Chevrolet TrailBlazer с «приятным сюрпризом» для покупателя: о чём не рассказывает продавец

Автомобиль и правда выглядел ухоженным (во всяком случае, на фотографиях), хотя продан был не очень быстро — судя по регистрационным действиям, почти через два с половиной месяца после размещения. Ну а дальнейшую судьбу машины мы уже знаем — она перебралась из Москвы в Новосибирск и последние полтора года находится в собственности у автора актуального объявления. Показания одометра за это время увеличились почти на 20 тысяч километров, а цена выросла с 950 000 до 1 420 000 рублей.

С продажей нынешний владелец, повторимся, не спешит: хотя автомобиль предлагается ещё с конца лета, цена была снижена всего на 60 тысяч. И низкой на фоне рынка её точно не назовёшь. Стоит ли рассматривать этот TrailBlazer к покупке? С одной стороны, продавец явно уверен, что внедорожник в полном порядке. Да и проехал он с момента той самой встречи со столбом уже очень много. Но с другой — прямо сейчас на Авто.ру продаются ещё 34 Трэйлблэйзера. И среди них наверняка можно найти экземпляр, который не готовит никаких «сюрпризов».

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