Chevrolet готовит спортивный кроссовер на батарейках

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Кроссовер Chevrolet Blazer после обновления получил увеличенный экран
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Компания Chevrolet опубликовала первый видеотизер своего будущего электромобиля: он получит имя Blazer SS. Этими литерами компания обычно обозначает заряженные версии своих серийных моделей. Таким образом, Chevrolet, по сути, анонсировала первый электрический спорткар, хотя и в формате вседорожника.
Впервые о намерениях вывести на рынок новые электрические вседорожники компания заявила в начале января одновременно с премьерой Silverado EV. Пока Chevrolet поделилась кое-какими данными только о второй модели — кроссовере Equinox. Он должен получить запас хода до 480 километров и цену от 30 000 долларов, а его основным конкурентом станет Ford Mustang Mach‑E.