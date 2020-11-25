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Ничего необычного, просто водитель внедорожника едет по Чикаго на трёх колёсах. Видео

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Дмитрий Елизаров

На видеосервисе YouTube опубликован видео­ролик под названием Chicago Road Rage, снятый на одной из улиц Чикаго. Оператор запечатлел внедорожник GMC Yukon, движущийся по той же улице с соблюде­нием всех пунктов ПДД. Вот только у автомобиля нет правого переднего колеса.

  • За отсутствием колеса внедорожник упирается в асфальт деталями кузова и передней подвески, которые при движении рассыпают вокруг фонтаны искр. Повреждения настолько серьёзны, что противо­положное заднее колесо Юкона периодически отрывается от покрытия.

  • Несмотря на это, водитель «подбитого» внедорожника сохраняет само­обладание, достаточное не только для прямо­линейного движения, но и для остановок на пере­крёстках на красный свет. При этом хорошо заметно, как впереди­идущие автомобили, увидев искры и дым в боковых зеркалах, стараются освобождать ему дорогу, не только пере­страиваясь, но и уходя с пере­крёстков на запрещающий сигнал.

  • Зафиксировать, как именно пилот трёх­колёсника планирует повора­чивать, не удалось: оператор вынужден был отстать от экстра­вагантного автомобиля.

  • По какой причине GMC Yukon ездил по Чикаго в таком странном состоянии, неизвестно. Коммента­торы ролика пред­положили, что внедорожник неудачно угнали, так как номерных знаков на нём не было. По другой версии, это послед­ствия серьёзной аварии, и чтобы не тратиться на эвакуатор, владелец внедорожника рискнул отправиться домой своим ходом.

  • На днях в соцсетях появилось видео ещё одной нелепой аварии: в Велико­британии владелец Porsche Taycan не справился с управлением во время заезда на придомовую парковку и уронил электро­мобиль с парапета, повредив сразу два автомобиля.

Как считаете, в чём причина такого странного поведения?

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