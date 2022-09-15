Chevrolet Tahoe получил самую мощную версию в истории

У полицейских версий Tahoe позаимствованы усиленные пружины

и перекалиброванные амортизаторы, а также более мощные стабилизаторы поперечной устойчивости. Дорожный просвет внедорожника уменьшился на 20 миллиметров. Кроме того, Tahoe RST Performance Edition будет комплектоваться тормозами Brembo с увеличенными на 25 процентов дисками: с ними на торможение с 60 миль в час потребуется 40,5 метра.