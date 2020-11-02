Реплику Rolls-Royce с 30-дюймовыми дисками и 600-сильным мотором наконец продали
Дмитрий Елизаров
Уникальный кастом-проект под названием Phantom Donk на базе купе Chevrolet Caprice 1972 года всё-таки удалось продать через восемь лет после публикации первого объявления, сообщает аккаунт в Инстаграм petrolphantom. Оценили кабриолет в 120 тысяч долларов (9,68 миллиона рублей).
Продавец утверждает, что в постройку кастома инвестировано более 200 тысяч долларов. За эти деньги автомобиль получил, к примеру, множество уникальных деталей кузова — специально изготовленную решётку радиатора в стиле Rolls-Royce, крылья, капот и задний бампер. Окрашен Phantom Donk в оригинальный цвет Hot Raspberry Red Candy, но особым отличием проекта стали модульные колёсные диски на 30 дюймов с резиной Pirelli размерностью 315/30.
Подвеска кабриолета собрана на компонентах Dana с пневмоэлементами. В движение кастом приводится «биг-блоком» от Chevrolet объёмом 9,4 литра, который тоже пережил основательные доработки и развивает сейчас 600 л.с.
В интерьере Phantom Donk построена огромная медиасистема на базе головного устройства Alpine типоразмера 2DIN: она включает в себя акустику с четырьмя
15-дюймовыми сабвуферами (они установлены вместо заднего сиденья) и 13 мониторов диагональю от 2,5 до 10,2 дюйма.
Автомобиль в своё время стал героем множества публикаций в тематических изданиях, появлялся на выставках и успел «засветиться» на MTV. За время, прошедшее с первой попытки продажи кабриолета в 2012 году, его цена не менялась.
Настоящие Rolls-Royce — заметно дороже. К примеру, базовая цена седана Ghost нового поколения в России составляет 23 миллиона рублей за стандартную модификацию и 25 миллионов — за удлинённую версию.