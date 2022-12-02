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Компания Chevrolet представила компактный пикап Montana всего за 25 тысяч долларов
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Дмитрий Елизаров

Компания Chevrolet рассекретила недорогой пикап Montana, который охарактеризован как первый компактный грузовик с несущим кузовом в истории марки. Построен он на платформе кроссовера Tracker и у него же заимствовал безальтернативный силовой агрегат. Предварительные продажи пикапа в Бразилии уже стартовали: предложено две фиксированных комплектации по цене 134,5 и 140,5 тысячи реалов (25,4 и 26,5 тысячи долларов).

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  • Chevrolet Montana со стойками McPherson спереди и полузависимой балкой сзади имеет длину 4,72 метра, объём грузового отсека — 874 литра. Внешность пикапа выполнена в так называемом глобальном стиле марки с характерными решёткой радиатора и узкой оптикой, при этом подоконная линия плавно поднимается к грузовой платформе.
  • Её снабдили, как утверждается, лучшей гидроизоляционной защитой в сегменте. В дорогой версии над платформой появится дополнительная дуга, а на крыше — рейлинги.
  • Архитектура интерьера Montana в целом повторяет салон латиноамериканского кроссовера Tracker за исключением новой медиасистемы с 8-дюймовым экраном. При этом цифровой панели приборов новинке не досталось: максимум возможного — компактный дисплей между аналоговыми указателями.
  • Трёхцилиндровый 1,2-литровый турбомотор для Montana также позаимствовали у Tracker, но в Chevrolet уверяют, что пересмотрели его тяговые характеристики с прицелом на использование на пикапе. Развивает двигатель 133 л.с. и 210 Нм крутящего момента. В пару ему на старте продаж предложат шестизиапазонный «автомат», позже появится вариант с механической коробкой. О полном приводе речи не идёт.
  • В Бразилии новинке предстоит конкурировать с такими моделями, как Renault Oroch и Fiat Toro.

В России тоже можно купить Chevrolet с похожей внешностью, но это будет кроссовер из Китая. Небольшой вседорожник Groove со 105-сильным мотором неофициальные дилеры оценили в 2,35 миллиона рублей.

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