Chevrolet Traverse обновился и стал богаче
Николай Андреев
Компания Chevrolet представила обновлённую версию кроссовера Traverse. Он изменился внешне и получил улучшенное оснащение.
По свежей моде у Chevrolet Traverse уменьшились фары, а решётка радиатора стала ещё больше. Также у кроссовера новый капот, фонари с
X-образнымрисунком и колёсные диски другого дизайна.
В салоне изменилась только приборная панель, в центре которой установлен восьмидюймовый дисплей для отображения спидометра, вольтметра и температуры охлаждающей жидкости. Шторка в задней части разделённой на две секции панорамной крыши получила электропривод, а интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto стали беспроводными.
В список стандартного оснащения входят светодиодные фары с автоматическим управлением дальним светом, система автоматического торможения, в том числе перед пешеходами, и ассистент удержания в полосе. При этом адаптивный круиз-контроль всё ещё предлагается только за доплату.
В США Traverse сохранил атмосферный 3.6 V6 мощностью 314 л.с. (360 Н·м) и девятиступенчатый «автомат». Привод — передний или опциональный полный.
В продажу в Северной Америке обновлённый Chevrolet Traverse поступит в конце года. В России пока продаётся дореформенный кроссовер с 318-сильным V6 и полным приводом. Начальная стоимость составляет 3 440 000 рублей.