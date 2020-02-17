В России за нелюбителями пристёгиваться будут следить дистанционно

Chevrolet узбекской сборки вернутся в Россию

Новости

Николай Андреев

Концерн General Motors разрешил узбекской компании UzAuto продавать в России авто­мобили под маркой Chevrolet. Уже в марте к нам приедут хэтчбек Chevrolet Spark и седаны Chevrolet Nexia (он же бывший Aveo) и Cobalt. Сейчас эти модели пред­ставлены на российском рынке под брендом Ravon и названиями R2, Nexia R3 и R4.

Chevrolet Spark
Chevrolet Nexia
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Chevrolet Spark

  • Модели Chevrolet узбекской сборки в России будут продавать как нынешние дилеры марки Ravon, так и часть дилерских центров амери­канской марки. Последние также продолжат торговать крос­соверами Traverse, вне­дорожниками Tahoe и купе Camaro, которые будут получать через другого дистрибьютора — «Дженерал Моторс Россия».

Ravon R2
Ravon Nexia R3
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Ravon R2

  • Пока информации о ценах на Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt нет. Аналогичные модели Ravon в России стоят минимум 646 000 рублей (R2), 670 000 рублей (Nexia R3) и 678 000 рублей (R4). Продажи авто­мобилей под брендом Ravon прекратятся к середине 2020 года.

  • В будущем UzAuto планирует привезти в Россию другие модели Chevrolet, однако их список неизвестен. Среди них могут оказаться автомобили, которые начали производить в Узбеки­стане в конце 2019 года — это крос­соверы Traverse и Equinox, а также рамный внедорожник Tahoe предыдущего поколения.

Какой бренд привлекательнее?

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