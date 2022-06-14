Компания Chevrolet показала спортивный электрокроссовер Blazer SS

Базироваться Chevrolet Blazer EV будет на той же платформе Ultium, что и, к примеру, Cadillac Lyriq. Этот электро­кроссовер в начале мая обзавёлся полноприводной модификацией, двигатели которой развивают 503 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Не исключено, аналогичной установкой укомплектуют и заряженный Blazer SS.

Основным конкурентом Chevrolet Blazer EV должен стать Ford Mustang Mach‑E. Этот электро­кроссовер располагает версией GT, которую оснащают 480-сильной силовой установкой. До 60 миль в час (96 км﻿/﻿ч) такой вседорожник способен ускориться за 4 секунды.

Помимо Blazer EV компания рассчитывает выпустить ещё один электровседорожник под названием Equinox. Он также появится в 2023 году, но, судя по всему, окажется доступнее Blazer. Прогнозируемая цена базовой версии — около 30 тысяч долларов.