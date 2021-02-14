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Изображая фуру: посмотрите, как старый Chevrolet перевозит большой полуприцеп

Новости

Михаил Кондратьев

В YouTube на канале ViralHog появился ролик о пикапе Chevrolet, который перевозит большой полуприцеп. Импровизи­рованная фура двигалась по дорогам общего пользо­вания, несмотря на сомнитель­ную надёжность сцепки и совсем не подходящий тягач.

  • Разрешённая масса буксируемого груза у пожилого пикапа составляет около трёх тонн с небольшим, тогда как вес такого полуприцепа может достигать 6,5–7 тонн — без груза.

  • При этом для перевозки была использована «легковая» тележка с маленькими колёсами, обычно такие применяются для эвакуации машин путём частичной погрузки. А сцепку специаль­ным устройством заменили брусом, который просто положили на борта пикапа.

  • В конце 2020 года был представлен обновлённый пикап 3500 Heavy Duty. Он оснащён 6,7-литровым дизельным мотором с крутящим моментом 1457 Нм и способен перевозить большие полуприцепы — буксировать на нём разрешается до 16,8 тонны, в списке опций есть специальная сцепка.

Ездили когда-нибудь с прицепом на легковом автомобиле?

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