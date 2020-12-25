Надёжен ли Chevrolet Cruze I поколения: какие проблемы ждут покупателя автомобиля с пробегом

Двигатели

Бензиновые двигатели

Бензиновые атмосферные двигатели 1.6 (109 л.с.) и 1.8 (141 л.с.) надёжные, при грамотной эксплуатации способны проехать до 500 тыс. км без капремонта. Ремонти­руются они довольно легко и относительно недорого. Ремень ГРМ по регламенту меняется каждые 90 тыс. км. Масло специалисты рекомендуют обновлять чаще положенного срока, раз в 7,5–10 тыс. км. Двигатели склонны к незна­чительным течам масла, которые на их работу и надёжность не влияют.

Раз в 80–100 тыс. км стоит почистить форсунки впрыска. К качеству топлива они не сильно приверед­ливы, но при неудачной заправке может потребо­ваться замена катушки зажигания. Свечи нужно обновлять каждые 30 тыс. км, стоят они очень недорого. Перегреть эти моторы сложно. Раз в 100–120 тыс. км следует менять водяной насос. Слабым местом является тепло­обменник, который находится под выпускным коллектором. В связи с высокой температурой его прокладки часто рассыхаются на пробеге от 50 до 300 тыс. км, и масло попадает в антифриз. Чтобы избежать дальнейших неисправ­ностей, рекомендуется при первых признаках поломки менять прокладки. Срок службы опор силового агрегата – от 70 до 150 тыс. км.

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Дизельный двигатель

В России Chevrolet Cruze с дизелем официально не продавался. Хотя ресурс двигателя объёмом 2,0 литра высокий, полностью вышедший из строя мотор можно встретить лишь на автомо­билях с большими пробегами. Как правило, капитальный ремонт не производят, а вместо этого устанав­ливают контрактный агрегат.

Привод распредвалов на дизеле – зубчатым ремнём. Его замену положено производить каждые 90 тыс. км, желательно вместе с водяным насосом. Со временем появляются подтёки масла в разных местах, но они не критичны. Ресурс турбо­нагнетателя – порядка 200–250 тыс. км, замена обойдётся в 50 тыс. рублей. ТНВД придётся заменить к 250–300 тыс. км пробега. После 100–150 тысяч могут начаться проблемы с системой рециркуляции картерных газов.

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