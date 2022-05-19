Компания Chevrolet показала, зачем Corvette Z06 «квадратный» руль

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Дмитрий Елизаров
В преддверии запуска серийного производства заряженного спорткара Corvette Z06 компания Chevrolet опубликовала видео, раскрывающее возможности персонализации его интерьера. Среди прочего участвовавшие в съёмках дизайнеры показали, почему у спорткара «квадратное» рулевое колесо: чтобы ни один его элемент не перекрывал показания приборной панели.
Сам Chevrolet Corvette Z06 был рассекречен осенью прошлого года. Отличается он от стандартного Corvette Stingray прежде всего двигателем, который разработчики называют мощнейшим атмосферным мотором среди серийных. Развивает он при объёме 5,5 литра 670 л.с., что позволяет спорткару ускоряться до 100 км/ч за 2,6 секунды.