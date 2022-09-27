Электрический Peugeot 208 стал мощнее и дальнобойнее

Показали обновлённый пикап Chevrolet Silverado HD: доработанный салон и мощный дизель
Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Chevrolet представила обновлённую версию большого пикапа Silverado HD. Модель обзавелась более современной внешностью и «цифровым» салоном, а также получила модернизированный дизельный V8. Кроме того, пикапу улучшили способности к буксировке прицепов.

Читайте нас в Дзене!
1/19
  • Chevrolet Silverado HD получил доработанную решётку радиатора, новый передний бампер и иную оптику с характерными С-образными ходовыми огнями и вертикальными «противотуманками». Графика задних фонарей также изменена. Кроме того, они теперь могут воспроизводить анимированные последовательности.
  • Среди прочих доработок — воздухозаборник на капоте, расширенная цветовая гамма и новый дизайн колёсных дисков до 22 дюймов.
  • Основные изменения в салоне будут применены на дорогих комплектациях пикапа. Они получат два больших экрана — 12,3-дюймовый для приборной панели и диагональю 13,4 дюйма для медиасистемы, в которую интегрируют сервисы Google. Кроме того, для таких пикапов доработали центральную консоль, в которой появилась беспроводная зарядка для гаджетов.
1/9
  • Объём дизельного V8 не изменился и составляет 6,6 литра. Однако за счёт оптимизированной технологии сгорания и более современной системы турбонаддува удалось увеличить его отдачу на 25 л.с. и 88 Нм — до 477 л.с. и 1320 Нм крутящего момента. Мотор работает с новым десятиступенчатым «автоматом».
  • Изменение распределения тяги (её количество на низких оборотах выросло на 25%) привело к улучшению буксировочных способностей. Ради того же пикап оснастили целым рядом новых водительских ассистентов. В их числе, к примеру, адаптивный круиз-контроль, который способен распознавать наличие прицепа и учитывать это при работе, а также монитор слепых зон с расширенным покрытием.

Помимо прочего, Chevrolet анонсировала для Silverado HD «экстремальную» версию ZR2. Подробностей о ней пока нет, но, вероятнее всего, она будет построена по тому же рецепту, что и одноимённая модификация стандартного Silverado. Он подразумевает переработанную подвеску с иными амортизаторами, увеличенный дорожный просвет и более суровую внешность с защитными накладками.

Часто перевозите что-то на прицепе?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании