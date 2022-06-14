Компания Chevrolet показала спортивный электрокроссовер Blazer SS

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Дмитрий Елизаров
Компания Chevrolet опубликовала первое полноценное изображение вседорожника Blazer EV, который станет серийным весной следующего года. Фотография даёт представление о том, как будет выглядеть электромобиль в заряженной модификации SS. Никаких технических характеристик пока не обнародовано, но Chevrolet обещает поделиться недостающими деталями 18 июля.
Помимо Blazer EV компания рассчитывает выпустить ещё один электровседорожник под названием Equinox. Он также появится в 2023 году, но, судя по всему, окажется доступнее Blazer. Прогнозируемая цена базовой версии — около 30 тысяч долларов.