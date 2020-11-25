Ничего необычного, просто водитель внедорожника едет по Чикаго на трёх колёсах. Видео
Дмитрий Елизаров
На видеосервисе YouTube опубликован видеоролик под названием Chicago Road Rage, снятый на одной из улиц Чикаго. Оператор запечатлел внедорожник GMC Yukon, движущийся по той же улице с соблюдением всех пунктов ПДД. Вот только у автомобиля нет правого переднего колеса.
За отсутствием колеса внедорожник упирается в асфальт деталями кузова и передней подвески, которые при движении рассыпают вокруг фонтаны искр. Повреждения настолько серьёзны, что противоположное заднее колесо Юкона периодически отрывается от покрытия.
Несмотря на это, водитель «подбитого» внедорожника сохраняет самообладание, достаточное не только для прямолинейного движения, но и для остановок на перекрёстках на красный свет. При этом хорошо заметно, как впередиидущие автомобили, увидев искры и дым в боковых зеркалах, стараются освобождать ему дорогу, не только перестраиваясь, но и уходя с перекрёстков на запрещающий сигнал.
Зафиксировать, как именно пилот трёхколёсника планирует поворачивать, не удалось: оператор вынужден был отстать от экстравагантного автомобиля.
По какой причине GMC Yukon ездил по Чикаго в таком странном состоянии, неизвестно. Комментаторы ролика предположили, что внедорожник неудачно угнали, так как номерных знаков на нём не было. По другой версии, это последствия серьёзной аварии, и чтобы не тратиться на эвакуатор, владелец внедорожника рискнул отправиться домой своим ходом.
На днях в соцсетях появилось видео ещё одной нелепой аварии: в Великобритании владелец Porsche Taycan не справился с управлением во время заезда на придомовую парковку и уронил электромобиль с парапета, повредив сразу два автомобиля.