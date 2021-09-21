В Chevrolet назвали причину возгорания электрокаров Bolt

Фирма заявила, что совместными усилиями корпораций GM и LG удалось оптими­зировать производ­ственные процессы и улучшить контроль качества на заводах, где выпускают аккуму­ляторы для Bolt. Кроме того, LG пообещала увеличить объёмы производства батарей: для отзывной кампании их потребуется много, хотя конкретного числа машин Chevrolet не называет.

Chevrolet намерена отдельно уведомить владельцев тех электрокаров, чьи аккумуляторы были собраны в период наибольшей вероятности возникно­вения дефектов. На таких Bolt бесплатно заменят батареи и предоставят на них восьми­летнюю гарантию.

Помимо прочего, компания обещает разработать новое программное обеспечение для электрокаров. Оно позволит более тщательно мониторить состояние аккумуляторов и сумеет оповестить владельцев о любых аномалиях и отклонениях — они могут быть свидетель­ством вероятного возгорания. Устанавливать новый софт на электрокары Chevrolet начнёт через два месяца.

Пока же компания просит владельцев Bolt продолжать придержи­ваться рекомендаций по эксплуатации электро­мобилей. В списке, в частности, упоминаются необходимость не заряжать аккумуляторы свыше 90% и не разряжать полностью, а также не оставлять Bolt на ночь на зарядке в закрытом помещении.

Ранее компания посоветовала владельцам электро­мобилей этой модели не парковаться рядом с другими машинами, чтобы в случае внезапного возгорания не повредить ещё и их. Всего произво­дитель официально признал 12 случаев пожаров с участием Bolt.