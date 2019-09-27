Chevrolet Niva стала проще и дешевле

Компания GM-АвтоВАЗ объявила о начале продаж внедорожника Chevrolet Niva в новой базовой комплек­тации SL (Super Light). Она оценена в 667 000 рублей, что на 23 000 рублей меньше стоимости следующей версии L. При этом внедорожнику заметно урезали оснащение.