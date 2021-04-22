Надёжен ли Chevrolet Lanos I поколения: все проблемы подержанного седана

высокая

Возможность скрутки пробега:

Скрутить реальный пробег не составляет большого труда

низкая

Криминальная привлекательность:

По статистике, в год угоняют всего несколько десятков машин, скорее всего для разбора на запчасти

Сложность восстановления после аварии:

Удар передней или задней частью: прочность кузовных элементов невысока, но ремонт обойдётся недорого из-за их относительно низкой стоимости

Попадание в яму или открытый люк: элементы подвески не очень прочные. При попадании в большую яму, помимо повреждения колёсного диска, велик риск выхода из строя ступичного подшипника. Более сильный удар может деформировать рычаг и даже вырвать его из кузова. Стоимость ремонта небольшая