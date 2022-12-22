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Гибридный Chevrolet Corvette: первые фото без камуфляжа
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Дмитрий Елизаров

Фотошпионам удалось запечатлеть необычный Chevrolet Corvette, внешне несколько отличающийся от стандартных моделей. Издание Autoevolution предполагает, что это тестовый прототип гибридного Corvette E-Ray, а от камуфляжа производитель отказался просто потому, что ранее внешность спорткара уже была рассекречена из-за ошибки в конфигураторе.

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Фото: Autoevolution

  • Прототип имеет более широкий кузов, чем стандартный Corvette Stingray, и иначе оформенные воздухозаборники. Издание уточняет, что спорткар мог бы быть образцом Corvette Z06 2023 модельного года, но Z06 оснащается патрубками выхлопной системы, расположенными в центре заднего бампера. У этого же автомобиля они разнесены по бокам.
  • Если верно предположение, что фотографам попался Corvette E-Ray, то отсутствие дополнительного лючка для зарядного порта заставляет сделать вывод, что спорткар не получит возможности зарядки батарей от стороннего источника питания.
  • По данным издания силовую установку Corvette E-Ray дополнят 100-сильным электромотором на передней оси, при этом на электротяге купе сможет разгоняться до скорости 56 км/ч. Бензиновую составляющую вероятнее всего позаимствуют у обычного Corvette без изменений — это 500-сильный 6,2-литровый V8. Благодаря дополнительной мощности, полному приводу и мгновенному доступу к крутящему моменту электродвигателя E-Ray должен оказаться несколько динамичнее версии с ДВС.

Ранее Chevrolet Corvette E-Ray случайно появился в фирменном конфигураторе Chevrolet. Изображённый в нём автомобиль очень похож на прототип, запечатлённый на фотографиях. Благодаря этой утечке стало известно, что официальный дебют нового спорткара состоится в начале следующего года.

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