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Chevrolet готовит спортивный кроссовер на батарейках

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Дмитрий Елизаров

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Компания Chevrolet опубликовала первый видеотизер своего будущего электромобиля: он получит имя Blazer SS. Этими литерами компания обычно обозначает заряженные версии своих серийных моделей. Таким образом, Chevrolet, по сути, анонсировала первый электрический спорткар, хотя и в формате вседорожника.

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  • Никаких технических характеристик будущей новинки Chevrolet пока не обнародовала. Blazer SS позиционируется как модель 2024 года — таким образом, вероятнее всего, кроссовер будет полностью рассекречен только в 2023‑м. В тизере в качестве возможной даты премьеры упоминается весна следующего года.
  • Тем не менее известно, что новинка разделит платформу GM Ultium с уже представленными концерном General Motors электро­мобилями. Это, к примеру, вседорожник Cadillac Lyriq и пикап Chevrolet Silverado EV. Платформа на данный момент обеспечивает возможность проехать без подзарядки аккумуляторов до 650 километров и позволяет применять электромоторы мощностью около 1000 л.с., но в будущем GM планирует использовать на ней батареи нового поколения. С этими аккумуляторами запас хода вырастет примерно до тысячи километров.

Впервые о намерениях вывести на рынок новые электрические вседорожники компания заявила в начале января одновременно с премьерой Silverado EV. Пока Chevrolet поделилась кое-какими данными только о второй модели — кроссовере Equinox. Он должен получить запас хода до 480 километров и цену от 30 000 долларов, а его основным конкурентом станет Ford Mustang Mach‑E.

Спортивный электрокроссовер — как вам идея?

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