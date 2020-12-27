Надёжен ли рестайлинговый Chevrolet Cruze I поколения: чем может огорчить автомобиль с пробегом

Двигатели

Бензиновые двигатели

Бензиновые атмосферные двигатели 1.6 (109 л.с.) и 1.8 (141 л.с.) надёжные, при грамотной эксплуатации способны проехать до 500 тыс. км без капремонта. Ремонти­руются они довольно легко и относи­тельно недорого. Ремень ГРМ по регламенту меняется каждые 90 тыс. км. Масло специалисты рекомендуют заливать свежее чаще положенного срока, раз в 7,5–10 тыс. км. Двигатели склонны к незначи­тельным течам масла, которые на их работу и надёжность не влияют.

Раз в 80–100 тыс. км стоит почистить форсунки впрыска. К качеству топлива они не сильно приверед­ливы, но при неудачной заправке может потребо­ваться замена катушки зажигания. Свечи реко­мендуется обновлять каждые 30 тыс. км, стоят они очень недорого. Перегреть эти моторы сложно. Раз в 100–120 тыс. км лучше поставить новый водяной насос. Слабым местом является тепло­обменник, который находится под выпускным коллектором. В связи с высокой температурой его прокладки часто рас­сыхаются на пробеге от 50 до 300 тыс. км, и масло попадает в антифриз. Чтобы избежать дальнейших неисправ­ностей, рекомендуется при первых признаках поломки менять прокладки. Срок службы опор силового агрегата – от 70 до 150 тыс. км.

Ресурс бензинового турбомотора 1.4Т сильно зависит от условий эксплу­атации. На практике капитальный ремонт приходится делать на пробегах от 50 до 150 тыс. км, стоимость данной процедуры (с заменой цепи ГРМ) – 120–150 тыс. рублей. Основная проблема данного двигателя – слабые поршни, поэтому иногда при переборке мотора их меняют на кованые. Чтобы продлить срок службы силового агрегата, реко­мендуется использовать только качественное масло и производить его замену раз в 7,5–10 тыс. км. Заправляться лучше только в проверенных местах, желательно 98-м топливом. После 100 тыс. км начинает вытягиваться и шуметь цепь ГРМ, что требует её замены. Мотор предрас­положен к течам масла, как правило, они становятся заметны после 60 тыс. км. Дороже всего владельцу обойдётся установка новых прокладок тепло­обменника – процедура стоит 15–20 тыс. рублей, так как требует снятия турбо­нагнетателя. Также часты течи через сальники фазо­регуля­торов и прокладку клапанной крышки, но их замена гораздо проще и дешевле. Рекомендуется периодически проверять крышку с клапаном на расшири­тельном бачке системы охлаждения, часты случаи его выхода из строя, что приводит к появлению трещин в самом бачке. Каждые 70–80 тыс. км стоит чистить дроссель­ную заслонку. Клапан абсорбера и грибо­видный клапан на впускном коллекторе могут выйти из строя после 60 тыс. км. Ресурс турбо­нагнетателя составляет 150–200 тыс. км, часто на этих пробегах появляется трещина на горячей части турбины. Её замена обойдётся в 40–45 тыс. рублей. На пробеге в 70–80 тысяч встречаются случаи выхода из строя помпы и термостата. Свечи рекомендуется менять раз в 30 тыс. км, стоимость – около 3500 рублей, а после 80 тысяч может потребоваться замена модуля зажигания.

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Дизельные двигатели

В России Chevrolet Cruze с дизелем официально не прода­вался. Хотя ресурс двигателей объёмом 1,7 и 2,0 литра высокий (они близки по кон­струкции), полностью вышедший из строя мотор можно встретить лишь на автомо­билях с большими пробегами. Как правило, капитальный ремонт не производят, а вместо этого устанав­ливают контрактный агрегат.

У двигателя 1.7D цепь ГРМ служит до 250 тыс. км. На двигателе 2.0D привод распредвалов – зубчатым ремнём, его замену положено производить каждые 90 тыс. км, желательно вместе с водяным насосом. На 1,7-литровом моторе помпу положено менять каждые 100 тыс. км. Со временем появляются подтеки масла в разных местах, но они не критичны. Ресурс турбо­нагнетателя – порядка 200–250 тыс. км, замена обойдётся в 50 тыс. рублей. ТНВД придётся заменить к 250–300 тыс. км пробега. После 100–150 тысяч могут начаться проблемы с системой рециркуляции картерных газов.

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