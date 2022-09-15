Chevrolet Tahoe получил самую мощную версию в истории

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Очень важные дела. Первый тест огромного Chevrolet Tahoe
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Дмитрий Елизаров
На Детройтском автосалоне компания Chevrolet представила внедорожник Tahoe в «спортивном» исполнении RST Performance Edition. Благодаря модернизированному в Chevrolet Performance силовому агрегату такой внедорожник называют самым мощным Tahoe в истории модели. Ходовую же часть серийного внедорожника доработали при помощи технологий, которые применяются на полицейских «перехватчиках» Tahoe.
Самым мощным серийным внедорожником планеты считается Dodge Durango SRT Hellcat. Пятидверку с 720-сильным двигателем хотели выпустить ограниченным тиражом, однако активность покупателей заставила компанию пересмотреть решение.