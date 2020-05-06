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Возвращение машин Chevrolet узбекской сборки в Россию отложили

Новости

Николай Андреев

Узбекская компания UzAuto перенесла с марта на середину лета начало продаж в России бюджетных моделей Chevrolet собственного производ­ства. Как сообщает «Российская газета», фирме не удалось ввезти партию машин для сертификации до объяв­ления ограничи­тельных мер, связанных с пандемией коронавируса.

Chevrolet Spark
Chevrolet Nexia
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Chevrolet Spark

  • В UzAuto надеются к августу успеть провести серию краш-тестов, необходимую для установки «Эры-Глонасс». Также произво­дителю предстоит договориться с крупными дилерскими сетями после неудачного запуска бренда Ravon, принад­лежащего UzAuto.

  • В феврале концерн General Motors разрешил UzAuto продавать на российском рынке авто­мобили под маркой Chevrolet. Первыми в продажу поступят хэтчбек Spark, а также седаны Nexia (бывший Aveo) и Cobalt. Сейчас они доступны в России под названиями Ravon R2 (от 698 000 рублей), Nexia R3 (от 730 500 рублей) и R4 (от 756 000 рублей).

Chevrolet Damas
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Chevrolet Damas

  • Позже на российском рынке может появиться микро­автобус Chevrolet Damas. Производ­ство модели весной наладили в Казах­стане, где она стоит 3,3 миллиона тенге (564 000 рублей). Вэн длиной всего 3845 милли­метров начал продаваться в 1991 году под маркой Daewoo. Модель является пере­лицо­ванной версией Suzuki Carry 1985 года.

Стоит ли недорогим моделям Chevrolet ещё раз пытаться покорить Россию?

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