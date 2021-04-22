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Надёжен ли Chevrolet Lanos I поколения: все проблемы подержанного седана

Учебник

КОМАНДА АВТО.РУ

Отчёт о надёжности Chevrolet Lanos составлен на основе опроса экспертов — сотрудников специализированных автосервисов, имеющих большой опыт ремонта и обслуживания машин марки Chevrolet. Первая часть отчёта справочная, с общей оценкой надёжности автомобиля, которую аналитики Авто.ру рассчитывают по данным о ресурсе ключевых компонентов. Вторая часть — максимально подробный разбор всех проблем, с которыми может столкнуться владелец подержанного автомобиля.

Для удобства используйте навигацию по разделам и узлам автомобиля.

 •  Кузов  •  Салон  •  Двигатели  •  Трансмиссия  •  Приводы  •  Подвеска  •  Рулевое управление  •  Тормоза  •  Климатическая система  •  Электроника
Chevrolet Lanos I поколение
Годы выпуска: 2002–2009

Легковой автомобиль В-класса с кузовом седан. Двигатель бензиновый, 4-цилиндровый, установлен поперечно. Привод – передний. Эта модель – вариант автомобиля Daewoo Lanos с минимальными изменениями по технике и внешнему оформлению

Индекс надёжности
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Индекс надёжности рассчитывается аналитиками Авто.ру по пятибалльной шкале. При этом учитывается средний ресурс нескольких десятков узлов и деталей автомобиля – точное количество зависит от сложности его конструкции
3.76/5
Седан 1.5 MT (86 л.с.)
наиболее популярная и надёжная модификация
Кузов
Седан
Двигатель
1.5 л / Бензин
Коробка
Механика
Привод
Передний
Мощность
86 л.с.
Расход
6.7 л
Макс. скорость
172 км/ч
Разгон до 100 км/ч
12.5 секунды
Возможность скрутки пробега: высокая

Скрутить реальный пробег не составляет большого труда

Криминальная привлекательность: низкая

По статистике, в год угоняют всего несколько десятков машин, скорее всего для разбора на запчасти

Сложность восстановления после аварии:

Удар передней или задней частью: прочность кузовных элементов невысока, но ремонт обойдётся недорого из-за их относительно низкой стоимости

Попадание в яму или открытый люк: элементы подвески не очень прочные. При попадании в большую яму, помимо повреждения колёсного диска, велик риск выхода из строя ступичного подшипника. Более сильный удар может деформировать рычаг и даже вырвать его из кузова. Стоимость ремонта небольшая

Отчёт подготовлен при содействии экспертов техцентра WhyNotService
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Кузов

Главный недостаток кузова – слабое лакокрасочное покрытие, на нём быстро появляются сколы и царапины. Коррозионная устойчивость тоже низкая, кузовные детали начинают ржаветь уже через 3–4 года. Особенно уязвимы колёсные арки, пороги, кромки дверей, крышка багажника и капот. Для предотвраще­ния коррозии рекомендуют раз в 5 лет обрабатывать кузов качествен­ными антикорами. 

Слабое место – замок багажника, который со временем выходит из строя и требует замены. Возможны и проблемы с герметич­ностью кузова, из-за этого в салоне и багажном отсеке скапливается влага.

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Салон

Интерьер седана прост и дёшев, сиденья – с бюджетной тканевой обивкой, руль не регули­руется. В салоне наиболее ярко проявля­ются дефекты сборки нового авто­мобиля. У многих владельцев отвали­валось приклеенное к лобовому стеклу зеркало всего через месяц-полтора после покупки машины. Из-за некаче­ственной вклейки заднего стекла в салон попадала вода.

В ходе эксплуатации часто возникают проблемы с элементами оснащения – ломаются пере­ключатели климати­ческой системы, из централь­ной консоли выпадают электронные часы, скрипит заднее сиденье. Большин­ство таких неисправ­ностей владельцы легко устраняют своими силами, но ощущения качества авто­мобиля они не добавляют.

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Атмосферный 1,5-литровый двигатель развивает мощность 86 л.с. Агрегат родом из Южной Кореи, имеет высокий ресурс – при грамотном обслужи­вании и эксплуатации не доставляет серьёзных проблем до 300 тыс. км пробега.

