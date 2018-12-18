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Chevrolet Niva: ещё один рестайлинг вместо нового поколения

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Совместное предприятие GM-АвтоВАЗ решило продлить жизнь модели Chevrolet Niva. Как пишет издание Авторевю со ссылкой на президента СП GM-АвтоВАЗ Ромуальд Рытвински, внедорожник останется на конвейере, но скоро обновится.

Нынешний внедорожник  Chevrolet Niva

В ходе рестайлинга изменится только внешность и улучшится шумоизоляция салона, а на технические доработки у предприятия сейчас нет ресурсов. Насколько серьёзным будет грядущее обновление внешности Рытвински не уточнил и точных сроков появления доработанной модели не привёл.

  • Внедорожник Chevrolet Niva представили в 2002 году, а в 2009 году он пережил первый и пока единственный рестайлинг.

  • Недавно GM-АвтоВАЗ оформил новый сертификат для продажи в России на модель в её нынешнем исполнении. С 21 декабря 2018 года в базовой комплектации модели появятся АБС, подушка безопасности водителя и система ЭРА-ГЛОНАСС.

  • Chevrolet Niva оснащается единственным мотором (1.7 мощностью 80 лошадиных сил), механической коробкой передач и постоянным полным приводом с блокировкой межосевого дифференциала. Дорожный просвет – 220 миллиметров.

  • В 2014 году на Московском автосалоне показали концепт второго поколения Chevrolet Niva, но в производство внедорожник так и не поступил.

Chevrolet Niva Concept

Chevrolet Niva пора на покой или ещё повоюет?

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