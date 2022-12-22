Гибридный Chevrolet Corvette: первые фото без камуфляжа

Прототип имеет более широкий кузов, чем стандартный Corvette Stingray, и иначе оформенные воздухозаборники.

Издание уточняет, что

спорткар мог бы быть образцом Corvette Z06 2023 модельного года, но Z06

оснащается патрубками выхлопной системы, расположенными в центре заднего бампера. У этого же автомобиля они разнесены по бокам.