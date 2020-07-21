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Детские мечты: посмотрите на Роллс-Ройсы будущего, которые нарисовали дети

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Алексей Олефиренко

Весной 2020 года компания Rolls-Royce организо­вала конкурс идей для детей до 16 лет. Юных художников попросили нарисовать Rolls-Royce будущего, ничем не сдер­живая собственную фантазию. Сейчас соревно­вание близится к своему завер­шению: уже состав­лен шорт-лист финалистов, а победитель, чьё имя будет оглашено в середине июля, получит специальный приз – цифровую визуали­зацию проекта професси­ональными дизайнерами марки. Из нескольких десятков работ мы отобрали 12 самых необычных. 

Pharaoh’s Fortitude / Крепость Фараонов


Как поведал один из родителей художника, ребёнок увлекается культурой и историей Древнего Египта. Поскольку сейчас ситуация с путеше­ствиями обстоит не лучшим образом, было бы здорово, если бы автомобиль сам стал чудом света.

Pharaoh’s Fortitude (что можно перевести как «Сила Фараона») оснащён бронёй, гусеницами, боевыми лазерами, турелью и даже атомным реактором. Настоящая неприступная крепость!

Flying Apartments / Летающие апартаменты


Похоже, этот юный дизайнер неплохо знаком с историей марки Rolls-Royce. Во-первых, нарисо­ванный авто­мобиль имеет выраженные фамильные черты (что отмечено в числе «фишек»), а, во-вторых, название Flying Apartments навевает воспоми­нания о тех деньках, когда Rolls-Royce и Bentley были единым целым. Тогда у обеих марок была модель Flying Spur.

Имя Flying Apartments (Летающая квартира или апарта­менты) неслучайно: у машины есть жилой модуль с ванной комнатой и теле­визором, а также враща­ющиеся реактивные двигатели для вертикального взлёта и посадки.

Автомобиль-единорог


Отрадно, что в конкурсе Rolls-Royce приняли участие не только мальчики, но и девочки. Поэтому среди претен­дентов на победу есть вот такой автомобиль-единорог.

По словам родителей девочки, она воплотила в машине всё то, что любит и что её интересует. Главным образом – едино­рогов. Поэтому у проекта есть и характерный рог, и разно­цветный хвост, и крылья, чтобы машина летала. Однако у концепта имеются не только «девчачьи штучки»: например, колёса сделаны из футболь­ных мячей, кровать наполнена шариками, есть креп­ление для розового вело­сипеда, а на крыше установлен батут.

The Ice Cream Cone Car / Машина-мороженое


Ещё один автомобиль, который создала девочка, – The Ice Cream Cone Car. Потому что все дети любят мороженое.

Источником вдохновения для этого авто­мобиля послужило мороженое Mint Chocolate Chunk – мятный сорт с шоко­ладной крошкой. Колёсами машине служат вафельные рожки, а украшают её шоколадный сироп, взбитые сливки и вишенка. Прямо классика. Как и авто­мобили Rolls-Royce.

Cullinan Diamond / Бриллиантовый внедорожник


Не секрет, что первый кроссовер марки Rolls-Royce, Cullinan, был назван в честь самого крупного алмаза, найденного в Южной Африке. Однако юный дизайнер пошёл дальше и сделал внедорожник ещё более похожим на драгоценный камень.

Пассажирский отсек оформлен в виде гранёного брил­лианта. Доступ в интерьер осуще­ствляется через двери типа «крыло чайки». В салоне распола­гается зона для спа-процедур, а места водителя нет вовсе – автомобиль управ­ляется само­стоятельно, с помощью авто­пилота. Плюс, Cullinan Diamond не вырабаты­вает угле­кислый газ, так как ездит на электричестве.

Sushi Mobile / Сушимобиль


Маленькая девочка очень любит японскую кухню, а также проводить время со своими друзьями, что нашло отобра­жение в её проекте. Sushi Mobile вмещает 12 пассажиров, оснащён электро­двигателями и может не только ездить по Земле, но и бороздить просторы космоса.

