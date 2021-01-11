Продаётся уникальный Chevrolet Caprice в стиле «Халка» на 30-дюймовых колёсах

Автомобиль построен в единственном экземпляре студией Spade Kreations. Переработки кузова включают в себя не только реставрацию и перекраску, но и иное оформление передней части, и стилизацию крыши седана под тканевый верх. Кроме того, в панели крыши интегрировано панорамное остекление от Cadillac SRX.

Двери седана открываются по гильотинному принципу, наиболее известному по автомобилям марки Lamborghini. Изнутри каждая из дверей снабжена монитором. Всего же медиасистема, установленная в Caprice, включает в себя 14 усилителей и 32 акустических динамика, 4 из которых — это 15-дюймовые сабвуферы. Часть из них занимает место, которое удалось освободить за счёт отказа от заднего дивана, а спереди установлены кастомные кресла с электрорегулировками. К слову, тема одного из супергероев вселенной Marvel, заданная аэрографией на кузове, продолжается и в оформлении панелей интерьера.

Подвергся трансформации и моторный отсек. Вместо штатного двигателя в него установили V8 от одной из версий Chevrolet Corvette объёмом 7,0 литра в паре с шестиступенчатым «автоматом». Подвеска седана усилена, а заводскую выхлопную систему заменили на альтернативную от Borla с звуковыми клапанами.

Утверждается, что общий бюджет проекта превышает 200 тысяч долларов (почти 15 миллионов рублей), однако рестомод сейчас продаётся гораздо дешевле. Уникальный Chevrolet Caprice оценили в 39 995 долларов, или 2,98 миллиона рублей, что сопоставимо с российской базовой стоимостью, например, Toyota Land Cruiser Prado.