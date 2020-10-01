Попытка 104-летнего американца купить новый автомобиль обернулась неожиданным подарком

В публикации Клинта Джонсона называют ветераном, хотя подроб­ности его участия в военных действиях не разглаша­ются. Издание The Drive пишет, что на кепке, в которой пожилой мужчина прибыл за авто­мобилем, можно разглядеть символику 20-й воздушной армии США, на основании чего делает вывод, что Джонсон как минимум участвовал во Второй мировой войне.

Дилерский центр Joe Basil Chevrolet известен своими благотвори­тельными программами в поддержку ветеранов. Компания не только часто финанси­рует местные ветеранские центры, но и периоди­чески дарит пожилым американцам авто­мобили. В этом году благотвори­тельная деятель­ность была по большей части свёрнута по причине коронавирусных ограни­чений, однако дилер всё же нашёл возмож­ность сделать подарок.

Седан и хэтчбек Chevrolet Sonic оснащаются 140-сильным 1,4-литровым турбо­мотором в паре с 6-диа ­пазонным «автоматом» и стоят в США от 16 720 долларов (1,31 миллиона рублей).