Надёжен ли Nissan Qashqai+2 I поколения: все проблемы японского автомобиля с пробегом

Надёжен ли Chevrolet Cruze I поколения: какие проблемы ждут покупателя автомобиля с пробегом

Учебник

КОМАНДА АВТО.РУ

Отчёт о надёжности Chevrolet Cruze составлен на основе опроса экспертов — сотрудников специали­зированных авто­сервисов, имеющих большой опыт ремонта и обслужи­вания машин марки Chevrolet. Первая часть отчёта справочная, с общей оценкой надёжности автомо­биля, которую аналитики Авто.ру рассчиты­вают по данным о ресурсе ключевых компонентов. Вторая часть — максимально подробный разбор всех проблем, с которыми может столкнуться владелец подер­жанного седана.

Для удобства используйте навигацию по разделам и узлам автомобиля.

 •  Кузов  •  Салон  •  Двигатели  •  Трансмиссия  •  Приводы  •  Подвеска  •  Рулевое управление  •  Тормоза  •  Климатическая система  •  Электроника
Chevrolet Cruze, I поколение
Годы выпуска: 2009–2012

Автомобиль С-класса с поперечным расположением силового агрегата и передним приводом. Построен на общей платформе с автомо­билем Opel Astra поколения J. Двигатели – 4-цилинд­­ровые, бензиновые или дизель (в Россию не поставлялся). Изначально Cruze предлагался только в кузове седан, в 2011 году к нему добавили 5-дверный хэтчбек.

Индекс надёжности
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Индекс надёжности рассчитывается аналитиками Авто.ру по пятибалльной шкале. При этом учитывается средний ресурс нескольких десятков узлов и деталей автомобиля – точное количество зависит от сложности его конструкции
4.64/5
Седан 1.6 МT (109 л.с.)
наиболее популярная модификация
Кузов
Седан
Двигатель
1.6 л / бензин
Коробка
Механика
Привод
Передний
Мощность
109 л.с.
Расход
7.3 л
Макс. скорость
185 км/ч
Разгон до 100 км/ч
12.5 секунд
Седан 1.8АТ (141 л.с.)
наиболее надёжная модификация
Кузов
Седан
Двигатель
1.8 л / бензин
Коробка
Автомат
Привод
Передний
Мощность
141 л.с.
Расход
7.8 л
Макс. скорость
190 км/ч
Разгон до 100 км/ч
11.5 секунд
Возможность скрутки пробега: высокая

Скрутить реальный пробег не составляет большого труда

Криминальная привлекательность: средняя

По статистике, Cruze угоняют не так часто, как его японских одно­классников, однако он привлекатель­нее для воров, чем европейские седаны и хэтчбеки

Сложность восстановления после аварии

Удар передней или задней частью: прочность кузовных элементов средняя, а ремонт обойдётся недорого

Попадание в яму или открытый люк: элементы подвески прочные, зачастую страдают лишь колёсные диски. Запчасти подвески дешевле, чем на Opel Astra

568 627 ₽
400 000 – 700 000 ₽
Отчёт подготовлен при содействии экспертов техцентра WhyNotService
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Кузов

Коррозийная стойкость кузова средняя, следы ржавчины появляются в основном только на крупных сколах от камней. Тем не менее лако­красочное покрытие не отличается особой долго­вечностью. На кузове легко появляются царапины, а лак начинает затираться уже спустя несколько лет эксплу­атации автомобиля. Через 5–8 лет тускнеют хромиро­ванные пластиковые элементы. Стёкла долговечны, цара­пины на них возникают, как правило, только в результате грубой очистки ото льда или несвое­временной замены «дворников».

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Салон

Салон автомобиля выполнен из материалов среднего качества, на больших пробегах могут появляться незначи­тельные «сверчки». Ближе к 100 тыс. км встречаются случаи выхода из строя нагрева­тель­ного элемента, отвеча­ющего за подогрев водитель­ского сиденья. Тканевый салон сохраняет приличный вид даже после 150 тыс. км пробега. Быстрее теряют товарный вид отделка руля из искус­ственной кожи, внутренние ручки дверей, а также чехлы КПП и ручника.

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Двигатели

Бензиновые двигатели

1.6 и 1.8 – бензиновые атмосферные двигатели объёмом 1,6 литра (109 л.с.) и 1,8 литра (141 л.с.) отличаются очень высоким ресурсом. При грамотном обслужи­вании и эксплуатации они не доставляют проблем владельцу вплоть до 500 тыс. км. Главная проблема моторов – прокладки тепло­обменника, которые с возрастом начинают рассыхаться, что приводит к попаданию масла в антифриз.

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Дизельный двигатель

2.0D – дизельный двигатель объёмом 2,0 литра (150 л.с.) редко встречается в России, однако обладает высоким ресурсом. Глобальных «болячек» у него нет, при своевре­менном обслужи­вании мотор способен пройти 300–500 тыс. км.

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Трансмиссия

МКПП

5-ступенчатая коробка передач, устанавли­ваемая с бензино­выми двигате­лями, довольно надёжная, с ресурсом более 200–300 тыс. км. Ремонту поддаётся плохо, при проблемах меняется весь узел. С дизель­ным двигателем ставили другую МКПП, у которой после 100 тыс. км могут потребовать ремонта подшипники валов, издающие посторонние звуки.

