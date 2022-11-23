Компания Chevrolet представила свой первый электрический седан

Никаких технических характеристик пока не названо. Известно лишь, что FNR-XE базируется на платформе Ultium с новыми аккумуляторами и силовой установкой, в разработке которых принимали участие китайские партнёры

GM. Кроме того, китайские специалисты

участвовали и в создании дизайна кузова: в работе они учитывали специфические предпочтения местных покупателей.