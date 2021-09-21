В США в старом сарае нашли самую большую коллекцию старых Фордов — им около 100 лет

В Chevrolet назвали причину возгорания электрокаров Bolt
Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Chevrolet официально подтвердила, что причиной пожаров электрокаров Bolt были неполадки в аккумуляторных батареях LG, однако отметила, что для возникновения возгорания требовалось сочетание сразу двух редко встречающихся производственных дефектов. Производитель обнародовал план по реабилитации Bolt — менять потенциально опасные аккумуляторы начнут уже в октябре.

  • Фирма заявила, что совместными усилиями корпораций GM и LG удалось оптими­зировать производ­ственные процессы и улучшить контроль качества на заводах, где выпускают аккуму­ляторы для Bolt. Кроме того, LG пообещала увеличить объёмы производства батарей: для отзывной кампании их потребуется много, хотя конкретного числа машин Chevrolet не называет.
  • Chevrolet намерена отдельно уведомить владельцев тех электрокаров, чьи аккумуляторы были собраны в период наибольшей вероятности возникно­вения дефектов. На таких Bolt бесплатно заменят батареи и предоставят на них восьми­летнюю гарантию.
  • Помимо прочего, компания обещает разработать новое программное обеспечение для электрокаров. Оно позволит более тщательно мониторить состояние аккумуляторов и сумеет оповестить владельцев о любых аномалиях и отклонениях — они могут быть свидетель­ством вероятного возгорания. Устанавливать новый софт на электрокары Chevrolet начнёт через два месяца.
  • Пока же компания просит владельцев Bolt продолжать придержи­ваться рекомендаций по эксплуатации электро­мобилей. В списке, в частности, упоминаются необходимость не заряжать аккумуляторы свыше 90% и не разряжать полностью, а также не оставлять Bolt на ночь на зарядке в закрытом помещении.

Ранее компания посоветовала владельцам электро­мобилей этой модели не парковаться рядом с другими машинами, чтобы в случае внезапного возгорания не повредить ещё и их. Всего произво­дитель официально признал 12 случаев пожаров с участием Bolt.

Сталкивались с возгоранием автомобилей?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании