В Chevrolet назвали причину возгорания электрокаров Bolt

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Владелица сгоревшего электрокара Chevrolet Bolt заставила GM начать расследование
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Дмитрий Елизаров
Компания Chevrolet официально подтвердила, что причиной пожаров электрокаров Bolt были неполадки в аккумуляторных батареях LG, однако отметила, что для возникновения возгорания требовалось сочетание сразу двух редко встречающихся производственных дефектов. Производитель обнародовал план по реабилитации Bolt — менять потенциально опасные аккумуляторы начнут уже в октябре.
Ранее компания посоветовала владельцам электромобилей этой модели не парковаться рядом с другими машинами, чтобы в случае внезапного возгорания не повредить ещё и их. Всего производитель официально признал 12 случаев пожаров с участием Bolt.