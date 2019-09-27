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Chevrolet Niva стала проще и дешевле

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Николай Андреев

Компания GM-АвтоВАЗ объявила о начале продаж внедорожника Chevrolet Niva в новой базовой комплек­тации SL (Super Light). Она оценена в 667 000 рублей, что на 23 000 рублей меньше стоимости следующей версии L. При этом внедорожнику заметно урезали оснащение.

  • Внешне самую простую Chevrolet Niva SL можно отличить по полностью неокрашен­ному переднему бамперу, 15-дюймовым штампо­ванным дискам чёрного цвета и отсут­ствующему чехлу запасного колеса. Един­ственно доступный цвет кузова – белый.

  • Внедорожник лишился электростекло­подъёмников, центрального замка, электро­привода и обогрева зеркал заднего вида, аудио­подготовки, иммоби­лайзера, USB-разъёма, воздухо­водов для ног задних пассажиров и функции автомати­ческого включе­ния ближнего света.

  • Из оснащения в начальной комплектации остались подушка безопас­ности водителя, гидро­усилитель руля, антиблоки­ровочная система тормозов, регули­ровка высоты рулевой колонки и система «Эра-Глонасс».

Chevrolet Niva во всех версиях оснащается 1,7-литровым атмосферным двигателем мощностью 80 л.с., пяти­ступенчатой «механикой» и постоянным полным приводом с «понижайкой» и блокировкой межосевого дифферен­циала.

Что лучше сделать, если нужна простая Chevrolet Niva?

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