Суперкар без подушек безопасности прошёл ещё один краш-тест

Chevrolet разрабатывает самый хардкорный пикап Silverado. Его назовут «Бизон»

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Дмитрий Елизаров

Компания Chevrolet опубликовала тизер новой модификации пикапа Silverado. Её построят на базе хардкорной версии ZR2 и назовут Bison. Ожидается, что новый пикап сможет преодолевать ещё более серьёзное бездорожье, но детали доработок пока не раскрываются. Дебют новинки состоится в течение нынешнего лета.

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  • На видео можно увидеть логотип компании American Expedition Vehicles (AEV). По данным издания Motor, эта фирма уже участвовала в подготовке хардкорной модификации пикапа Chevrolet: в 2019 году версию под названием Bison получила модель Colorado ZR2. Если новый пикап готовят по тому же рецепту, то он обзаведётся как минимум иными бамперами, встроенной лебёдкой, дополнительным лифтом подвески и внедорожными колёсами.
  • Часть из возможных доработок на видеотизере продемонстрирована: это мощные защитные пластины днища и доработанный передний бампер. Однако в подробности разработчики пока не вдаются.

Исполнение ZR2 пикап Chevrolet Silverado получил в сентябре прошлого года. Такие грузовики отличаются в первую очередь более брутальной внешностью и новыми амортизаторами в подвеске, которые в сочетании с 33-дюймовой резиной увеличивают дорожный просвет пикапа до 284 миллиметров. Основным конкурентом Silverado ZR2 считается Ford F-150 Raptor, у которого вскоре также появится более экстремальная версия. Она выйдет на рынок под именем Raptor R.

Какой клиренс можно считать достаточным для внедорожника?

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