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Chevrolet Tahoe, эмигрировавший из России после аварии: о чём не рассказывает продавец
Разбор

Команда Авто.ру

Все автопроизводители из США на сегодняшний день покинули российский рынок, но поклонников американских машин в нашей стране по-прежнему хватает. А поскольку у нас любят всё большое, то особенно уважаемы огромные внедорожники. Помимо мощи и вместимости многие из них имеют и репутацию надёжных, почти «неубиваемых» машин, и потому ценятся на вторичном рынке. Но потенциальным покупателям надо помнить: эти «танки-янки» тоже попадают в ДТП. А некоторые даже становятся героями рубрики «Не бит, не крашен».

Как и этот Chevrolet Tahoe 2016 года выпуска. Его продают в Белоруссии, и в этом нет ничего необычного — очень многие подержанные «американцы» попадают в Россию через соседнюю страну из-за особенностей местной «растаможки». Правда, в основном в разбитом виде — в соседней стране их просто дешевле восстановить.

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Однако данный экземпляр из другой категории. В силу возраста он не может быть недавно привезённым из-за океана. И на фотографиях видно, что это версия для европейских рынков — спидометр оцифрован в километрах, нет характерных оранжевых отражателей по бокам. Но в остальном картинки в объявлении не очень информативны, и оценить по ним состояние кузова и салона сложно. А главное, продавец вообще никак не прокомментировал свой товар.

Так что разбираться, насколько это привлекательная покупка, придётся самим. И в этом нам поможет сервис ПроАвто, который хорошо знает историю продаваемых на Авто.ру автомобилей.

В кратком резюме отчёта по Tahoe единственная красная отметка — это участие в одном ДТП, что для 6-летнего внедорожника не кажется чем-то страшным. Есть и «серый» пункт — неверное количество владельцев автомобиля. Для начала посмотрим, что с ними не так.

Продавец почему-то указал в объявлении, что у Tahoe всего один собственник. Но в базе ГИБДД сохранилось три записи, а на самом деле реальных владельцев было минимум двое — в России и в Белоруссии. Первым в ПТС явно записан дилер, который продавал новый Chevrolet — и это было российское юрлицо. Купили внедорожник тоже на организацию, которая владела машиной 8 месяцев. Другую отметку на один день сделали, очевидно, для вывоза Tahoe в Белоруссию — и дальнейшую его историю российские базы уже не знают.

Единственное зарегистрированное в России ДТП произошло в самом конце 2016 года — и каких-либо подробностей о нём у ГИБДД нет. Поэтому их нет и в отчёте ПроАвто. Но то, что после этого Chevrolet провёл больше года без регистрации, — плохой признак.

Так и есть — весной 2017 года Tahoe продавали «от страховой компании», то есть как битый автомобиль, ремонт которого для страховщиков нерентабелен. Увы, нет в отчёте и расчёта стоимости ремонта, который эксперты страховой компании делают после ДТП, — он бы позволил лучше понять масштаб бедствия.

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На фото в объявлении внедорожник не выглядит совсем уж уничтоженным, но передняя часть машины пострадала серьёзно. Капот сложился, решётка радиатора и левая фара отсутствуют, радиаторы повреждены. Возможно, досталось и двигателю.

Тем не менее через несколько месяцев Chevrolet снова появился на Авто.ру. Решётка, фары и прочие детали уже были на месте, кузов сверкал чёрным лаком, а продавец обещал не только идеальное состояние и пробег всего 16 тыс. км, но и полтора года гарантии!

Комментарий продавца

Срочно!
2016 год выпуска - рестайлинг.
Очень редкая комплектация с цифровой приборной панелью - таких машин практический нет.
Приобретен новым у официального дилера 09.2016 года.
На гарантии до Сентября 2019 года.
Эксплуатировался крайне мало.
Пробег 16100км (Естественно оригинальный).
Первое ТО пройдено на 12.000км. (Заказ-наряд и сервисная книжка на руках).
Красили 3 элемента.
Черный кожаный салон.
Самая максимальная комплектация LTZ:
Адаптивный круиз контроль,проекция на лобовое стекло, система контроля полос, монитор для пассажиров, продвинутая мультимедиа с Apple Car Play, вентиляция сидений, выдвижные пороги и многое другое.
Приобретался в лизинг на Юр.Лицо. На данный момент лизинг погашен, автомобиль оформлен на физ. лицо и готов к продаже.
Идеальное состояние.
Кузов покрыт керамикой в 3 слоя.
Два комплекта резины.
Любые проверки за Ваш счет.
Продается т.к практически не эксплуатируется.
Комплект зимних шин в подарок. Комплект летних шин в подарок. Своевременное обслуживание. Пройдены все ТО. Непрокуренный салон. Сервисная книжка.

Насчёт того, что автомобиль оформлен на физлицо, он, конечно, слукавил. И, очевидно, это было не самое заманчивое предложение на рынке — судя по отчёту Авто.ру, продажа затянулась на полгода, а цену пришлось снизить на триста тысяч от первоначальной. Но в итоге Tahoe всё-таки приобрели и увезли в Белоруссию, а теперь он, по сути, ожидает «реэкспорта» обратно в нашу страну.

Стоит ли покупать этот внедорожник? С одной стороны, авария явно была не фатальной — с учётом того, что после неё автомобиль проехал около 60 тыс. км, если верить его нынешнему продавцу. С другой стороны, 6,2-литровый Tahoe IV поколения за 3 300 000 рублей — не супервыгодное предложение. На Авто.ру хватает таких машин, среди них есть и более дешёвые, и с меньшим пробегом — хотя по соотношению этих показателей «белорусский» Chevrolet всё-таки один из лидеров.

Но, может, стоит поступиться пробегом автомобиля (благо Tahoe надёжен) ради чистоты его истории? Даже если не брать в расчёт ДТП, в прошлом этого Chevrolet есть большое белое пятно. Ведь что происходило с машиной в Белоруссии, отчёт Авто.ру, увы, не знает. Наверное, проще найти экземпляр, историю которого можно проследить с помощью сервиса ПроАвто?

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