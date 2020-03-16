В Россию приехал «спортивный» Hyundai Tucson

Chevrolet Traverse обновился и стал богаче

Новости

Николай Андреев

Компания Chevrolet представила обновлённую версию кроссовера Traverse. Он изменился внешне и получил улучшенное оснащение.

1/4

  • По свежей моде у Chevrolet Traverse уменьшились фары, а решётка радиатора стала ещё больше. Также у кроссовера новый капот, фонари с X-образным рисунком и колёсные диски другого дизайна.

  • В салоне изменилась только приборная панель, в центре которой установлен восьмидюймовый дисплей для отображения спидометра, вольтметра и температуры охлаждающей жидкости. Шторка в задней части разделённой на две секции панорамной крыши получила электропривод, а интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto стали беспроводными.

  • В список стандартного оснащения входят светодиодные фары с автоматическим управлением дальним светом, система автоматического торможения, в том числе перед пешеходами, и ассистент удержания в полосе. При этом адаптивный круиз-контроль всё ещё предлагается только за доплату.

  • В США Traverse сохранил атмосферный 3.6 V6 мощностью 314 л.с. (360 Н·м) и девятиступенчатый «автомат». Привод — передний или опциональный полный.

В продажу в Северной Америке обновлённый Chevrolet Traverse поступит в конце года. В России пока продаётся дореформенный кроссовер с 318-сильным V6 и полным приводом. Начальная стоимость составляет 3 440 000 рублей.

Знали, что Chevrolet Traverse продаётся в России?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение