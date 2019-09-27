Chevrolet Niva стала проще и дешевле
Николай Андреев
Компания GM-АвтоВАЗ объявила о начале продаж внедорожника Chevrolet Niva в новой базовой комплектации SL (Super Light). Она оценена в 667 000 рублей, что на 23 000 рублей меньше стоимости следующей версии L. При этом внедорожнику заметно урезали оснащение.
Внешне самую простую Chevrolet Niva SL можно отличить по полностью неокрашенному переднему бамперу, 15-дюймовым штампованным дискам чёрного цвета и отсутствующему чехлу запасного колеса. Единственно доступный цвет кузова – белый.
Внедорожник лишился электростеклоподъёмников, центрального замка, электропривода и обогрева зеркал заднего вида, аудиоподготовки, иммобилайзера, USB-разъёма, воздуховодов для ног задних пассажиров и функции автоматического включения ближнего света.
Из оснащения в начальной комплектации остались подушка безопасности водителя, гидроусилитель руля, антиблокировочная система тормозов, регулировка высоты рулевой колонки и система «Эра-Глонасс».
Chevrolet Niva во всех версиях оснащается 1,7-литровым атмосферным двигателем мощностью 80 л.с., пятиступенчатой «механикой» и постоянным полным приводом с «понижайкой» и блокировкой межосевого дифференциала.