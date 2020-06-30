Надёжен ли Chevrolet Lacetti: чем может огорчить автомобиль с пробегом
КОМАНДА АВТО.РУ
Отчёт о надёжности Chevrolet Lacetti составлен на основе опроса экспертов — сотрудников специализированных автосервисов, имеющих большой опыт ремонта и обслуживания машин марки Chevrolet. Первая часть отчёта справочная, с общей оценкой надёжности автомобиля, которую аналитики Авто.ру рассчитывают по данным о ресурсе ключевых компонентов. Вторая часть — максимально подробный разбор всех проблем, с которыми может столкнуться владелец подержанного автомобиля.
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Легковой автомобиль С-класса, переднеприводный, с поперечным расположением силового агрегата. Выпускался в трех вариантах кузова: 5-дверный хэтчбек, седан и универсал. Двигатели – бензиновые, 4-цилиндровые, на базе силовых агрегатов Opel
наиболее популярная модификация
наиболее надёжная модификация
Скрутить реальный пробег не составляет большого трудаКриминальная привлекательность: средняя
По статистике, Chevrolet Lacetti угоняют не часто, но случаи краж автомобиля не единичныеСложность восстановления после аварии
Удар передней или задней частью: прочность кузовных элементов низкая, однако ремонт обойдется недорого, благодаря относительно невысокой цене деталей
Попадание в яму или открытый люк: элементы подвески прочные, при ударе как правило страдает только колесный диск, а также ступичный подшипник (его дефект проявляется через некоторое время – подшипник начинает гудеть). Стоимость ремонта низкая
Кузов
Слабое место Lacetti – кузов, плохо сопротивляющийся агрессивным средам. От мелких сколов начинается коррозия, особенно это проявляется на капоте и на задних арках автомобиля. Так же боковые зеркала заднего вида очень быстро начинают облазить и мутнеть. Петли передних дверей (как наиболее часто использующихся) нередко провисают и скрипят. На хэтчбеках есть проблема с отказами омывателя заднего стекла – при замерзании жидкости в подводящей трубке, та слетает с форсунки омывателя.
Салон
Салон выполнен из жесткого и дешевого пластика, который при пробеге 60 и более тыс. км начинает поскрипывать на ходу. Наиболее часто скрипящие места – панель приборов, зеркало заднего вида, стык между передней панелью и лобовым стеклом, дверные накладки, пластиковый кожух дополнительного стоп сигнала. У хэтчбека также скрипит полка багажника (на универсал устанавливалась мягкая шторка).
Сиденья – с тканевой обивкой в двух вариантах цвета, она износостойкая, но быстро пачкается. У автомобиля слабая шумоизоляция даже в самых дорогих комплектациях.
Двигатели
На автомобиль устанавливались три двигателя, объемом 1,4 (94 л.с.), 1,6 (109 л.с.) и 1,8 литра (122 л.с.). Все они бензиновые, атмосферные, 4-цилиндровые, и конструктивно почти не отличаются друг от друга – с ременным приводом ГРМ и надежной системой охлаждения. При грамотной эксплуатации и обслуживании пробег моторов до капремонта – около 300 тыс. км.
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Трансмиссия
МКПП
Cо всеми тремя моторами устанавливалась 5-ступенчатая МКПП, очень надежная по конструкции. Ее ресурс, при грамотном обращении, 300-400 тыс. км. Срок службы сцепления зависит от условий эксплуатации и стиля вождения, в среднем замена требуется каждые 120-150 тыс. км. Ремонт недорог, стоимость комплекта сцепления – 6-7 тыс. рублей.
АКПП
Гидромеханический «автомат» предлагался только с моторами 1.6 и 1.8. Устанавливались агрегаты двух моделей, обе надежны. Проблемы с переключениями, если они возникают, обычно решаются заменой масла или недорогих датчиков.
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Подвеска
Передняя подвеска – типа McPherson, задняя – со скручивающейся балкой. Плюс этого автомобиля – в удачной настройке ходовой, выдерживающей нагрузки российских дорог. Все элементы подвески надежны, наиболее частая проблема – износ стоек стабилизатора поперечной устойчивости, их меняют раз в 30-60 тыс. км. Амортизаторы, шаровые опоры, ступичные подшипники служат, как минимум, 100 тыс. км. Все эти детали недороги, стоимость ремонта ходовой Lacetti очень низкая.
