Chevrolet Corvette получил экстремальный бодикит

Применённый на суперкаре бодикит называется DuraflexAero Grand

. Самыми заметными его элементами можно назвать агрессивные бамперы (передний — с внушительным сплиттером, задний — с развитым диффузором) и задний спойлер. Кроме того, спорткар оснастили расширителями колёсных арок и заменили часть деталей карбоновыми альтернативами. В их числе, к примеру, крышка переднего капота, различные накладки и воздухозаборники, а также корпуса боковых зеркал. Отдельной изюминкой проекта по замыслу владельца должны стать ламбо-двери.