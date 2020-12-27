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Надёжен ли рестайлинговый Chevrolet Cruze I поколения: чем может огорчить автомобиль с пробегом

Учебник

КОМАНДА АВТО.РУ

Отчёт о надёжности Chevrolet Cruze составлен на основе опроса экспертов — сотрудников специализированных автосервисов, имеющих большой опыт ремонта и обслуживания машин марки Chevrolet. Первая часть отчёта справочная, с общей оценкой надёжности автомобиля, которую аналитики Авто.ру рассчитывают по данным о ресурсе ключевых компонентов. Вторая часть — максимально подробный разбор всех проблем, с которыми может столкнуться владелец подержанного седана.

Для удобства используйте навигацию по разделам и узлам автомобиля.

 •  Кузов  •  Салон  •  Двигатели  •  Трансмиссия  •  Приводы  •  Подвеска  •  Рулевое управление  •  Тормоза  •  Климатическая система  •  Электроника
Chevrolet Cruze, I поколение, рестайлинг
Годы выпуска: 2012–2015

Автомобиль С-класса с поперечным расположе­нием силового агрегата и передним приводом. Построен на общей платформе с автомо­билем Opel Astra поколения J. Двигатели – 4-цилинд­ровые, бензиновые или дизельные (в Россию не постав­лялись). Кузов – седан или хэтчбек, а с 2014 года также и универсал

Индекс надёжности
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Индекс надёжности рассчитывается аналитиками Авто.ру по пятибалльной шкале. При этом учитывается средний ресурс нескольких десятков узлов и деталей автомобиля – точное количество зависит от сложности его конструкции
4.64/5
Седан 1.6 МT (109 л.с.)
наиболее популярная модификация
Кузов
Седан
Двигатель
1.6 л / бензин
Коробка
Механика
Привод
Передний
Мощность
109 л.с.
Расход
7.3 л
Макс. скорость
185 км/ч
Разгон до 100 км/ч
12.5 секунд
Седан 1.8АТ (141 л.с.)
наиболее надёжная модификация
Кузов
Седан
Двигатель
1.8 л / бензин
Коробка
Автомат
Привод
Передний
Мощность
141 л.с.
Расход
7.8 л
Макс. скорость
190 км/ч
Разгон до 100 км/ч
11.5 секунд
Возможность скрутки пробега: высокая

Скрутить реальный пробег не составляет большого труда

Криминальная привлекательность: средняя

По статистике, Cruze угоняют не так часто, как его японских одноклассников, однако он привлекательнее для воров, чем европейские седаны и хэтчбеки

Сложность восстановления после аварии

Удар передней или задней частью: прочность кузовных элементов средняя, а ремонт обойдётся недорого

Попадание в яму или открытый люк: элементы подвески прочные, зачастую страдают лишь колёсные диски. Запчасти подвески стоят дешевле, чем на Opel Astra

672 084 ₽
500 000 – 890 000 ₽
Отчёт подготовлен при содействии экспертов техцентра WhyNotService
1/7

Кузов

При рестайлинге на автомобиле изменились фары, задние фонари и радиаторная решетка. Коррозийная стойкость кузова средняя, следы ржавчины появляются в основном только на крупных сколах от камней. Тем не менее лако­красочное покрытие не отличается особой долго­вечностью. На кузове легко появляются царапины, а лак начинает затираться уже после нескольких лет эксплуатации автомобиля. Спустя 5–6 лет тускнеют хромиро­ванные пластиковые элементы. Стекла долговечны, царапины на них возникают, как правило, только вследствие грубой очистки ото льда или несвоевременной замены «дворников».

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Салон

Салон автомобиля выполнен из материалов среднего качества, на больших пробегах могут появляться незначи­тель­ные «сверчки». Ближе к 100 тыс. км встречаются случаи выхода из строя нагрева­тель­ного элемента, отвечающего за подогрев водитель­ского сиденья. Тканевый салон сохраняет приличный вид даже после 150 тыс. км пробега. Быстрее теряют товарный вид отделка руля из искус­ственной кожи, а также чехол КПП и ручника.

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Двигатели

Бензиновые двигатели

1.6 и 1.8 – бензиновые атмосферные двигатели объёмом 1,6 литра (109 л.с.) и 1,8 литра (141 л.с.) отличаются очень высоким ресурсом. При грамотном обслужи­вании и эксплуатации они не доставляют проблем владельцу вплоть до 500 тыс. км. Главная проблема моторов – прокладки тепло­обменника, которые с возрастом начинают рассыхаться, что приводит к попаданию масла в антифриз.

