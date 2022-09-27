Показали обновлённый пикап Chevrolet Silverado HD: доработанный салон и мощный дизель

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Дмитрий Елизаров
Компания Chevrolet представила обновлённую версию большого пикапа Silverado HD. Модель обзавелась более современной внешностью и «цифровым» салоном, а также получила модернизированный дизельный V8. Кроме того, пикапу улучшили способности к буксировке прицепов.
Помимо прочего, Chevrolet анонсировала для Silverado HD «экстремальную» версию ZR2. Подробностей о ней пока нет, но, вероятнее всего, она будет построена по тому же рецепту, что и одноимённая модификация стандартного Silverado. Он подразумевает переработанную подвеску с иными амортизаторами, увеличенный дорожный просвет и более суровую внешность с защитными накладками.