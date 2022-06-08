Chevrolet Niva, которая попала под грузовик: о чём не рассказывает продавец

Наступило лето — «горячий сезон» для активного отдыха. Охота, рыбалка или просто путешествия в дикие, но такие красивые уголки нашей страны. И для всего этого лучше иметь в гараже внедорожник — желательно недорогой, неприхотливый и с хорошей проходимостью. Всем этим критериям отвечает Chevrolet Niva, и на вторичном рынке таких машин много. Но выбирать отечественный «джип» нужно так же внимательно, как и более дорогие автомобили. Потому что и среди «Шнив» встречаются экземпляры, достойные рубрики «Не бит, не крашен».