Возвращение машин Chevrolet узбекской сборки в Россию отложили
Николай Андреев
Узбекская компания UzAuto перенесла с марта на середину лета начало продаж в России бюджетных моделей Chevrolet собственного производства. Как сообщает «Российская газета», фирме не удалось ввезти партию машин для сертификации до объявления ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса.
В UzAuto надеются к августу успеть провести серию краш-тестов, необходимую для установки «Эры-Глонасс». Также производителю предстоит договориться с крупными дилерскими сетями после неудачного запуска бренда Ravon, принадлежащего UzAuto.
В феврале концерн General Motors разрешил UzAuto продавать на российском рынке автомобили под маркой Chevrolet. Первыми в продажу поступят хэтчбек Spark, а также седаны Nexia (бывший Aveo) и Cobalt. Сейчас они доступны в России под названиями Ravon R2 (от 698 000 рублей), Nexia R3 (от 730 500 рублей) и R4 (от 756 000 рублей).
Позже на российском рынке может появиться микроавтобус Chevrolet Damas. Производство модели весной наладили в Казахстане, где она стоит 3,3 миллиона тенге (564 000 рублей). Вэн длиной всего 3845 миллиметров начал продаваться в 1991 году под маркой Daewoo. Модель является перелицованной версией Suzuki Carry 1985 года.