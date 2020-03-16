Chevrolet Traverse обновился и стал богаче

По свежей моде у Chevrolet Traverse уменьшились фары, а решётка радиатора стала ещё больше. Также у кроссовера новый капот, фонари с X-образным рисунком и колёсные диски другого дизайна.

В салоне изменилась только приборная панель, в центре которой установлен восьмидюймовый дисплей для отображения спидометра, вольтметра и температуры охлаждающей жидкости. Шторка в задней части разделённой на две секции панорамной крыши получила электропривод, а интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto стали беспроводными.

В список стандартного оснащения входят светодиодные фары с автоматическим управлением дальним светом, система автоматического торможения, в том числе перед пешеходами, и ассистент удержания в полосе. При этом адаптивный круиз-контроль всё ещё предлагается только за доплату.