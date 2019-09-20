Посмотрите, как пикап движется назад, когда на самом деле едет вперёд

В ходе переделки, на которую ушло четыре года, владелец не только поменял местами все органы управ­ления, но и пере­ориенти­ровал фары и фонари! Рону даже удалось зарегистри­ровать все изменения, поэтому он ездит по дорогам совершенно легально.