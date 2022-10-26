Chevrolet Tahoe, эмигрировавший из России после аварии: о чём не рассказывает продавец

Однако данный экземпляр из другой категории. В силу возраста он не может быть недавно привезённым из-за океана. И на фотографиях видно, что это версия для европейских рынков — спидометр оцифрован в километрах, нет характерных оранжевых отражателей по бокам. Но в остальном картинки в объявлении не очень информативны, и оценить по ним состояние кузова и салона сложно. А главное, продавец вообще никак не прокомментировал свой товар.

Так что разбираться, насколько это привлекательная покупка, придётся самим. И в этом нам поможет сервис ПроАвто, который хорошо знает историю продаваемых на Авто.ру автомобилей.