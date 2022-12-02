Компания Chevrolet представила компактный пикап Montana всего за 25 тысяч долларов

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В Китае начались продажи пикапа со странной внешностью и ценой Lada Vesta
Названы российские цены на BMW 7 серии нового поколения
Дмитрий Елизаров
Компания Chevrolet рассекретила недорогой пикап Montana, который охарактеризован как первый компактный грузовик с несущим кузовом в истории марки. Построен он на платформе кроссовера Tracker и у него же заимствовал безальтернативный силовой агрегат. Предварительные продажи пикапа в Бразилии уже стартовали: предложено две фиксированных комплектации по цене 134,5 и 140,5 тысячи реалов (25,4 и 26,5 тысячи долларов).
В России тоже можно купить Chevrolet с похожей внешностью, но это будет кроссовер из Китая. Небольшой вседорожник Groove со 105-сильным мотором неофициальные дилеры оценили в 2,35 миллиона рублей.