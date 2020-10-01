Попытка 104-летнего американца купить новый автомобиль обернулась неожиданным подарком
Дмитрий Елизаров
104-летний Клинт Джонсон хотел приобрести у одного из дилеров Chevrolet в Нью-Йорке новый Chevrolet Sonic. Однако руководство дилерского центра просто подарило ему этот автомобиль: как объяснила сама компания в Facebook, в благодарность за военную службу.
В публикации Клинта Джонсона называют ветераном, хотя подробности его участия в военных действиях не разглашаются. Издание The Drive пишет, что на кепке, в которой пожилой мужчина прибыл за автомобилем, можно разглядеть символику
20-йвоздушной армии США, на основании чего делает вывод, что Джонсон как минимум участвовал во Второй мировой войне.
Дилерский центр Joe Basil Chevrolet известен своими благотворительными программами в поддержку ветеранов. Компания не только часто финансирует местные ветеранские центры, но и периодически дарит пожилым американцам автомобили. В этом году благотворительная деятельность была по большей части свёрнута по причине коронавирусных ограничений, однако дилер всё же нашёл возможность сделать подарок.
Седан и хэтчбек Chevrolet Sonic оснащаются 140-сильным 1,4-литровым турбомотором в паре с
6-диапазонным «автоматом» и стоят в США от 16 720 долларов (1,31 миллиона рублей).
Самый доступный Chevrolet в России на данный момент — седан Nexia (бывший Ravon Nexia) узбекской сборки: седан с полуторалитровым атмосферником и
5-ступенчатой «механикой» стоит минимум 659 900 рублей.