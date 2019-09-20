Дайверы нашли на дне реки старый Ягуар и Chevrolet Corvette

Посмотрите, как пикап движется назад, когда на самом деле едет вперёд

Видео

Николай Андреев

В штате Массачусетс водитель заметил на дороге необычный пикап Chevrolet C/K, который ехал задом наперёд по дороге. При этом водитель сидел с левой стороны и лицом по ходу движения. Оказалось, что необычный пикап построил местный умелец по имени Рон.

Occurred on September 1, 2019 / Cape Cod, Massachusetts, USA "This video is of Ron's customized Chevrolet pick up truck. He modified the truck by installing the body onto the chassis in reverse, so the truck appears to be driving backwards when it is actually driving forwards. It was a 4-year project and was recently completed. The truck appears completely stock from the exterior. Only when looking at the interior can you see the steering wheel, seat, etc. have been reversed. The truck is registered and insured, and has passed the rigorous MA state safety inspection. Front blinkers now serve as brake lights, headlights serve as reserve lights, and taillights have been modified into headlights. Reactions to the truck are hilarious!" Contact licensing@viralhog.com to license this or any ViralHog video. Make money from your videos! Submit footage here: https://goo.gl/yejGkm Subscribe, Like, or Follow ViralHog: YouTube: https://goo.gl/A0gBKk Facebook: https://goo.gl/XQWqJt Instagram: https://goo.gl/NMq8dl Twitter: https://goo.gl/pF8Xop

В ходе переделки, на которую ушло четыре года, владелец не только поменял местами все органы управ­ления, но и пере­ориенти­ровал фары и фонари! Рону даже удалось зарегистри­ровать все изменения, поэтому он ездит по дорогам совершенно легально.

Как бы вы отреагировали, увидев такой пикап на дороге?

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