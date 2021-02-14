Изображая фуру: посмотрите, как старый Chevrolet перевозит большой полуприцеп
Михаил Кондратьев
В YouTube на канале ViralHog появился ролик о пикапе Chevrolet, который перевозит большой полуприцеп. Импровизированная фура двигалась по дорогам общего пользования, несмотря на сомнительную надёжность сцепки и совсем не подходящий тягач.
Разрешённая масса буксируемого груза у пожилого пикапа составляет около трёх тонн с небольшим, тогда как вес такого полуприцепа может достигать 6,5–7 тонн — без груза.
При этом для перевозки была использована «легковая» тележка с маленькими колёсами, обычно такие применяются для эвакуации машин путём частичной погрузки. А сцепку специальным устройством заменили брусом, который просто положили на борта пикапа.
В конце 2020 года был представлен обновлённый пикап 3500 Heavy Duty. Он оснащён 6,7-литровым дизельным мотором с крутящим моментом 1457 Нм и способен перевозить большие полуприцепы — буксировать на нём разрешается до 16,8 тонны, в списке опций есть специальная сцепка.