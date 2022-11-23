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Компания Chevrolet представила свой первый электрический седан
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Дмитрий Елизаров

Компания Chevrolet показала в Китае концептуальную четырёхдверку FNR-XE: это первый полностью электрический седан, разработанный компанией. Дебют состоялся в рамках специального мероприятия, посвящённого стратегии развития электрического направления концерна GM на местном рынке. Серийные перспективы седана пока неясны, но как пишет GM Authority конвейерную модель по мотивам FNR-XE компания может показать в Китае уже в следующем году.

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  • Chevrolet FNR-XE должен демонстрировать новый виток эволюции фирменной стилистики применительно к четырёхдверному кузову и электрической архитектуре. Седан отличается резкой пластикой боковин и капота, а также развитыми бамперами и очень тонкой оптикой. Фирменная «бабочка» Chevrolet выполнена полупрозрачной: возможно, она тоже подсвечивается.
  • Ещё одна необычная стилистическая черта — силуэт седана. Благодаря очень короткому багажнику и сильно наклонённым задним стойкам он больше напоминает фастбек.
  • Никаких технических характеристик пока не названо. Известно лишь, что FNR-XE базируется на платформе Ultium с новыми аккумуляторами и силовой установкой, в разработке которых принимали участие китайские партнёры GM. Кроме того, китайские специалисты участвовали и в создании дизайна кузова: в работе они учитывали специфические предпочтения местных покупателей.

Концерн планирует до 2025 года вывести на рынок Китая сразу 15 электромобилей под разными брендами, хотя о полном отказе от ДВС речи в ближайшее время не идёт. Некоторые электромобили GM здесь уже продаёт — например, премиальный кроссовер Cadillac Lyriq, который на местном рынке оказался чуть дороже, чем на родине.

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