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Chevrolet представила новый кроссовер Seeker размером с Toyota RAV4

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Дмитрий Елизаров

Китайская кроссоверная линейка Chevrolet пополнилась новым вседорожником Seeker. Он будет крупнее местных Tracker и Trailblazer, получит мощный турбомотор и, возможно, в будущем появится на рынках за пределами Поднебесной. Продажи стартуют уже нынешней осенью.

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  • Габариты новинки — 4537х1823х1564 миллиметров при колёсной базе 2,7 метра. Тем самым кроссовер, к примеру, слегка уступает по длине актуальной Toyota RAV4, но превосходит её по размерам колёсной базы.
  • Экстерьер Chevrolet Seeker выполнен в современном глобальном стиле марки, хотя разработан вседорожник совместными усилиями GM и китайского концерна SAIC. Необычными стилистическими элементами стали, к примеру, хромированная вставка в передней части и бортовая выштамповка, переходящая в заднюю стойку кузова.
  • Ожидается, что в Китае Seeker будет продаваться в разных модификациях, которые получат ряд внешних отличий. На данный момент представлен только Seeker RS: его особыми приметами стали чёрный декор, 18-дюймовые колёса и особый ярко-жёлтый цвет кузова, созданный специально для кроссовера. Другие модели Chevrolet в Китае такого оттенка не получат.
  • В салоне Seeker RS применены два экрана диагональю 10,25 дюйма каждый: они работают с медиасистемой под управлением операционки Xiaoxue, разработанной в Китае. Она поддерживает «подключённые» сервисы, а также обновления «по воздуху» и беспроводное соединение Apple CarPlay. При этом в интерьере сохранено и множество физических кнопок. Отличительными чертами версии RS стали усечённое снизу рулевое колесо, спортивные кресла и красные акценты.
  • Двигатель для кроссовера пока заявлен только один. Это полуторалитровая «турбочетвёрка» от других кроссоверов, развивающая 179 л.с. и работающая в паре с вариатором и передним приводом. Какие именно двигатели получат более доступные модификации Chevrolet Seeker, пока не уточняется.

Не объявлены официально и планы по выводу модели на другие рынки. При этом ещё один кроссовер, изначально разработанный для Китая — Chevrolet Tracker мог появиться в России в нынешнем году. В январе сообщалось о планах узбекского концерна UzAuto Motors о запуске продаж модели в нашей стране: в Узбекистане собирают этот вседорожник по лицензии General Motors.

Симпатично вышло, верно?

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