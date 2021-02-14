Изображая фуру: посмотрите, как старый Chevrolet перевозит большой полуприцеп

Разрешённая масса буксируемого груза у пожилого пикапа составляет около трёх тонн с небольшим, тогда как вес такого полуприцепа может достигать 6,5–7 тонн — без груза.

При этом для перевозки была использована «легковая» тележка с маленькими колёсами, обычно такие применяются для эвакуации машин путём частичной погрузки. А сцепку специаль­ным устройством заменили брусом, который просто положили на борта пикапа.