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Chevrolet снимет Camaro с производства, но не откажется от названия

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Дмитрий Елизаров

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Компания Chevrolet подтвердила, что производство спорткара Camaro в его нынешнем виде будет завершено с 2024 модельным годом. Это может означать, что последний экземпляр культовой модели сойдёт с конвейера уже в январе. При этом Chevrolet уже анонсировала прощальную версию купе и заявила, что продолжит использовать название Camaro в будущем.

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  • Финальная спецверсия купе получит название Collector's Edition. Её спецификации пока не раскрываются, но в посвящённом анонсу видеоролике продемонстрированы некоторые фрагменты внешности будущей новинки. К примеру, в шильдике с именем модели дизайнеры спрятали изображение пантеры: это отсылка к проекту Pantera середины 1960-х, финалом которого стала первая серийная модель Camaro.
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  • Кроме того, в тизере можно разглядеть крупное антикрыло и обозначение ZL1 на капоте. Это может означать, что финальная модификация будет основана на самой мощной версии Camaro из нынешних. Она оснащается компрессорным 6,2-литровым V8, который развивает 650 л.с. и 881 Нм в сочетании с механической коробкой либо «автоматом».
  • Приём заказов на Camaro Collector's Edition откроется летом нынешнего года.
  • Какой именно окажется дальнейшая судьба Camaro, пока не уточняется. По одной из версий, культовое имя превратится в суббренд, под которым Chevrolet будет выпускать спортивные электрокары разных классов, включая кроссоверы.

По тому же пути идёт и Dodge: на днях компания представила финальную версию купе Challenger под названием SRT Demon 170 с 1039-сильным двигателем. Она ознаменует завершение производства модели, после чего Dodge начнёт выводить на рынок электрические масл-кары. При этом ещё одна модель из знаменитой американской тройки сохранит традиционные ДВС как минимум в ближайшие годы. Ford Mustang сменил поколение осенью 2022-го.

Будете жалеть о Chevrolet Camaro?

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