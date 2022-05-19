Компания Chevrolet показала, зачем Corvette Z06 «квадратный» руль

Как заявил специалист по цвету и материалам Бре

тт

Голифф, руль Corvette Z06 не такой уж квадратный, но и не круглый: форма его изгибов в верхней и нижней части практически повторяет очертания цифровой приборной панели. Таким образом, руль не перекрывает показания приборов, что, по словам Голиффа, особенно важно при использовании Co

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vette

Z06 на гоночном треке.