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Реплику Rolls-Royce с 30-дюймовыми дисками и 600-сильным мотором наконец продали

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Дмитрий Елизаров

Уникальный кастом-проект под названием Phantom Donk на базе купе Chevrolet Caprice 1972 года всё-таки удалось продать через восемь лет после публикации первого объявления, сообщает аккаунт в Инстаграм petrolphantom. Оценили кабриолет в 120 тысяч долларов (9,68 миллиона рублей).

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  • Продавец утверждает, что в постройку кастома инвестиро­вано более 200 тысяч долларов. За эти деньги авто­мобиль получил, к примеру, множество уникальных деталей кузова — специально изготов­ленную решётку радиатора в стиле Rolls-Royce, крылья, капот и задний бампер. Окрашен Phantom Donk в ориги­нальный цвет Hot Raspberry Red Candy, но особым отличием проекта стали модульные колёсные диски на 30 дюймов с резиной Pirelli размер­ностью 315/30.

  • Подвеска кабриолета собрана на компонентах Dana с пневмо­элементами. В движение кастом приводится «биг-блоком» от Chevrolet объёмом 9,4 литра, который тоже пережил основатель­ные доработки и развивает сейчас 600 л.с.

  • В интерьере Phantom Donk построена огромная медиа­система на базе головного устройства Alpine типо­размера 2DIN: она включает в себя акустику с четырьмя 15-дюймо­выми сабвуферами (они установ­лены вместо заднего сиденья) и 13 мониторов диагональю от 2,5 до 10,2 дюйма.

  • Автомобиль в своё время стал героем множества публикаций в темати­ческих изданиях, появлялся на выставках и успел «засветиться» на MTV. За время, прошедшее с первой попытки продажи кабри­олета в 2012 году, его цена не менялась.

Как вам этот уникальный тюнинг-проект?

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