Показали обновлённый пикап Chevrolet Silverado HD: доработанный салон и мощный дизель

Изменение распределения тяги (её количество на низких оборотах выросло на 25%) привело к улучшению буксировочных способностей. Ради того же пикап оснастили целым рядом новых водительских ассистентов. В их числе, к примеру, адаптивный круиз-контроль, который способен распознавать наличие прицепа и учитывать это при работе, а также монитор слепых зон с расширенным покрытием.

Помимо прочего, Chevrolet анонсировала для Silverado HD «экстремальную» версию ZR2. Подробностей о ней пока нет, но, вероятнее всего, она будет построена по тому же рецепту, что и одноимённая модификация стандартного Silverado. Он подразумевает переработанную подвеску с иными амортизаторами, увеличенный дорожный просвет и более суровую внешность с защитными накладками.