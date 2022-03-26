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Chevrolet Corvette получил экстремальный бодикит

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Дмитрий Елизаров

Американская компания ADV.1, известная производством колёсных дисков экзотического дизайна, поделилась изображениями тюнинг-проекта на базе Chevrolet Corvette нынешнего поколения, в котором использованы её колёса. Однако главной доработкой внешности спорткара стал экстремальный аэродинамический обвес.

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  • Применённый на суперкаре бодикит называется DuraflexAero Grand. Самыми заметными его элементами можно назвать агрессивные бамперы (передний — с внушительным сплиттером, задний — с развитым диффузором) и задний спойлер. Кроме того, спорткар оснастили расширителями колёсных арок и заменили часть деталей карбоновыми альтернативами. В их числе, к примеру, крышка переднего капота, различные накладки и воздухозаборники, а также корпуса боковых зеркал. Отдельной изюминкой проекта по замыслу владельца должны стать ламбо-двери.
  • Составные колёсные диски диаметром 20 и 21 дюйм компания ADV.1 изготовила специально для этого проекта (но готова наладить их массовое производство). Кроме того, в ходовой части Corvette применены пневмоэлементы, позволяющие уменьшать дорожный просвет до экстремального минимума.
  • Силовой агрегат Chevrolet Corvette C8 в целом остался прежним, однако владелец автомобиля снабдил его альтернативным выхлопом от Borla, доработанной системой впуска, кастомными дроссельными заслонками и тому подобное. Наконец, среднемоторный спорткар наделён встроенным каркасом безопасности.
  • Стоимость проекта его создатели не раскрывают.

Ранее схожий по степени экстремальности бодикит применили на экзотическом купе Mitsuoka Orochi, но от этого Corvette его отличают огромное антикрыло и псевдогоночная ливрея.

Как вам такой вариант Corvette?

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