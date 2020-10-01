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Попытка 104-летнего американца купить новый автомобиль обернулась неожиданным подарком

Новости

Дмитрий Елизаров

104-летний Клинт Джонсон хотел приобрести у одного из дилеров Chevrolet в Нью-Йорке новый Chevrolet Sonic. Однако руководство дилерского центра просто подарило ему этот автомобиль: как объяснила сама компания в Facebook, в благодарность за военную службу.

  • В публикации Клинта Джонсона называют ветераном, хотя подроб­ности его участия в военных действиях не разглаша­ются. Издание The Drive пишет, что на кепке, в которой пожилой мужчина прибыл за авто­мобилем, можно разглядеть символику 20-й воздушной армии США, на основании чего делает вывод, что Джонсон как минимум участвовал во Второй мировой войне.

  • Дилерский центр Joe Basil Chevrolet известен своими благотвори­тельными программами в поддержку ветеранов. Компания не только часто финанси­рует местные ветеранские центры, но и периоди­чески дарит пожилым американцам авто­мобили. В этом году благотвори­тельная деятель­ность была по большей части свёрнута по причине коронавирусных ограни­чений, однако дилер всё же нашёл возмож­ность сделать подарок.

  • Седан и хэтчбек Chevrolet Sonic оснащаются 140-сильным 1,4-литровым турбо­мотором в паре с 6-диа­пазонным «автоматом» и стоят в США от 16 720 долларов (1,31 миллиона рублей).

  • Самый доступный Chevrolet в России на данный момент — седан Nexia (бывший Ravon Nexia) узбекской сборки: седан с полутора­литровым атмосферником и 5-ступен­чатой «механикой» стоит минимум 659 900 рублей.

Приходилось участвовать в благотворительности?

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