1.4Т – при рестайлинге в гамму силовых агрегатов к атмосферным двигателям был добавлен бензиновый турбо­мотор объёмом 1,4 литра и мощностью 140 л.с. В рос­сийских условиях он показал себя довольно капризным. В среднем его пробег до капремонта составляет от 50 до 150 тыс. км. Для продления срока службы рекомендуется использовать 98-й бензин и высоко­качественное масло. Мотор предрас­положен к течам масла, самая серьёзная проблема – в прокладках тепло­обменника. Кроме этого, из слабых мест можно выделить помпу и термостат в системе охлаждения, а также клапан абсорбера и грибо­видный клапан.

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Дизельные двигатели

1.7D и 2.0D – дизельные двигатели объёмом 1,7 литра (110–130 л.с.) и 2,0 литра (163 л.с.) редко встречаются в России, однако обладают высоким ресурсом. Глобальных «болячек» у них нет, при свое­временном обслужи­вании моторы способны пройти 300–500 тыс. км.

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Трансмиссия

МКПП

5-ступенчатая коробка передач, устанавливаемая с атмосферными бензино­выми двигате­лями, довольно надёжная, с ресурсом более 200–300 тыс. км. Ремонту поддаётся плохо, при проблемах меняется весь узел.

С турбомотором и дизельными двигателями рестай­линговый Cruze оснащался 6-ступен­чатой МКПП, у которой после 100 тыс. км могут потребовать ремонта подшипники валов, издающие посторонние звуки.

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АКПП

6-ступенчатый «автомат» вполне надёжен, при свое­временном обслужи­вании он не требует от владельца серьёзных затрат. Из слабых мест можно выделить трубки системы охлаждения коробки.

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Привод

В зависимости от манеры езды уже после 80–100 тыс. км могут начаться проблемы с приводными валами и полуосями. Поскольку каче­ственные аналоги найти трудно, специ­алисты рекомендуют использовать ориги­нальные запчасти.

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Подвеска

Элементы подвески автомобиля достаточно долго­вечные. По сравнению с Opel Astra её конструкция проще – сзади нет механизма Уатта. В передней подвеске амортиза­торы служат порядка 80–100 тыс. км, примерно тогда же может потребо­ваться замена шаровых опор, стоек стабили­затора, а также подшип­ников ступиц. Задние амортиза­торы «ходят» более 100 тыс. км, сайлентблоки – 150–200 тысяч, а случаи выхода из строя задних подшипников ступиц довольно редки.

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Рулевое управление

В данной модели используется гидроусилитель руля. В целом, элементы рулевого управления надёжны, но после 100 тыс. км может встать вопрос о ремонте или замене рулевой рейки.

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Тормоза

Ресурс передних тормозных колодок – около 40 тыс. км, задних – порядка 55 тысяч. К 100 тыс. км могут начаться проблемы с датчиками системы АБС. Также на этих пробегах бывают случаи закисания задних направ­ляющих тормозных скоб – их придётся заменить.

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Климатическая система

Климатическая система автомобиля надёжная, случаи выхода из строя её элементов встречаются нечасто. Однако многие владельцы отмечают её низкую эффективность, из-за чего могут запотевать или обмерзать стёкла.

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Электроника

Chevrolet Cruze не досаждает владельцу проблемами, вызванными электронными системами автомобиля.

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Двигатели

Бензиновые двигатели

Бензиновые атмосферные двигатели 1.6 (109 л.с.) и 1.8 (141 л.с.) надёжные, при грамотной эксплуатации способны проехать до 500 тыс. км без капремонта. Ремонти­руются они довольно легко и относи­тельно недорого. Ремень ГРМ по регламенту меняется каждые 90 тыс. км. Масло специалисты рекомендуют заливать свежее чаще положенного срока, раз в 7,5–10 тыс. км. Двигатели склонны к незначи­тельным течам масла, которые на их работу и надёжность не влияют.

Раз в 80–100 тыс. км стоит почистить форсунки впрыска. К качеству топлива они не сильно приверед­ливы, но при неудачной заправке может потребо­ваться замена катушки зажигания. Свечи реко­мендуется обновлять каждые 30 тыс. км, стоят они очень недорого. Перегреть эти моторы сложно. Раз в 100–120 тыс. км лучше поставить новый водяной насос. Слабым местом является тепло­обменник, который находится под выпускным коллектором. В связи с высокой температурой его прокладки часто рас­сыхаются на пробеге от 50 до 300 тыс. км, и масло попадает в антифриз. Чтобы избежать дальнейших неисправ­ностей, рекомендуется при первых признаках поломки менять прокладки. Срок службы опор силового агрегата – от 70 до 150 тыс. км.

