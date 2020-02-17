Chevrolet узбекской сборки вернутся в Россию

Концерн General Motors разрешил узбекской компании UzAuto продавать в России авто­мобили под маркой Chevrolet. Уже в марте к нам приедут хэтчбек Chevrolet Spark и седаны Chevrolet Nexia (он же бывший Aveo) и Cobalt. Сейчас эти модели пред­ставлены на российском рынке под брендом Ravon и названиями R2, Nexia R3 и R4.