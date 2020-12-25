Надёжен ли Chevrolet Cruze I поколения: какие проблемы ждут покупателя автомобиля с пробегом
КОМАНДА АВТО.РУ
Отчёт о надёжности Chevrolet Cruze составлен на основе опроса экспертов — сотрудников специализированных автосервисов, имеющих большой опыт ремонта и обслуживания машин марки Chevrolet. Первая часть отчёта справочная, с общей оценкой надёжности автомобиля, которую аналитики Авто.ру рассчитывают по данным о ресурсе ключевых компонентов. Вторая часть — максимально подробный разбор всех проблем, с которыми может столкнуться владелец подержанного седана.
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Автомобиль С-класса с поперечным расположением силового агрегата и передним приводом. Построен на общей платформе с автомобилем Opel Astra поколения J. Двигатели –
наиболее популярная модификация
наиболее надёжная модификация
Скрутить реальный пробег не составляет большого трудаКриминальная привлекательность: средняя
По статистике, Cruze угоняют не так часто, как его японских одноклассников, однако он привлекательнее для воров, чем европейские седаны и хэтчбекиСложность восстановления после аварии
Удар передней или задней частью: прочность кузовных элементов средняя, а ремонт обойдётся недорого
Попадание в яму или открытый люк: элементы подвески прочные, зачастую страдают лишь колёсные диски. Запчасти подвески дешевле, чем на Opel Astra
Кузов
Коррозийная стойкость кузова средняя, следы ржавчины появляются в основном только на крупных сколах от камней. Тем не менее лакокрасочное покрытие не отличается особой долговечностью. На кузове легко появляются царапины, а лак начинает затираться уже спустя несколько лет эксплуатации автомобиля. Через 5–8 лет тускнеют хромированные пластиковые элементы. Стёкла долговечны, царапины на них возникают, как правило, только в результате грубой очистки ото льда или несвоевременной замены «дворников».
Салон
Салон автомобиля выполнен из материалов среднего качества, на больших пробегах могут появляться незначительные «сверчки». Ближе к 100 тыс. км встречаются случаи выхода из строя нагревательного элемента, отвечающего за подогрев водительского сиденья. Тканевый салон сохраняет приличный вид даже после 150 тыс. км пробега. Быстрее теряют товарный вид отделка руля из искусственной кожи, внутренние ручки дверей, а также чехлы КПП и ручника.
Двигатели
Бензиновые двигатели
1.6 и 1.8 – бензиновые атмосферные двигатели объёмом 1,6 литра (109 л.с.) и 1,8 литра (141 л.с.) отличаются очень высоким ресурсом. При грамотном обслуживании и эксплуатации они не доставляют проблем владельцу вплоть до 500 тыс. км. Главная проблема моторов – прокладки теплообменника, которые с возрастом начинают рассыхаться, что приводит к попаданию масла в антифриз.
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Дизельный двигатель
2.0D – дизельный двигатель объёмом 2,0 литра (150 л.с.) редко встречается в России, однако обладает высоким ресурсом. Глобальных «болячек» у него нет, при своевременном обслуживании мотор способен пройти 300–500 тыс. км.
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Трансмиссия
МКПП
5-ступенчатая коробка передач, устанавливаемая с бензиновыми двигателями, довольно надёжная, с ресурсом более 200–300 тыс. км. Ремонту поддаётся плохо, при проблемах меняется весь узел. С дизельным двигателем ставили другую МКПП, у которой после 100 тыс. км могут потребовать ремонта подшипники валов, издающие посторонние звуки.
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АКПП
6-ступенчатый «автомат» можно назвать надёжным, при своевременном обслуживании он не требует от владельца серьёзных затрат. Слабые места — трубки системы охлаждения коробки.
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Привод
В зависимости от манеры езды уже после 80–100 тыс. км могут начаться проблемы с приводными валами и полуосями. Поскольку качественные аналоги найти трудно, специалисты рекомендуют использовать оригинальные запчасти.
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Подвеска
Элементы подвески автомобиля достаточно долговечные. По сравнению с Opel Astra её конструкция проще: сзади нет механизма Уатта. В передней подвеске амортизаторы служат порядка 80–100 тыс. км, примерно тогда же может потребоваться замена шаровых опор, стоек стабилизатора, а также подшипников ступиц. Задние амортизаторы «ходят» более 100 тыс. км, сайлентблоки – 150–200 тысяч, а случаи выхода из строя задних подшипников ступиц довольно редки.
Двигатели
Бензиновые двигатели
Бензиновые атмосферные двигатели 1.6 (109 л.с.) и 1.8 (141 л.с.) надёжные, при грамотной эксплуатации способны проехать до 500 тыс. км без капремонта. Ремонтируются они довольно легко и относительно недорого. Ремень ГРМ по регламенту меняется каждые
Раз в 80–100 тыс. км стоит почистить форсунки впрыска. К качеству топлива они не сильно привередливы, но при неудачной заправке может потребоваться замена катушки зажигания. Свечи нужно обновлять каждые
Дизельный двигатель
В России Chevrolet Cruze с дизелем официально не продавался. Хотя ресурс двигателя объёмом 2,0 литра высокий, полностью вышедший из строя мотор можно встретить лишь на автомобилях с большими пробегами. Как правило, капитальный ремонт не производят, а вместо этого устанавливают контрактный агрегат.
Привод распредвалов на дизеле – зубчатым ремнём. Его замену положено производить каждые
Трансмиссия
МКПП
Ресурс сцепления на бензиновых версиях с МКПП дорестайлингового Chevrolet Cruze составляет в зависимости от условий эксплуатации от 80 до 200 тыс. км. Проблемы с самой КПП начинают возникать только после 200–300 тысяч км пробега. Ремонт агрегата обычно нерентабелен, как правило, при поломках ставят контрактную коробку.
На дизельных машинах устанавливалась другая «механика». Сцепление служит 60–150 тыс. км. Основное проблемное место данной КПП – подшипники валов. Они могут начать гудеть на пробегах и 60, и 200 тыс. км, а их несвоевременная замена способна привести к более серьёзным поломкам. Ремонт коробки обойдётся владельцу в 30–60 тыс. рублей в зависимости от используемых комплектующих.
АКПП
С бензиновыми двигателями устанавливался 6-ступенчатый «автомат» 6Т40, который довольно надёжен при аккуратной езде и правильном обслуживании. После 100–120 тыс. км могут начаться проблемы с переключениями, связанные с небольшими толчками и вибрациями. Неисправность устраняется путем разборки и промывки КПП. Тем не менее некоторые владельцы продолжают эксплуатацию автомобиля и с уже «дёргающейся» коробкой. Проблемное место АКПП – трубки охлаждения, которые могут начать течь после 60–80 тыс. км. Ресурс КПП в целом – более 250 тыс. км.