Новая Kia Optima стала полноприводной

Трёхлетняя девочка поцарапала 10 машин на 1,8 миллиона рублей ущерба

Новости

Николай Андреев

В одном из китайских дилерских центров Audi трёхлетняя девочка прошлась по автомобилям острым камнем, в то время как её родители общались с менеджером. Об этом рассказало издание Sinchew.

1/2

  • Всего маленькая девочка успела повредить десять новых машин. Больше всего досталось синему кроссоверу Audi Q3, на котором по всему кузову нашли рисунки из царапин диаметром десять сантиметров.

  • Сотрудники автосалона заявили, что автомобили придётся пере­крашивать, после чего их нельзя будет продать в качестве новых — только как подержанные, со сниженной ценой. Оценив ущерб в 200 000 юаней (1,8 миллиона рублей), дилерский центр подал в суд на родителей девочки.

  • Судья счёл, что отец и мать виновны, так как не уследили за дочерью, а все доводы о юном возрасте девочки были отвергнуты. В результате суд обязал родителей выплатить дилерскому центру 70 000 юаней (627 400 рублей).

Кто больше виноват?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение