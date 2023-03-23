Chevrolet снимет Camaro с производства, но не откажется от названия

Кроме того, в тизере можно разглядеть крупное антикрыло и обозначение ZL1 на капоте.

Это может означать, что финальная модификация будет основана на

самой мощной версии Camaro из нынешних. Она оснащается компрессорным 6,2-литровым V8

, который развивает 650 л.с. и 881 Нм в сочетании с механической коробкой либо

«автоматом».