Chevrolet TrailBlazer с «приятным сюрпризом» для покупателя: о чём не рассказывает продавец

Команда Авто.ру
Героем прошлого выпуска «Не бит, не крашен» был маленький рамник Daihatsu Terios, который восстановили после переворота и потери колеса. Объект нашего нового мини-расследования тоже имеет рамную конструкцию, но, в отличие от компактного и редкого в РФ «японца», вмещает три ряда кресел и намного чаще встречается на наших дорогах. Ведь эта модель даже выпускалась в России с 2013 до 2015 год!
Итак, перед вами — девятилетний Chevrolet TrailBlazer II поколения. На первый взгляд он не вызывает никаких подозрений: у крупного американского внедорожника адекватный возрасту пробег, он находится в собственности у нынешнего (третьего по счёту) владельца, который обещает «приятный сюрприз», почти полтора года и, согласно описанию, пребывает в хорошем техническом состоянии.
Комментарий продавца
Продам комфортный, рамный внедорожник. Двигатель и коробка без нареканий. Стоит сигнализация с автозапуском, управление как с белка, так и с телефона. Салон чистый, ухоженный, не прокуренный, ЕВА ковры на три ряда сидений. Авто в порядке, сел и поехал бороздить просторы России матушки. Реального покупателя ждёт приятный сюрприз!!!
Торг около капота!
А ещё продавец явно не «сливает» машину — среди десятков объявлений на Авто.ру хватает аналогичных Трэйлблэйзеров, у которых ниже и пробег, и цена. Однако владелец готов поторговаться. Звучит заманчиво, да?
Пора ехать на осмотр? Вероятно, но сперва давайте всё же проверим, не таятся ли менее приятные «сюрпризы» в истории внедорожника. Тем более, повод для сомнений есть: первые пять лет жизни он был оформлен на юридическое лицо, а потом семь месяцев провёл без регистрации.
Впрочем, затем TrailBlazer вернулся на дороги и эксплуатируется уже 3,5 года, а перерыв в регистрации вполне может объясняться особенностями процедуры «увольнения» из корпоративного парка. Но не будем гадать — открываем Отчёты Авто.ру!
Четыре аварии — много это или ещё терпимо для машины 2013 года с пробегом за 200 тысяч километров? Схемы первых двух ДТП позволяют сохранять оптимизм: повреждены были только крышка багажника в одном случае и заднее левое крыло (а может быть, и только колёса) — в другом. Но в третью аварию внедорожник попал буквально «лицом»!
Результатом ДТП со стандартной формулировкой «Наезд на стоящее ТС» в августе 2018 года стали повреждения в том числе крыла и капота (и/или лобового стекла), так что удар, вероятно, был серьёзным. Понять, насколько сильно пострадал Chevrolet, можно с помощью расчётов стоимости ремонта, которых в истории машины аж семь штук.
По датам и списку работ подходят два расчёта на крупные суммы. Точнее, один из них на крупную (100–150 тысяч рублей), а второй — на пугающие 700–800 тысяч! В длинном перечне работ, увы, фигурируют установка на стапель и снятие кузова с рамы, поэтому теперь можно с уверенностью сказать, что удар был сильный. Восстанавливать внедорожник не стали — через несколько месяцев фирма, специализирующаяся на битых машинах, выставила автомобиль на Авто.ру как есть.
А вот и «сюрприз»! Судя по снимкам, никакого наезда на «стоящее ТС» не было: по характеру повреждений можно сделать вывод, что автомобиль приложили о столб. Ещё можно понять, в каком качестве он эксплуатировался своим первым владельцем, то есть юрлицом: TrailBlazer трудился в охране крупного торгово-выставочного центра в Подмосковье. Требующую восстановления машину с пробегом 60 тысяч километров оценили в 560 000 рублей. Кстати, в расчёте стоимости ремонта был указан пробег 100 тысяч. Эта информация далеко не всегда бывает достоверной, но не исключено, что продавец битого Chevrolet заодно и «скорректировал» цифры на одометре.
Интересно, что после удара не сработали подушки безопасности. Может, они уже «выстреливали» ранее? Как бы то ни было, внедорожник продали достаточно быстро — спустя примерно два с половиной месяца он был зарегистрирован на нового владельца. И резво продолжил свой путь!
В апреле 2021 года большой Chevrolet вновь оказывается на Авто.ру — спустя 127 тысяч километров пробега (или 87 тысяч, если пробег был скручен, но цифра всё равно впечатляет). В комментарии к объявлению владелец рассказал, что обслуживал машину с применением только оригинальных запчастей и расходников, и поделился хорошими впечатлениями от Трэйлблэйзера. Продажу он назвал вынужденной, по причине переезда, а среди недостатков указал лишь царапины на бамперах.
Автомобиль и правда выглядел ухоженным (во всяком случае, на фотографиях), хотя продан был не очень быстро — судя по регистрационным действиям, почти через два с половиной месяца после размещения. Ну а дальнейшую судьбу машины мы уже знаем — она перебралась из Москвы в Новосибирск и последние полтора года находится в собственности у автора актуального объявления. Показания одометра за это время увеличились почти на 20 тысяч километров, а цена выросла с 950 000 до 1 420 000 рублей.
С продажей нынешний владелец, повторимся, не спешит: хотя автомобиль предлагается ещё с конца лета, цена была снижена всего на 60 тысяч. И низкой на фоне рынка её точно не назовёшь. Стоит ли рассматривать этот TrailBlazer к покупке? С одной стороны, продавец явно уверен, что внедорожник в полном порядке. Да и проехал он с момента той самой встречи со столбом уже очень много. Но с другой — прямо сейчас на Авто.ру продаются ещё 34 Трэйлблэйзера. И среди них наверняка можно найти экземпляр, который не готовит никаких «сюрпризов».
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