Рулевое управление
Рулевой механизм – реечный, с гидроусилителем. Он не отличается надежностью. Рейку часто меняли еще по гарантии – из-за люфтов, течи масла или слишком тугого руля. В основном, механизм начинает течь в местах соединения рулевых тяг или рулевого вала. Однако цена ремонта не очень большая – восстановить механизм можно за 10 тыс. рублей, новый обойдется в 23-25 тыс. рублей.
Тормоза
Спереди – дисковые вентилируемые, задние – барабанные. Средний ресурс передних тормозных колодок около 40 тыс. км, диски меняют в два раза реже. Задние барабаны и колодки служат около 100 тыс. км. Встречаются случаи подтекания задних тормозных цилиндров.
Слабое место тормозной системы – закисание направляющих пальцев в суппортах, а также образование нагара на скобах, из-за чего колодки изнашиваются неравномерно. Проблема решается периодическим и своевременным обслуживанием суппортов. Еще один проблемный узел – тормозной усилитель, который травит воздух, из-за чего эффективность тормозов резко снижается.
Климатическая система
Lacetti оснащался вентиляцией с ручным управлением кондиционером, а на самых дешёвых версиях не было и его. Благодаря своей простоте климатическая система довольно надёжна – радиатор, компрессор кондиционера и трубки служат более 150 тыс. км, вентилятор печки тоже работает исправно. После первых 100 тыс. км пробега возможна течь охлаждающей жидкости из радиатора отопителя.
Электроника
Chevrolet Lacetti обладает самой простой электроникой, с которой как правило не возникает проблем. Наиболее характерная для системы неисправность – отказы катушек зажигания на моторах 1.6 и 1.8, которые провоцируются некачественным топливом, портящим свечи зажигания. Поэтому при отказе модуля зажигания надо обязательно менять и свечи – комплект деталей стоит около 10 тыс. рублей. А заправляться стоит только на проверенных АЗС. Данная проблема присуща и другим моделям концерна GM – Chevrolet Cruze или Opel Astra.
Двигатель
Двигатели 1.4, 1.6 и 1.8 сходны по конструкции и просты в обслуживании. Ремень в приводе ГРМ по регламенту меняется каждые 60 тыс. км, вместе с ним рекомендуют устанавливать и новую помпу, ее срок службы не намного выше – насос начинает течь или появляется люфт. Замена ремня проста и недорога, поскольку у моторов нет фазовращателей, и не требуется специнструмент.
Слабое место всех двигателей – прокладка клапанной крышки, через которую течет масло, в том числе в свечные колодцы. Стоимость ремонта – около 3 тыс. рублей. Еще одно проблемное место – дроссельная заслонка. Ее приходится довольно часто чистить (иначе мотор может глохнуть, или у него будут плавать обороты), а порой и менять – за 10 тыс. рублей.
Двигатели 1.6 и 1.8 более проблемные, чем базовый 1.4. У них менее надежные катушки зажигания, кроме того, они больше склонны к течам масла. Помимо прокладки клапанной крышки, в среднем каждые 60 тыс. км необходима замена сальников распредвалов. А наиболее неприятная неисправность – течь прокладки теплообменника, из-за которой масло попадает в антифриз. Обычно она определяется по налету масла на расширительном бачке. Замена прокладки обходится в 8 тыс. рублей, ее ресурс – около 80 тыс. км.
По самой системе охлаждения нареканий нет. Средний срок службы термостата – более 150 тыс. км. Закипание для данного мотора не свойственно, если все узлы и агрегаты исправны.
У всех автомобилей, вне зависимости от двигателя, одинаковая топливная система. Если катушки зажигания прихотливы к качеству топлива, то сама система надежна. Средний срок службы бензонасоса от 150 тыс. км, топливных форсунок от 200 тыс. км. Следует только раз в 30 тыс. км менять фильтр тонкой очистки, он удобно расположен под топливным баком и стоит от 600 рублей.
Трансмиссия
Автоматические коробки передач, устанавливались двух видов: японская Aisin 81-40LE 1,6-литровым двигателем и немецкая ZF 4HP16 с мотором 1.8. Серьезных проблем с обеими коробками нет. После 50 тыс. км возможно появление толчков при переключениях, это связано с отказом датчика положения селектора КПП. Неоригинальный датчик стоит 2500-3000 рублей, еще 2 тысячи – его замена. По регламенту масло в коробки заливается на весь срок службы, однако эксперты рекомендуют обновить его через 60 тыс. км (а затем каждые 30 тыс. км), а после 90-120 тыс. км сменить и фильтр коробки.