Ничего необычного, просто водитель внедорожника едет по Чикаго на трёх колёсах. Видео

За отсутствием колеса внедорожник упирается в асфальт деталями кузова и передней подвески, которые при движении рассыпают вокруг фонтаны искр. Повреждения настолько серьёзны, что противо­положное заднее колесо Юкона периодически отрывается от покрытия.

Несмотря на это, водитель «подбитого» внедорожника сохраняет само­обладание, достаточное не только для прямо­линейного движения, но и для остановок на пере­крёстках на красный свет. При этом хорошо заметно, как впереди­идущие автомобили, увидев искры и дым в боковых зеркалах, стараются освобождать ему дорогу, не только пере­страиваясь, но и уходя с пере­крёстков на запрещающий сигнал.

Зафиксировать, как именно пилот трёх­колёсника планирует повора­чивать, не удалось: оператор вынужден был отстать от экстра­вагантного автомобиля.

По какой причине GMC Yukon ездил по Чикаго в таком странном состоянии, неизвестно. Коммента­торы ролика пред­положили, что внедорожник неудачно угнали, так как номерных знаков на нём не было. По другой версии, это послед­ствия серьёзной аварии, и чтобы не тратиться на эвакуатор, владелец внедорожника рискнул отправиться домой своим ходом.