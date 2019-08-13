Chevrolet продаст единственный в мире электрический Camaro
Николай Андреев
Аукционный дом Russo and Steele проведёт торги, на которых будет выставлен уникальный электрический концепт-кар Chevrolet eCOPO Camaro. Этот прототип создан компанией Chevrolet совместно с гоночной командой Hancock and Lane Racing, которая является пионером в электрическом дрэг-рейсинге.
Дрэгстер eCOPO Camaro оснащён двумя электромоторами BorgWarner HVH 250-150 суммарной мощностью 710 л.с. (813 Н·м). Четверть мили (402 метра) он проезжает за 9,51 секунды, развивая в конце дистанции скорость более
225 км/ч.
В eCOPO Camaro используется 316-килограммовый 800-вольтовый блок батарей, состоящий из четырёх 200-вольтовых модулей. Ради оптимальной развесовки (более 56 процентов приходится на заднюю ось) пара модулей расположена на месте заднего сиденья, один — на месте запаски и ещё один — над задней осью.
Тяга передаётся на задний мост через гоночный трёхступенчатый автомат Turbo 400, работающий с бензиновыми моторами V8 серии LS. Это позволило внедрить электрическую начинку на места креплений обычного ДВС.
Электрический дрэгстер впервые был показан на тюнинг-шоу SEMA осенью 2018 года. После участия в различных мероприятиях компания Chevrolet решила избавиться от него. Полностью работоспособный концепт продадут в августе в рамках выставки Monterey Car Week в Калифорнии. Ожидаемая стоимость Chevrolet eCOPO Camaro — около 500 000 долларов (32,9 миллиона рублей).