Надёжен ли Chevrolet Lacetti: чем может огорчить автомобиль с пробегом

Двигатель

Двигатели 1.4, 1.6 и 1.8 сходны по конструкции и просты в обслуживании. Ремень в приводе ГРМ по регламенту меняется каждые 60 тыс. км, вместе с ним рекомендуют устанавливать и новую помпу, ее срок службы не намного выше – насос начинает течь или появляется люфт. Замена ремня проста и недорога, поскольку у моторов нет фазовращателей, и не требуется специнструмент.

Слабое место всех двигателей – прокладка клапанной крышки, через которую течет масло, в том числе в свечные колодцы. Стоимость ремонта – около 3 тыс. рублей. Еще одно проблемное место – дроссельная заслонка. Ее приходится довольно часто чистить (иначе мотор может глохнуть, или у него будут плавать обороты), а порой и менять – за 10 тыс. рублей.

Двигатели 1.6 и 1.8 более проблемные, чем базовый 1.4. У них менее надежные катушки зажигания, кроме того, они больше склонны к течам масла. Помимо прокладки клапанной крышки, в среднем каждые 60 тыс. км необходима замена сальников распредвалов. А наиболее неприятная неисправность – течь прокладки теплообменника, из-за которой масло попадает в антифриз. Обычно она определяется по налету масла на расширительном бачке. Замена прокладки обходится в 8 тыс. рублей, ее ресурс – около 80 тыс. км.

По самой системе охлаждения нареканий нет. Средний срок службы термостата – более 150 тыс. км. Закипание для данного мотора не свойственно, если все узлы и агрегаты исправны.

У всех автомобилей, вне зависимости от двигателя, одинаковая топливная система. Если катушки зажигания прихотливы к качеству топлива, то сама система надежна. Средний срок службы бензонасоса от 150 тыс. км, топливных форсунок от 200 тыс. км. Следует только раз в 30 тыс. км менять фильтр тонкой очистки, он удобно расположен под топливным баком и стоит от 600 рублей.



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