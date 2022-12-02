Компания Chevrolet представила компактный пикап Montana всего за 25 тысяч долларов

Трёхцилиндровый 1,2-литровый турбомотор для Montana также позаимствовали у Tracker, но в Chevrolet уверяют, что пересмотрели его тяговые характеристики с прицелом на использование на пикапе. Развивает двигатель 133 л.с. и

210 Нм крутящего момента. В пару ему

на старте продаж предложат шестизиапазонный «автомат», позже появится вариант с механической коробкой. О полном приводе речи не идёт.