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Трансмиссия

МКПП

Единственный вариант трансмиссии Chevrolet Lanos – 5-ступен­чатая «механика» (на Daewoo Lanos устанавли­валась и АКПП). Агрегат не отличается высокой надёж­ностью – уже через 80–100 тыс. км может появиться гул, который порой устраня­ется простой заменой масла. Ещё одна частая проблема – затруд­нённое включение передач. Виноват механизм пере­ключения, в котором сбиваются регулировки.

Оригинальный диск сцепления имеет малый ресурс – в среднем 50 тыс. км, а при частом движении в пробках поломка может произойти и раньше. Рекомендуют менять диск на деталь от известного европей­ского производителя.

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Привод

Имеет высокую надёжность, ШРУСы на Chevrolet Lanos служат от 150 тыс. км. После 70–80 тыс. км может начать подтекать масло через сальники приводов.

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Подвеска

Подвески имеют максимально простую конструкцию и хорошо приспособ­лены к российским условиям. Спереди – стойки McPherson с одним нижним рычагом, сзади – скручива­ющаяся балка. Большинство элементов подвески надёжны, аморти­заторы, шаровые опоры, ступичные подшипники и проч. в городских условиях служат более 100 тыс. км. Недолго­вечные детали – стойки стабили­затора поперечной устойчи­вости, которых хватает на 30–60 тыс. км. Ремонт подвески этого автомобиля обходится недорого.

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Рулевое управление

Рулевая рейка – проблемное место машины. Зачастую механизм меняли ещё по гарантии, в связи с течью гидро­усилителя, люфтом рейки или слишком тугим рулем. Ремонт рулевого управления стоит около 10 тыс. рублей, новый механизм – около 25 тыс. рублей.

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Тормоза

Средний ресурс передних тормозных колодок – 40 тыс. км, дисков – 90 тысяч. Тормоза не склонны к перегреву, деформиро­вавшийся диск – редкость. Необходимо периоди­чески проверять подвиж­ность направ­ляющих суппортов, иначе колодки изнаши­ваются неравномерно.

Задние тормоза барабанные, колодки и барабаны служат примерно одинаково, около 100 тыс. км. Слабое место тормозной системы – главный тормозной цилиндр с усилителем. Симптом неисправ­ности – постепенно провали­вающаяся «в пол» тормозная педаль.

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Климатическая система

Lanos оснащался кондиционером и отопителем с ручным управле­нием. За счёт своей простоты система довольно надёжна, но к 100 тыс. км возможно появление течей в отопителе. За несколько лет дорожные реагенты способны вывести из строя радиатор кондици­онера, кроме того, он иногда теряет герметич­ность из-за попадания в него камней.

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Электроника

У Chevrolet Lanos самая простая электроника. Наиболее распро­странённая проблема – окисление контактов проводов, которые в итоге просто пере­гнивают. Бывает, что на пробеге около 150 тыс. км отказывает вентилятор отопителя.

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Двигатель

Атмосферный 4-цилиндровый мотор довольно простой конструкции и потому – надёжный. Привод ГРМ – ремнём, который рекомендовано менять каждые 60 тыс. км, желательно вместе с помпой, ресурс которой немногим выше. Замена ремня – процедура недорогая, так как у двигателя нет фазо­враща­телей и для ремонта не требуется спец­инструмент. При обрыве ремня ГРМ клапаны, ГБЦ и поршни не повреждаются.

Слабое место двигателя – клапанная крышка, из-под неё рано начинает течь масло – в том числе в свечные колодцы, что быстро выводит из строя свечи и катушку зажигания. Последняя и так имеет невысокий ресурс, основная причина её отказа – некаче­ственное топливо. Стоимость катушки – около 9 тыс. рублей, замена на сервисе прокладки клапанной крышки обойдётся ещё в 3 тысячи.

Рекомендуется чистить периодически дроссельную заслонку, из-за её загрязнения у мотора может быть неустойчивый холостой ход. Срок службы бензо­насоса в среднем более 150 тыс. км, ресурс топливных форсунок – более 200 тыс. км. Надо только свое­временно (раз в 30 тыс. км) менять топливный фильтр, располо­женный под днищем.

Требует внимания и система охлаждения, в которой нередко появляются течи – в основном из-за ненадёжного радиатора. Кроме него, замены порой требуют термостат и датчик температуры, включающий вентилятор.

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