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АКПП

6-ступенчатый «автомат» можно назвать надёжным, при своевре­менном обслужи­вании он не требует от владельца серьёзных затрат. Слабые места — трубки системы охлаждения коробки.

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Привод

В зависимости от манеры езды уже после 80–100 тыс. км могут начаться проблемы с приводными валами и полу­осями. Поскольку качественные аналоги найти трудно, специ­алисты рекомендуют исполь­зовать оригиналь­ные запчасти.

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Подвеска

Элементы подвески автомобиля достаточно долго­вечные. По сравнению с Opel Astra её конструкция проще: сзади нет механизма Уатта. В передней подвеске амортиза­торы служат порядка 80–100 тыс. км, примерно тогда же может потребо­ваться замена шаровых опор, стоек стабилиза­тора, а также подшип­ников ступиц. Задние амортиза­торы «ходят» более 100 тыс. км, сайлент­блоки – 150–200 тысяч, а случаи выхода из строя задних подшипников ступиц довольно редки.

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Рулевое управление

В данной модели используется гидро­усилитель руля. В целом, элементы рулевого управления надёжны, но после 100 тыс. км может потребоваться ремонт или замена рулевой рейки.

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Тормоза

Ресурс передних тормозных колодок – около 40 тыс. км, задних – порядка 55 тысяч. К 100 тыс. км могут начаться проблемы с датчиками системы АБС. Также на этих пробегах бывают случаи закисания задних направ­ляющих тормозных скоб – их придётся заменить.

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Климатическая система

Климатическая система автомобиля надёжная, случаи выхода из строя её элементов встречаются нечасто. Однако многие владельцы отмечают её низкую эффектив­ность, из-за чего могут запотевать или обмерзать стёкла.

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Электроника

Chevrolet Cruze не досаждает владельцу проблемами, вызванными электрон­ными системами автомобиля.

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Двигатели

Бензиновые двигатели

Бензиновые атмосферные двигатели 1.6 (109 л.с.) и 1.8 (141 л.с.) надёжные, при грамотной эксплуатации способны проехать до 500 тыс. км без капремонта. Ремонти­руются они довольно легко и относительно недорого. Ремень ГРМ по регламенту меняется каждые 90 тыс. км. Масло специалисты рекомендуют обновлять чаще положенного срока, раз в 7,5–10 тыс. км. Двигатели склонны к незна­чительным течам масла, которые на их работу и надёжность не влияют.

Раз в 80–100 тыс. км стоит почистить форсунки впрыска. К качеству топлива они не сильно приверед­ливы, но при неудачной заправке может потребо­ваться замена катушки зажигания. Свечи нужно обновлять каждые 30 тыс. км, стоят они очень недорого. Перегреть эти моторы сложно. Раз в 100–120 тыс. км следует менять водяной насос. Слабым местом является тепло­обменник, который находится под выпускным коллектором. В связи с высокой температурой его прокладки часто рассыхаются на пробеге от 50 до 300 тыс. км, и масло попадает в антифриз. Чтобы избежать дальнейших неисправ­ностей, рекомендуется при первых признаках поломки менять прокладки. Срок службы опор силового агрегата – от 70 до 150 тыс. км.

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Дизельный двигатель

В России Chevrolet Cruze с дизелем официально не продавался. Хотя ресурс двигателя объёмом 2,0 литра высокий, полностью вышедший из строя мотор можно встретить лишь на автомо­билях с большими пробегами. Как правило, капитальный ремонт не производят, а вместо этого устанав­ливают контрактный агрегат.

Привод распредвалов на дизеле – зубчатым ремнём. Его замену положено производить каждые 90 тыс. км, желательно вместе с водяным насосом. Со временем появляются подтёки масла в разных местах, но они не критичны. Ресурс турбо­нагнетателя – порядка 200–250 тыс. км, замена обойдётся в 50 тыс. рублей. ТНВД придётся заменить к 250–300 тыс. км пробега. После 100–150 тысяч могут начаться проблемы с системой рециркуляции картерных газов.

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Трансмиссия

МКПП

Ресурс сцепления на бензиновых версиях с МКПП дорестай­лингового Chevrolet Cruze составляет в зависи­мости от условий эксплуатации от 80 до 200 тыс. км. Проблемы с самой КПП начинают возникать только после 200–300 тысяч км пробега. Ремонт агрегата обычно нерента­белен, как правило, при поломках ставят контрактную коробку.

На дизельных машинах устанавливалась другая «механика». Сцепление служит 60–150 тыс. км. Основное проблемное место данной КПП – подшип­ники валов. Они могут начать гудеть на пробегах и 60, и 200 тыс. км, а их несвое­временная замена способна привести к более серьёзным поломкам. Ремонт коробки обойдётся владельцу в 30–60 тыс. рублей в зависи­мости от использу­емых комплектующих.

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АКПП

С бензиновыми двигателями устанавливался 6-ступенчатый «автомат» 6Т40, который довольно надёжен при аккуратной езде и правильном обслуживании. После 100–120 тыс. км могут начаться проблемы с переключениями, связанные с небольшими толчками и вибрациями. Неисправность устраняется путем разборки и промывки КПП. Тем не менее некоторые владельцы продолжают эксплуатацию автомобиля и с уже «дёргающейся» коробкой. Проблемное место АКПП – трубки охлаждения, которые могут начать течь после 60–80 тыс. км. Ресурс КПП в целом – более 250 тыс. км.

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