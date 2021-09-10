Россиянин продаёт почти новый Chevrolet Evanda 2006 года. Он стоит как Lada Vesta

У машины было два владельца, причём в руках второго она находится всего год из своих 15 лет. Он уверяет, что приобрел Эванду с пробегом 1200 километров и за этот год проехал ещё почти 2000 километров. Всю жизнь Chevrolet провёл в гараже, поэтому перед началом эксплуатации ему провели большое ТО.

На стёклах сохранились заводские наклейки, в салоне витает ещё запах нового автомобиля. Резина тоже родная, практически без износа. Комплектация сравни­тельно простая: бензиновый атмосферник 2.0 на 131 л.с., 5‑ступен­чатая «механика», велюровый салон, литые диски, электро­пакет, аудио­система с кассетной декой и CD-чейнджером, однозонный климат-контроль.

Chevrolet Evanda также носил имена Chevrolet Epica, Daewoo Magnus и Suzuki Verona. Модель производили в 2000–2006 годах. В том числе и в России, на калинин­градском «Автоторе». Двигатель 2.0 мог сочетаться с механической коробкой или 4‑ступен­чатым «автоматом». Более мощный мотор на 2.5 мощностью 158 сил шёл только с автоматической коробкой. Версия с механической трансмиссией была самой динамичной в гамме, разгоняясь до сотни за 9,8 секунды.

На днях на Авто.ру начали продавать ещё одну необычную «капсулу времени». Это Mitsubishi Lancer X с базовым мотором 1.5 и «автоматом». Но все 13 лет он находился в руках одного владельца и проехал только 1215 километров. Просят за него 925 000 рублей.