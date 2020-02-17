Chevrolet узбекской сборки вернутся в Россию
Николай Андреев
Концерн General Motors разрешил узбекской компании UzAuto продавать в России автомобили под маркой Chevrolet. Уже в марте к нам приедут хэтчбек Chevrolet Spark и седаны Chevrolet Nexia (он же бывший Aveo) и Cobalt. Сейчас эти модели представлены на российском рынке под брендом Ravon и названиями R2, Nexia R3 и R4.
Модели Chevrolet узбекской сборки в России будут продавать как нынешние дилеры марки Ravon, так и часть дилерских центров американской марки. Последние также продолжат торговать кроссоверами Traverse, внедорожниками Tahoe и купе Camaro, которые будут получать через другого дистрибьютора — «Дженерал Моторс Россия».
Пока информации о ценах на Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt нет. Аналогичные модели Ravon в России стоят минимум 646 000 рублей (R2), 670 000 рублей (Nexia R3) и 678 000 рублей (R4). Продажи автомобилей под брендом Ravon прекратятся к середине 2020 года.
В будущем UzAuto планирует привезти в Россию другие модели Chevrolet, однако их список неизвестен. Среди них могут оказаться автомобили, которые начали производить в Узбекистане в конце 2019 года — это кроссоверы Traverse и Equinox, а также рамный внедорожник Tahoe предыдущего поколения.