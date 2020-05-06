Возвращение машин Chevrolet узбекской сборки в Россию отложили

В UzAuto надеются к августу успеть провести серию краш-тестов, необходимую для установки «Эры-Глонасс». Также произво­дителю предстоит договориться с крупными дилерскими сетями после неудачного запуска бренда Ravon, принад­лежащего UzAuto.

В феврале концерн General Motors разрешил UzAuto продавать на российском рынке авто­мобили под маркой Chevrolet. Первыми в продажу поступят хэтчбек Spark, а также седаны Nexia (бывший Aveo) и Cobalt. Сейчас они доступны в России под названиями Ravon R2 (от 698 000 рублей), Nexia R3 (от 730 500 рублей) и R4 (от 756 000 рублей).