Гусеницы вездехода сделаны из водо­рослей нори, багажное отделение — из сашими, движитель — из, кхм, лосося, а пассажир­ский отсек — из риса. Такая машина точно не даст умереть с голоду.

Diamond Lounge / Бриллиантовый лаунж

Похоже, этот Rolls-Royce будущего уже прошёл через руки ателье Mansory — настолько эпатажно он выглядит. Однако проект продуман до мелких техниче­ских мелочей: автор даже указал, что полно­размерный седан оснащён силовой установкой, состоящей из двух электро­моторов. Их суммарная отдача состав­ляет 700 лошадиных сил и 1000 Н·м. Поскольку моторы распо­ложены на разных осях, авто­мобиль получился полноприводным.

Управление автомобилем осуществля­ется беспроводным способом, благодаря чему руль можно устанав­ливать как справа, так и слева. В центре салона — специальное отделение с холодиль­ником и микро­волновой печью. Ну а сзади — полно­ценная лаунж-зона с обилием экранов. Не исключаем, что примерно таким и будет следующее поколение Phantom. После того как побывает в Mansory...

Turtle Car / Машина-черепаха

Вдохновение для этого автомобиля дизайнер черпал в облике морских и пресно­водных черепах, а также в концепт-каре Rolls-Royce 103EX, более известного как Rolls-Royce Vision Next 100.

В итоге получилась много­функци­ональная машина, которая может пере­двигаться по земле, под водой и даже по воздуху. Тягой концепт обеспе­чивает атомный двигатель. Пока пилот управ­ляет машиной в «голове» транспорта, шесть пассажиров могут наслаж­даться поездкой за удобным столом. На случай глубоко­водного погружения преду­смотрены мощные прожекторы и руки-манипуляторы.

Zebra Car / Машина-зебра


Как заставить автомобиль выделяться в потоке? Обычно Rolls-Royce делает ставку на мону­менталь­ность образа и габариты, но, как кажется ребёнку, для того же эффекта достаточно посмотреть на красоту природы. И сделать авто­мобиль в виде зебры.

The Capsule 2020 / Капсула 2020


За этим концептом стоит грустная и в чём-то поучительная история.

Девочка, создавшая рисунок, родилась в Велико­британии. В начале года она отправи­лась в Токио, но из-за эпидемии корона­вируса застряла в Азии и не может вернуться к своим друзьям. Поэтому хочет, чтобы в Rolls-Royce создали такую машину, которая могла бы использо­вать вирусы и угле­кислый газ в качестве топлива. При этом у проекта есть все детали, присущие Роллс-Ройсам, вроде открыва­ющихся против хода задних дверей, статуэтки «Дух Экстаза» и колёс, на которых эмблема всегда сохраняет вертикальное положение.

Eco-Friendly / Дружественный природе автомобиль


Этот антропоморфный Rolls-Royce на 10 колёсах, который напоми­нает человечка из конст­руктора Lego, является мечтой маленькой девочки об авто­мобиле, который приносит окружающей среде только пользу. Работает чудо-машина на ветровой и солнечной энергии, а побочным продуктом её жизне­деятель­ности, которая сводится к посадке растений, являются феи.

Автомобиль-молния


Ещё один смелый проект без названия, но с множеством продуманных деталей. Эта машина работает на электри­честве и получает энергию путём аккуму­лирования энергии мельчайших частиц. Благодаря продви­нутому авто­пилоту, обилию сенсоров по периметру, а также небольшим реактивным двига­телям автомобиль практически невозможно разбить. Если машина улавли­вает, что приближа­ется к препят­ствию, она огибает его сама или пере­прыгивает с помощью реактивных бустеров.

С другими проектами конкурса, которые вышли в финал, можно ознакомиться на специальном мини-сайте.

Хотели бы видеть что-нибудь из этих проектов в реальности?

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