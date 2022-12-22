Гибридный Chevrolet Corvette: первые фото без камуфляжа

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Дмитрий Елизаров
Фотошпионам удалось запечатлеть необычный Chevrolet Corvette, внешне несколько отличающийся от стандартных моделей. Издание Autoevolution предполагает, что это тестовый прототип гибридного Corvette E-Ray, а от камуфляжа производитель отказался просто потому, что ранее внешность спорткара уже была рассекречена из-за ошибки в конфигураторе.
Ранее Chevrolet Corvette E-Ray случайно появился в фирменном конфигураторе Chevrolet. Изображённый в нём автомобиль очень похож на прототип, запечатлённый на фотографиях. Благодаря этой утечке стало известно, что официальный дебют нового спорткара состоится в начале следующего года.