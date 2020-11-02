Реплику Rolls-Royce с 30-дюймовыми дисками и 600-сильным мотором наконец продали

Продавец утверждает, что в постройку кастома инвестиро­вано более 200 тысяч долларов. За эти деньги авто­мобиль получил, к примеру, множество уникальных деталей кузова — специально изготов­ленную решётку радиатора в стиле Rolls-Royce, крылья, капот и задний бампер. Окрашен Phantom Donk в ориги­нальный цвет Hot Raspberry Red Candy, но особым отличием проекта стали модульные колёсные диски на 30 дюймов с резиной Pirelli размер­ностью 315/30.

Подвеска кабриолета собрана на компонентах Dana с пневмо­элементами. В движение кастом приводится «биг-блоком» от Chevrolet объёмом 9,4 литра, который тоже пережил основатель­ные доработки и развивает сейчас 600 л.с.

В интерьере Phantom Donk построена огромная медиа­система на базе головного устройства Alpine типо­размера 2DIN: она включает в себя акустику с четырьмя 15-дюймо ­выми сабвуферами (они установ­лены вместо заднего сиденья) и 13 мониторов диагональю от 2,5 до 10,2 дюйма.