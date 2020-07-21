Детские мечты: посмотрите на Роллс-Ройсы будущего, которые нарисовали дети

Как поведал один из родителей художника, ребёнок увлекается культурой и историей Древнего Египта. Поскольку сейчас ситуация с путеше­ствиями обстоит не лучшим образом, было бы здорово, если бы автомобиль сам стал чудом света.

Pharaoh’s Fortitude (что можно перевести как «Сила Фараона») оснащён бронёй, гусеницами, боевыми лазерами, турелью и даже атомным реактором. Настоящая неприступная крепость!