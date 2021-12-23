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Chevrolet готовит для России обновлённый Traverse

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Дмитрий Елизаров

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На официальном российском сайте марки Chevrolet появилась информация о скором старте продаж обновлённого кроссовера Traverse — он намечен на 2022 год. Кроссовер сохранит прежний силовой агрегат, но получит доработанную внешность и расширенный список доступного оборудования. Цены на большой вседорожник пока не называются.

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  • Chevrolet Traverse после рестайлинга сохранит тот же силовой агрегат, которым оснащался ранее, — это 3,6-литровый V6 с отдачей 318 л.с. Работает мотор в паре с девяти­диапазонным «автоматом» и позволяет ускоряться до 100 км﻿/﻿ч за 7,6 секунды.
  • Среди доступного для кроссовера оборудования названы кожаная отделка салона, двух­секционный люк и трёхзонный климат-контроль, а также мульти­медийная система с навигацией и акустикой Bose на 10 динамиков. Кроме того, Traverse будут оснащать комплексом водительских ассистентов, в который войдёт до 15 систем — например, адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go, ассистенты предотвращения столкновений и удержания в полосе, а также водитель­ское кресло, сигнализи­рующее об обнаружении опасных объектов при помощи вибрации.
  • Базовых комплектаций у кроссовера будет две — LT и Premier, но для каждой предложат ранее недоступный опциональный пакет декора. Комплектацию LT можно будет сопроводить пакетом Sport Edition: в него войдут чёрные радиаторная решётка и рейлинги, а также чёрные 18-дюймовые колёсные диски. С пакетом Redline Edition кроссовер получит отделку кузова чёрным хромом, а диски вырастут до 20 дюймов и будут украшены красными акцентами. Кроме того, Traverse предложат в нашей стране в 7- и 8‑местном исполнении.
  • Информация о дорестайлинговой версии Traverse с сайта марки уже удалена, но отдельные экземпляры вседорожника ещё доступны у некоторых дилеров. Стоил вседорожник ранее минимум 3 909 900 рублей.

Обновлённый кроссовер дебютировал в США весной прошлого года. Traverse получил заметно переработанную внешность и новую панель приборов, а также ряд усовер­шенство­ванных мульти­медийных функций.

Каких Chevrolet не хватает в России?

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