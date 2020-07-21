Детские мечты: посмотрите на Роллс-Ройсы будущего, которые нарисовали дети
Алексей Олефиренко
Весной 2020 года компания Rolls-Royce организовала конкурс идей для детей до 16 лет. Юных художников попросили нарисовать Rolls-Royce будущего, ничем не сдерживая собственную фантазию. Сейчас соревнование близится к своему завершению: уже составлен шорт-лист финалистов, а победитель, чьё имя будет оглашено в середине июля, получит специальный приз – цифровую визуализацию проекта профессиональными дизайнерами марки. Из нескольких десятков работ мы отобрали 12 самых необычных.
Pharaoh’s Fortitude / Крепость Фараонов
Как поведал один из родителей художника, ребёнок увлекается культурой и историей Древнего Египта. Поскольку сейчас ситуация с путешествиями обстоит не лучшим образом, было бы здорово, если бы автомобиль сам стал чудом света.
Pharaoh’s Fortitude (что можно перевести как «Сила Фараона») оснащён бронёй, гусеницами, боевыми лазерами, турелью и даже атомным реактором. Настоящая неприступная крепость!
Flying Apartments / Летающие апартаменты
Похоже, этот юный дизайнер неплохо знаком с историей марки Rolls-Royce. Во-первых, нарисованный автомобиль имеет выраженные фамильные черты (что отмечено в числе «фишек»), а, во-вторых, название Flying Apartments навевает воспоминания о тех деньках, когда Rolls-Royce и Bentley были единым целым. Тогда у обеих марок была модель Flying Spur.
Имя Flying Apartments (Летающая квартира или апартаменты) неслучайно: у машины есть жилой модуль с ванной комнатой и телевизором, а также вращающиеся реактивные двигатели для вертикального взлёта и посадки.
Автомобиль-единорог
Отрадно, что в конкурсе Rolls-Royce приняли участие не только мальчики, но и девочки. Поэтому среди претендентов на победу есть вот такой автомобиль-единорог.
По словам родителей девочки, она воплотила в машине всё то, что любит и что её интересует. Главным образом – единорогов. Поэтому у проекта есть и характерный рог, и разноцветный хвост, и крылья, чтобы машина летала. Однако у концепта имеются не только «девчачьи штучки»: например, колёса сделаны из футбольных мячей, кровать наполнена шариками, есть крепление для розового велосипеда, а на крыше установлен батут.
The Ice Cream Cone Car / Машина-мороженое
Ещё один автомобиль, который создала девочка, – The Ice Cream Cone Car. Потому что все дети любят мороженое.
Источником вдохновения для этого автомобиля послужило мороженое Mint Chocolate Chunk – мятный сорт с шоколадной крошкой. Колёсами машине служат вафельные рожки, а украшают её шоколадный сироп, взбитые сливки и вишенка. Прямо классика. Как и автомобили Rolls-Royce.
Cullinan Diamond / Бриллиантовый внедорожник
Не секрет, что первый кроссовер марки Rolls-Royce, Cullinan, был назван в честь самого крупного алмаза, найденного в Южной Африке. Однако юный дизайнер пошёл дальше и сделал внедорожник ещё более похожим на драгоценный камень.
Пассажирский отсек оформлен в виде гранёного бриллианта. Доступ в интерьер осуществляется через двери типа «крыло чайки». В салоне располагается зона для спа-процедур, а места водителя нет вовсе – автомобиль управляется самостоятельно, с помощью автопилота. Плюс, Cullinan Diamond не вырабатывает углекислый газ, так как ездит на электричестве.
Sushi Mobile / Сушимобиль
Маленькая девочка очень любит японскую кухню, а также проводить время со своими друзьями, что нашло отображение в её проекте. Sushi Mobile вмещает 12 пассажиров, оснащён электродвигателями и может не только ездить по Земле, но и бороздить просторы космоса.
Гусеницы вездехода сделаны из водорослей нори, багажное отделение — из сашими, движитель — из, кхм, лосося, а пассажирский отсек — из риса. Такая машина точно не даст умереть с голоду.
Diamond Lounge / Бриллиантовый лаунж
Похоже, этот Rolls-Royce будущего уже прошёл через руки ателье Mansory — настолько эпатажно он выглядит. Однако проект продуман до мелких технических мелочей: автор даже указал, что полноразмерный седан оснащён силовой установкой, состоящей из двух электромоторов. Их суммарная отдача составляет 700 лошадиных сил и 1000 Н·м. Поскольку моторы расположены на разных осях, автомобиль получился полноприводным.
Управление автомобилем осуществляется беспроводным способом, благодаря чему руль можно устанавливать как справа, так и слева. В центре салона — специальное отделение с холодильником и микроволновой печью. Ну а сзади — полноценная лаунж-зона с обилием экранов. Не исключаем, что примерно таким и будет следующее поколение Phantom. После того как побывает в Mansory...
Turtle Car / Машина-черепаха
Вдохновение для этого автомобиля дизайнер черпал в облике морских и пресноводных черепах, а также в концепт-каре Rolls-Royce 103EX, более известного как Rolls-Royce Vision Next 100.
В итоге получилась многофункциональная машина, которая может передвигаться по земле, под водой и даже по воздуху. Тягой концепт обеспечивает атомный двигатель. Пока пилот управляет машиной в «голове» транспорта, шесть пассажиров могут наслаждаться поездкой за удобным столом. На случай глубоководного погружения предусмотрены мощные прожекторы и руки-манипуляторы.
Zebra Car / Машина-зебра
Как заставить автомобиль выделяться в потоке? Обычно Rolls-Royce делает ставку на монументальность образа и габариты, но, как кажется ребёнку, для того же эффекта достаточно посмотреть на красоту природы. И сделать автомобиль в виде зебры.
The Capsule 2020 / Капсула 2020
За этим концептом стоит грустная и в чём-то поучительная история.
Девочка, создавшая рисунок, родилась в Великобритании. В начале года она отправилась в Токио, но
Eco-Friendly / Дружественный природе автомобиль
Этот антропоморфный Rolls-Royce на 10 колёсах, который напоминает человечка из конструктора Lego, является мечтой маленькой девочки об автомобиле, который приносит окружающей среде только пользу. Работает чудо-машина на ветровой и солнечной энергии, а побочным продуктом её жизнедеятельности, которая сводится к посадке растений, являются феи.
Автомобиль-молния
Ещё один смелый проект без названия, но с множеством продуманных деталей. Эта машина работает на электричестве и получает энергию путём аккумулирования энергии мельчайших частиц. Благодаря продвинутому автопилоту, обилию сенсоров по периметру, а также небольшим реактивным двигателям автомобиль практически невозможно разбить. Если машина улавливает, что приближается к препятствию, она огибает его сама или перепрыгивает с помощью реактивных бустеров.