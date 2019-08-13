Chevrolet продаст единственный в мире электрический Camaro

Дрэгстер eCOPO Camaro оснащён двумя электро­моторами BorgWarner HVH 250-150 суммарной мощностью 710 л.с. (813 Н·м). Четверть мили (402 метра) он проезжает за 9,51 секунды, развивая в конце дистанции скорость более 225 км/ч.

В eCOPO Camaro используется 316-килограммовый 800-вольтовый блок батарей, состоящий из четырёх 200-вольтовых модулей. Ради оптимальной развесовки (более 56 процентов приходится на заднюю ось) пара модулей располо­жена на месте заднего сиденья, один — на месте запаски и ещё один — над задней осью.