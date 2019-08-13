Владелица Теслы вживила ключ от электрокара в свою руку

Chevrolet продаст единственный в мире электрический Camaro

Новости

Николай Андреев

Аукционный дом Russo and Steele проведёт торги, на которых будет выстав­лен уникальный электри­ческий концепт-кар Chevrolet eCOPO Camaro. Этот прототип создан компанией Chevrolet совместно с гоночной командой Hancock and Lane Racing, которая является пионером в электри­ческом дрэг-рейсинге.

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  • Дрэгстер eCOPO Camaro оснащён двумя электро­моторами BorgWarner HVH 250-150 суммарной мощностью 710 л.с. (813 Н·м). Четверть мили (402 метра) он проезжает за 9,51 секунды, развивая в конце дистанции скорость более 225 км/ч.

  • В eCOPO Camaro используется 316-килограммовый 800-вольтовый блок батарей, состоящий из четырёх 200-вольтовых модулей. Ради оптимальной развесовки (более 56 процентов приходится на заднюю ось) пара модулей располо­жена на месте заднего сиденья, один — на месте запаски и ещё один — над задней осью.

  • Тяга передаётся на задний мост через гоночный трёх­ступенчатый автомат Turbo 400, работающий с бензино­выми моторами V8 серии LS. Это позволило внедрить электри­ческую начинку на места креплений обычного ДВС.

Электрический дрэгстер впервые был показан на тюнинг-шоу SEMA осенью 2018 года. После участия в различных меро­приятиях компания Chevrolet решила избавиться от него. Полностью работо­способный концепт продадут в августе в рамках выставки Monterey Car Week в Калифорнии. Ожидаемая стоимость Chevrolet eCOPO Camaro — около 500 000 долларов (32,9 миллиона рублей).

Купили бы электрический Камаро?

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