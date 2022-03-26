Chevrolet Corvette получил экстремальный бодикит

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Дмитрий Елизаров
Американская компания ADV.1, известная производством колёсных дисков экзотического дизайна, поделилась изображениями тюнинг-проекта на базе Chevrolet Corvette нынешнего поколения, в котором использованы её колёса. Однако главной доработкой внешности спорткара стал экстремальный аэродинамический обвес.
Ранее схожий по степени экстремальности бодикит применили на экзотическом купе Mitsuoka Orochi, но от этого Corvette его отличают огромное антикрыло и псевдогоночная ливрея.