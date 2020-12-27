Надёжен ли рестайлинговый Chevrolet Cruze I поколения: чем может огорчить автомобиль с пробегом
КОМАНДА АВТО.РУ
Отчёт о надёжности Chevrolet Cruze составлен на основе опроса экспертов — сотрудников специализированных автосервисов, имеющих большой опыт ремонта и обслуживания машин марки Chevrolet. Первая часть отчёта справочная, с общей оценкой надёжности автомобиля, которую аналитики Авто.ру рассчитывают по данным о ресурсе ключевых компонентов. Вторая часть — максимально подробный разбор всех проблем, с которыми может столкнуться владелец подержанного седана.
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Автомобиль С-класса с поперечным расположением силового агрегата и передним приводом. Построен на общей платформе с автомобилем Opel Astra поколения J. Двигатели –
наиболее популярная модификация
наиболее надёжная модификация
Скрутить реальный пробег не составляет большого трудаКриминальная привлекательность: средняя
По статистике, Cruze угоняют не так часто, как его японских одноклассников, однако он привлекательнее для воров, чем европейские седаны и хэтчбекиСложность восстановления после аварии
Удар передней или задней частью: прочность кузовных элементов средняя, а ремонт обойдётся недорого
Попадание в яму или открытый люк: элементы подвески прочные, зачастую страдают лишь колёсные диски. Запчасти подвески стоят дешевле, чем на Opel Astra
Кузов
При рестайлинге на автомобиле изменились фары, задние фонари и радиаторная решетка. Коррозийная стойкость кузова средняя, следы ржавчины появляются в основном только на крупных сколах от камней. Тем не менее лакокрасочное покрытие не отличается особой долговечностью. На кузове легко появляются царапины, а лак начинает затираться уже после нескольких лет эксплуатации автомобиля. Спустя 5–6 лет тускнеют хромированные пластиковые элементы. Стекла долговечны, царапины на них возникают, как правило, только вследствие грубой очистки ото льда или несвоевременной замены «дворников».
Салон
Салон автомобиля выполнен из материалов среднего качества, на больших пробегах могут появляться незначительные «сверчки». Ближе к 100 тыс. км встречаются случаи выхода из строя нагревательного элемента, отвечающего за подогрев водительского сиденья. Тканевый салон сохраняет приличный вид даже после 150 тыс. км пробега. Быстрее теряют товарный вид отделка руля из искусственной кожи, а также чехол КПП и ручника.
Двигатели
Бензиновые двигатели
1.6 и 1.8 – бензиновые атмосферные двигатели объёмом 1,6 литра (109 л.с.) и 1,8 литра (141 л.с.) отличаются очень высоким ресурсом. При грамотном обслуживании и эксплуатации они не доставляют проблем владельцу вплоть до 500 тыс. км. Главная проблема моторов – прокладки теплообменника, которые с возрастом начинают рассыхаться, что приводит к попаданию масла в антифриз.
1.4Т – при рестайлинге в гамму силовых агрегатов к атмосферным двигателям был добавлен бензиновый турбомотор объёмом 1,4 литра и мощностью 140 л.с. В российских условиях он показал себя довольно капризным. В среднем его пробег до капремонта составляет от 50 до 150 тыс. км. Для продления срока службы рекомендуется использовать
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Дизельные двигатели
1.7D и 2.0D – дизельные двигатели объёмом 1,7 литра (110–130 л.с.) и 2,0 литра (163 л.с.) редко встречаются в России, однако обладают высоким ресурсом. Глобальных «болячек» у них нет, при своевременном обслуживании моторы способны пройти 300–500 тыс. км.
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Трансмиссия
МКПП
5-ступенчатая коробка передач, устанавливаемая с атмосферными бензиновыми двигателями, довольно надёжная, с ресурсом более 200–300 тыс. км. Ремонту поддаётся плохо, при проблемах меняется весь узел.
С турбомотором и дизельными двигателями рестайлинговый Cruze оснащался
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АКПП
6-ступенчатый «автомат» вполне надёжен, при своевременном обслуживании он не требует от владельца серьёзных затрат. Из слабых мест можно выделить трубки системы охлаждения коробки.
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Подвеска
Элементы подвески автомобиля достаточно долговечные. По сравнению с Opel Astra её конструкция проще – сзади нет механизма Уатта. В передней подвеске амортизаторы служат порядка 80–100 тыс. км, примерно тогда же может потребоваться замена шаровых опор, стоек стабилизатора, а также подшипников ступиц. Задние амортизаторы «ходят» более 100 тыс. км, сайлентблоки – 150–200 тысяч, а случаи выхода из строя задних подшипников ступиц довольно редки.
Двигатели
Бензиновые двигатели
Бензиновые атмосферные двигатели 1.6 (109 л.с.) и 1.8 (141 л.с.) надёжные, при грамотной эксплуатации способны проехать до 500 тыс. км без капремонта. Ремонтируются они довольно легко и относительно недорого. Ремень ГРМ по регламенту меняется каждые
Раз в 80–100 тыс. км стоит почистить форсунки впрыска. К качеству топлива они не сильно привередливы, но при неудачной заправке может потребоваться замена катушки зажигания. Свечи рекомендуется обновлять каждые
Ресурс бензинового турбомотора 1.4Т сильно зависит от условий эксплуатации. На практике капитальный ремонт приходится делать на пробегах от 50 до 150 тыс. км, стоимость данной процедуры (с заменой цепи ГРМ) – 120–150 тыс. рублей. Основная проблема данного двигателя – слабые поршни, поэтому иногда при переборке мотора их меняют на кованые. Чтобы продлить срок службы силового агрегата, рекомендуется использовать только качественное масло и производить его замену раз в 7,5–10 тыс. км. Заправляться лучше только в проверенных местах, желательно
Дизельные двигатели
В России Chevrolet Cruze с дизелем официально не продавался. Хотя ресурс двигателей объёмом 1,7 и 2,0 литра высокий (они близки по конструкции), полностью вышедший из строя мотор можно встретить лишь на автомобилях с большими пробегами. Как правило, капитальный ремонт не производят, а вместо этого устанавливают контрактный агрегат.
У двигателя 1.7D цепь ГРМ служит до 250 тыс. км. На двигателе 2.0D привод распредвалов – зубчатым ремнём, его замену положено производить каждые
Трансмиссия
МКПП
Ресурс сцепления на бензиновых версиях с МКПП дорестайлингового Chevrolet Cruze составляет в зависимости от условий эксплуатации от 80 до 200 тыс. км. Проблемы с самой КПП начинают возникать только после 200–300 тысяч км пробега. Ремонт агрегата обычно нерентабелен, как правило, при поломках ставят контрактную коробку.
С дизельными двигателями и турбомотором сцепление служит 60–150 тыс. км, и механическая коробка у этих силовых агрегатов другая –
АКПП
С бензиновыми двигателями устанавливался
С 2-литровым дизелем предлагался другой