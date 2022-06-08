Ошибка в ПТС: какие могут быть проблемы и как исправить? Отвечает юрист

Chevrolet Niva, которая попала под грузовик: о чём не рассказывает продавец

Разбор

Команда Авто.ру

Наступило лето — «горячий сезон» для активного отдыха. Охота, рыбалка или просто путешествия в дикие, но такие красивые уголки нашей страны. И для всего этого лучше иметь в гараже внедорожник — желательно недорогой, неприхотливый и с хорошей проходимостью. Всем этим критериям отвечает Chevrolet Niva, и на вторичном рынке таких машин много. Но выбирать отечественный «джип» нужно так же внимательно, как и более дорогие автомобили. Потому что и среди «Шнив» встречаются экземпляры, достойные рубрики «Не бит, не крашен».

Чёрная Chevrolet Niva, которая сейчас продаётся на Авто.ру, — как раз из таких. Машина выпущена в 2019 году и с тех пор проехала всего 24 000 км. Что, конечно, внушает некоторые сомнения, учитывая, как легко можно «скорректировать» одометр на российском автомобиле и как сильно пробег влияет на его состояние.

Комментарий продавца

Продаю свой автомобиль. Два владельца по ПТС, родной пробег, два ключа, Кузов в идеальном виде, нету сколов и коррозии. В техническом состоянии автомобиль абсолютно исправен. Не в кредите не в залоге, куплен за наличку.

Правда, продавец обещает, что пробег родной, сам автомобиль абсолютно исправен, а кузов «в идеальном виде». И главное: он хочет за свой Chevrolet 820 000 рублей, в то время как средняя цена таких машин с пробегом до 40 000 км примерно на 100–150 тысяч выше.

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В общем, что на словах, что на картинках эта Niva выглядит заманчивым предложением. Комплектация у неё не топовая, но есть легкосплавные диски, какая-никакая «музыка» и салон на фото ещё совсем свежий…

Но прежде, чем ехать на осмотр, давайте воспользуемся сервисом ПроАвто и посмотрим отчёт по этому автомобилю. В кратком его содержании сплошь зелёные галочки, что настраивает на оптимистичный лад.

В базах ГИБДД не зарегистрировано ни одного ДТП с участием этого Chevrolet. К сожалению, это не гарантирует, что столкновений не было вовсе — участники аварии могли «договориться на месте». Или полицию не вызывали просто потому, что в происшествии не было других участников.

В данных страховых компаний Niva не упоминается — расчёты стоимости ремонта не делались и, соответственно, выплат по ОСАГО или каско не было.

В итоге графа «Участие в аукционах битых автомобилей» тоже пустует. Казалось бы, на этом можно успокоиться и признать автомобиль хорошим кандидатом на покупку, но дальше в отчёте обнаруживается архивное объявление с Авто.ру, которое рушит надежды потенциального покупателя.

Объявление было подано год назад, и в нём Chevrolet Niva предстаёт в разбитом виде. Причём удар был очень неприятным — в водительскую стойку лобового стекла, которая буквально выгнулась в обратную сторону. Похоже, что автомобиль на большой скорости влетел под высокий грузовик. Или какой-то элемент дорожной инфраструктуры.

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А ещё внедорожник всё-таки поучаствовал в торгах. Владелец продал битую машину, организовав аукцион среди потенциальных покупателей!

Комментарий продавца

Приглашаю на аукцион 03. 07.21.в 12:00 начальная цена 300 тыс руб. Авто 19 года 2 владельца пробег 22000. Два комплекта резины. Два комплекта ключей. Требуется ремонт. ДТП не оформлялось. Цена до указоной даты. 350 тыс руб. Возможен обмен.

Ну, или попытался продать. Ведь данные о регистрации автомобиля в ГИБДД говорят, что после назначенной даты аукциона Chevrolet не поменял владельца. Только четыре месяца спустя машину совсем сняли с учёта — вполне достаточный для кузовного ремонта срок.

А через пару недель снова выставили на продажу, уже «в идеальном виде, без сколов и коррозии». Но на восстановленную Ниву покупателя оказалось найти ещё труднее — автомобиль «висит» на Авто.ру уже полгода. Причём это не брошенное объявление: продавец меняет в нём фотографии — с «зимних» (одна из них фигурирует на обложке) на «летние». И периодически корректирует цену. В марте 2022 года он её несколько раз увеличивал, в апреле — пару раз снижал. Пока это не помогает.

Видимо, после столь серьёзной аварии выдать битый внедорожник за экземпляр в идеальном состоянии не позволяет отчёт ПроАвто. Верим, что на сегодняшний день все, кто серьёзно думает о покупке подержанного автомобиля, обязательно просматривают его историю на Авто.ру. Тем более, что сделать это просто — главное, знать VIN или госномер приглянувшегося экземпляра, чтобы ввести их в специальную форму, которая есть на сайте. Или нажать на соответствующую кнопку прямо в объявлении.

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