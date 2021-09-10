Россиянин продаёт почти новый Chevrolet Evanda 2006 года. Он стоит как Lada Vesta

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Новый Mitsubishi Lancer X 13 лет хранили в гараже и теперь продают
Рассекречен флагманский кроссовер марки Exeed для России. Он размером с Toyota Highlander
Кирилл Малышев
На Авто.ру выставили на продажу седан Chevrolet Evanda 2006 года выпуска с минимальным пробегом. Владелец из Йошкар-Олы оценил машину в 860 000 рублей. Из новых автомобилей за эти деньги сейчас можно купить Ладу Весту с механической коробкой в средней комплектации Comfort.
На днях на Авто.ру начали продавать ещё одну необычную «капсулу времени». Это Mitsubishi Lancer X с базовым мотором 1.5 и «автоматом». Но все 13 лет он находился в руках одного владельца и проехал только 1215 километров. Просят за него 925 000 рублей.