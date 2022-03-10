Chevrolet готовит спортивный кроссовер на батарейках

Никаких технических характеристик будущей новинки Chevrolet пока не обнародовала. Blazer SS позиционируется как модель 2024 года — таким образом, вероятнее всего, кроссовер будет полностью рассекречен только в 2023‑м. В тизере в качестве возможной даты премьеры упоминается весна следующего года.

Тем не менее известно, что новинка разделит платформу GM Ultium с уже представленными концерном General Motors электро­мобилями. Это, к примеру, вседорожник Cadillac Lyriq и пикап Chevrolet Silverado EV. Платформа на данный момент обеспечивает возможность проехать без подзарядки аккумуляторов до 650 километров и позволяет применять электромоторы мощностью около 1000 л.с., но в будущем GM планирует использовать на ней батареи нового поколения. С этими аккумуляторами запас хода вырастет примерно до тысячи километров.

Впервые о намерениях вывести на рынок новые электрические вседорожники компания заявила в начале января одновременно с премьерой Silverado EV. Пока Chevrolet поделилась кое-какими данными только о второй модели — кроссовере Equinox. Он должен получить запас хода до 480 километров и цену от 30 000 долларов, а его основным конкурентом станет Ford Mustang Mach‑E.