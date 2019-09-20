Посмотрите, как пикап движется назад, когда на самом деле едет вперёд

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Студент научил «шестёрку» ездить задом наперёд, но полиции это не понравилось
Дайверы нашли на дне реки старый Ягуар и Chevrolet Corvette
Николай Андреев
В штате Массачусетс водитель заметил на дороге необычный пикап Chevrolet C/K, который ехал задом наперёд по дороге. При этом водитель сидел с левой стороны и лицом по ходу движения. Оказалось, что необычный пикап построил местный умелец по имени Рон.
В ходе переделки, на которую ушло четыре года, владелец не только поменял местами все органы управления, но и переориентировал фары и фонари! Рону даже удалось зарегистрировать все изменения, поэтому он ездит по дорогам совершенно легально.