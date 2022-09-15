В подписке Яндекс Драйва появились кроссоверы Geely Atlas Pro и Coolray

Chevrolet Tahoe получил самую мощную версию в истории
Новости

Дмитрий Елизаров

На Детройтском автосалоне компания Chevrolet представила внедорожник Tahoe в «спортивном» исполнении RST Performance Edition. Благодаря модернизированному в Chevrolet Performance силовому агрегату такой внедорожник называют самым мощным Tahoe в истории модели. Ходовую же часть серийного внедорожника доработали при помощи технологий, которые применяются на полицейских «перехватчиках» Tahoe.

Читайте нас в Дзене!
1/2
  • У Chevrolet Tahoe уже имеется версия RST. Однако её 6,2-литровый V8 в исполнении Performance Edition развивает 439 л.с. и 632 Нм — на 13 л.с. и 9 Нм больше, чем у «обычного» Tahoe RST. Добиться этого удалось за счёт модернизации системы впуска и выхлопа. Работает мотор с десятиступенчатым «автоматом» и полным приводом.
  • Внедорожник способен ускориться до 60 миль в час (96 км/ч) за 5,78 секунды — на несколько сотых быстрее донора — и разогнаться до 200 км/ч. Кроме того, Chevrolet приводит время преодоления дрэговых 402 метров: Tahoe теперь способен проделать это за 14,2 секунды (на 0,2 секунды быстрее стандартного RST).
  • У полицейских версий Tahoe позаимствованы усиленные пружины и перекалиброванные амортизаторы, а также более мощные стабилизаторы поперечной устойчивости. Дорожный просвет внедорожника уменьшился на 20 миллиметров. Кроме того, Tahoe RST Performance Edition  будет комплектоваться тормозами Brembo с увеличенными на 25 процентов дисками: с ними на торможение с 60 миль в час потребуется 40,5 метра.
  • За превращение Chevrolet Tahoe RST в Performance Edition придётся доплатить при покупке 8525 долларов, но в эту сумму войдёт ещё и набор дополнительного оснащения. Производство заряженных внедорожников Chevrolet запустит в четвёртом квартале.

Самым мощным серийным внедорожником планеты считается Dodge Durango SRT Hellcat. Пятидверку с 720-сильным двигателем хотели выпустить ограниченным тиражом, однако активность покупателей заставила компанию пересмотреть решение.

Нужны внедорожнику вообще такие мощности?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании