родители общались с менеджером. Об этом рассказало издание Sinchew.
Всего маленькая девочка успела повредить десять новых машин. Больше всего досталось синему кроссоверу Audi Q3, на котором по всему кузову нашли рисунки из царапин диаметром десять сантиметров.
Сотрудники автосалона заявили, что автомобили придётся перекрашивать, после чего их нельзя будет продать в качестве новых — только как подержанные, со сниженной ценой. Оценив ущерб в 200 000 юаней (1,8 миллиона рублей), дилерский центр подал в суд на родителей девочки.
Судья счёл, что отец и мать виновны, так как не уследили за дочерью, а все доводы о юном возрасте девочки были отвергнуты. В результате суд обязал родителей выплатить дилерскому центру 70 000 юаней (627 400 рублей).