Ресурс бензинового турбомотора 1.4Т сильно зависит от условий эксплу­атации. На практике капитальный ремонт приходится делать на пробегах от 50 до 150 тыс. км, стоимость данной процедуры (с заменой цепи ГРМ) – 120–150 тыс. рублей. Основная проблема данного двигателя – слабые поршни, поэтому иногда при переборке мотора их меняют на кованые. Чтобы продлить срок службы силового агрегата, реко­мендуется использовать только качественное масло и производить его замену раз в 7,5–10 тыс. км. Заправляться лучше только в проверенных местах, желательно 98-м топливом. После 100 тыс. км начинает вытягиваться и шуметь цепь ГРМ, что требует её замены. Мотор предрас­положен к течам масла, как правило, они становятся заметны после 60 тыс. км. Дороже всего владельцу обойдётся установка новых прокладок тепло­обменника – процедура стоит 15–20 тыс. рублей, так как требует снятия турбо­нагнетателя. Также часты течи через сальники фазо­регуля­торов и прокладку клапанной крышки, но их замена гораздо проще и дешевле. Рекомендуется периодически проверять крышку с клапаном на расшири­тельном бачке системы охлаждения, часты случаи его выхода из строя, что приводит к появлению трещин в самом бачке. Каждые 70–80 тыс. км стоит чистить дроссель­ную заслонку. Клапан абсорбера и грибо­видный клапан на впускном коллекторе могут выйти из строя после 60 тыс. км. Ресурс турбо­нагнетателя составляет 150–200 тыс. км, часто на этих пробегах появляется трещина на горячей части турбины. Её замена обойдётся в 40–45 тыс. рублей. На пробеге в 70–80 тысяч встречаются случаи выхода из строя помпы и термостата. Свечи рекомендуется менять раз в 30 тыс. км, стоимость – около 3500 рублей, а после 80 тысяч может потребоваться замена модуля зажигания.

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Дизельные двигатели

В России Chevrolet Cruze с дизелем официально не прода­вался. Хотя ресурс двигателей объёмом 1,7 и 2,0 литра высокий (они близки по кон­струкции), полностью вышедший из строя мотор можно встретить лишь на автомо­билях с большими пробегами. Как правило, капитальный ремонт не производят, а вместо этого устанав­ливают контрактный агрегат.

У двигателя 1.7D цепь ГРМ служит до 250 тыс. км. На двигателе 2.0D привод распредвалов – зубчатым ремнём, его замену положено производить каждые 90 тыс. км, желательно вместе с водяным насосом. На 1,7-литровом моторе помпу положено менять каждые 100 тыс. км. Со временем появляются подтеки масла в разных местах, но они не критичны. Ресурс турбо­нагнетателя – порядка 200–250 тыс. км, замена обойдётся в 50 тыс. рублей. ТНВД придётся заменить к 250–300 тыс. км пробега. После 100–150 тысяч могут начаться проблемы с системой рециркуляции картерных газов.

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Трансмиссия

МКПП

Ресурс сцепления на бензиновых версиях с МКПП дорестай­лингового Chevrolet Cruze составляет в зависи­мости от условий эксплуатации от 80 до 200 тыс. км. Проблемы с самой КПП начинают возникать только после 200–300 тысяч км пробега. Ремонт агрегата обычно нерента­белен, как правило, при поломках ставят контрактную коробку.

С дизельными двигателями и турбомотором сцепление служит 60–150 тыс. км, и механическая коробка у этих силовых агрегатов другая – 6-ступен­чатая. Её наиболее проблемное место – подшипники валов, они могут начать гудеть на пробегах и 60, и 200 тыс. км, а их несвое­временная замена может привести к более серьёзным поломкам. Ремонт коробки обойдётся владельцу в 30–60 тыс. рублей в зависимости от используемых комплектующих.

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АКПП

С бензиновыми двигателями устанавливался 6-ступен­чатый «автомат» 6Т40, который довольно надёжен при аккуратной езде и правильном обслужи­вании. После 100–120 тыс. км могут начаться проблемы с пере­ключениями, связанные с небольшими толчками и вибрациями. Неисправ­ность устраняется путем разборки и промывки КПП. Тем не менее некоторые владельцы продолжают эксплу­атацию автомобиля и с уже «дёрга­ющейся» коробкой. Проблемное место АКПП – трубки охлаждения, которые могут начать течь после 60–80 тыс. км. Ресурс КПП в целом – более 250 тыс. км.

С 2-литровым дизелем предлагался другой 6-ступен­чатый «автомат» – AF40, рассчитанный на большие нагрузки. АКПП надёжная, до 100–120 тыс. км проблемы с ней также редки, после могут начаться толчки при пере­ключе­ниях. Часто работа «автомата» нормали­зуется после замены масла, но иногда приходится ремонти­ровать и сам агрегат. Стоимость переборки – от 50 тыс. рублей и выше.

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