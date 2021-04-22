Надёжен ли Chevrolet Lanos I поколения: все проблемы подержанного седана
КОМАНДА АВТО.РУ
Отчёт о надёжности Chevrolet Lanos составлен на основе опроса экспертов — сотрудников специализированных автосервисов, имеющих большой опыт ремонта и обслуживания машин марки Chevrolet. Первая часть отчёта справочная, с общей оценкой надёжности автомобиля, которую аналитики Авто.ру рассчитывают по данным о ресурсе ключевых компонентов. Вторая часть — максимально подробный разбор всех проблем, с которыми может столкнуться владелец подержанного автомобиля.
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Легковой автомобиль В-класса с кузовом седан. Двигатель бензиновый, 4-цилиндровый, установлен поперечно. Привод – передний. Эта модель – вариант автомобиля Daewoo Lanos с минимальными изменениями по технике и внешнему оформлению
наиболее популярная и надёжная модификация
Скрутить реальный пробег не составляет большого трудаКриминальная привлекательность: низкая
По статистике, в год угоняют всего несколько десятков машин, скорее всего для разбора на запчасти
Сложность восстановления после аварии:
Удар передней или задней частью: прочность кузовных элементов невысока, но ремонт обойдётся недорого из-за их относительно низкой стоимости
Попадание в яму или открытый люк: элементы подвески не очень прочные. При попадании в большую яму, помимо повреждения колёсного диска, велик риск выхода из строя ступичного подшипника. Более сильный удар может деформировать рычаг и даже вырвать его из кузова. Стоимость ремонта небольшая
Кузов
Главный недостаток кузова – слабое лакокрасочное покрытие, на нём быстро появляются сколы и царапины. Коррозионная устойчивость тоже низкая, кузовные детали начинают ржаветь уже через 3–4 года. Особенно уязвимы колёсные арки, пороги, кромки дверей, крышка багажника и капот. Для предотвращения коррозии рекомендуют раз в 5 лет обрабатывать кузов качественными антикорами.
Слабое место – замок багажника, который со временем выходит из строя и требует замены. Возможны и проблемы с герметичностью кузова, из-за этого в салоне и багажном отсеке скапливается влага.
Салон
Интерьер седана прост и дёшев, сиденья – с бюджетной тканевой обивкой, руль не регулируется. В салоне наиболее ярко проявляются дефекты сборки нового автомобиля. У многих владельцев отваливалось приклеенное к лобовому стеклу зеркало всего через месяц-полтора после покупки машины.
В ходе эксплуатации часто возникают проблемы с элементами оснащения – ломаются переключатели климатической системы, из центральной консоли выпадают электронные часы, скрипит заднее сиденье. Большинство таких неисправностей владельцы легко устраняют своими силами, но ощущения качества автомобиля они не добавляют.
Атмосферный 1,5-литровый двигатель развивает мощность 86 л.с. Агрегат родом из Южной Кореи, имеет высокий ресурс – при грамотном обслуживании и эксплуатации не доставляет серьёзных проблем до 300 тыс. км пробега.
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Трансмиссия
МКПП
Единственный вариант трансмиссии Chevrolet Lanos –
Оригинальный диск сцепления имеет малый ресурс – в среднем
Подвеска
Подвески имеют максимально простую конструкцию и хорошо приспособлены к российским условиям. Спереди – стойки McPherson с одним нижним рычагом, сзади – скручивающаяся балка. Большинство элементов подвески надёжны, амортизаторы, шаровые опоры, ступичные подшипники и проч. в городских условиях служат более 100 тыс. км. Недолговечные детали – стойки стабилизатора поперечной устойчивости, которых хватает на 30–60 тыс. км. Ремонт подвески этого автомобиля обходится недорого.
Тормоза
Средний ресурс передних тормозных колодок –
Задние тормоза барабанные, колодки и барабаны служат примерно одинаково, около 100 тыс. км. Слабое место тормозной системы – главный тормозной цилиндр с усилителем. Симптом неисправности – постепенно проваливающаяся «в пол» тормозная педаль.
Климатическая система
Lanos оснащался кондиционером и отопителем с ручным управлением. За счёт своей простоты система довольно надёжна, но к 100 тыс. км возможно появление течей в отопителе. За несколько лет дорожные реагенты способны вывести из строя радиатор кондиционера, кроме того, он иногда теряет герметичность из-за попадания в него камней.
Двигатель
Атмосферный 4-цилиндровый мотор довольно простой конструкции и потому – надёжный. Привод ГРМ – ремнём, который рекомендовано менять каждые
Слабое место двигателя – клапанная крышка, из-под неё рано начинает течь масло – в том числе в свечные колодцы, что быстро выводит из строя свечи и катушку зажигания. Последняя и так имеет невысокий ресурс, основная причина её отказа – некачественное топливо. Стоимость катушки – около 9 тыс. рублей, замена на сервисе прокладки клапанной крышки обойдётся ещё в 3 тысячи.
Рекомендуется чистить периодически дроссельную заслонку,
Требует внимания и система охлаждения, в которой нередко появляются течи – в основном