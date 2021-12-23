Chevrolet готовит для России обновлённый Traverse

На официальном российском сайте марки Chevrolet появилась информация о скором старте продаж обновлённого кроссовера Traverse — он намечен на 2022 год. Кроссовер сохранит прежний силовой агрегат, но получит доработанную внешность и расширенный список доступного оборудования. Цены на большой вседорожник пока не называются.