Chevrolet Corvette превратился в итальянский суперкар Ares
Дмитрий Елизаров
Итальянское кузовостроительное ателье Ares Modena представило две новых модификации своего Project S1, анонсированного осенью 2020 года. Ares Modena S1, который базируется на платформе нынешнего поколения Chevrolet Corvette, стал гораздо ближе к конвейеру, и хотя дата начала сборки суперкаров ещё не названа, приём заказов на купе и спидстер уже открыт. Тираж будет крайне ограниченным — по 24 суперкара для каждого типа кузова.
- Дизайнеры серьёзно переработали экстерьер обеих будущих новинок, сохранив при этом некоторые ключевые моменты концепта двухлетней давности — например, развитые колёсные арки с воздухозаборниками, характерные очертания кормы и вертикально выведенные в задней части кузова патрубки выхлопной системы. Силуэтом капсулы салона купе Ares Design S1 по-прежнему напоминает автомобили компании Koenigsegg.
- Суперкары получили полностью новые бамперы и иную светотехнику, а для спидстера было радикально переработано остекление. Открытый суперкар снабдили полноценным лобовым стеклом вместо двух «козырьков», а два характерных «горба» за сиденьями заменили единым «наплывом». Утверждается, что новая конструкция обеспечит полноценную аэродинамическую защиту салона.
- Сам салон S1 продемонстрирован впервые. Передняя панель суперкара сохраняет характерную для Corvette архитектуру с двумя выделенными зонами для водителя и пассажира. Однако сама панель стала массивнее, а мультимедийная составляющая интерьера расширена за счёт новой системы с тремя дисплеями — для водителя, пассажира и медиасистемы.
- Отделывать салон S1 ателье предполагает дорогими сортами кожи и алькантары по выбору заказчика, а также вставками из открытого карбона. Кузовные панели суперкаров будут изготавливать из углепластика.
- Шасси и силовой агрегат донора для Ares Modena S1 сохраняют неизменными, однако комплектуют суперкар кастомной выхлопной системой. Утверждается, что она значительно увеличивает потенциал двигателя, но точные данные пока не названы.
На этапе дебюта прототипа S1 осенью 2020 года сообщалось, что сборка суперкаров стартует в течение двух лет. Предполагалось, что стоить новинка будет минимум 500 тысяч евро, но сейчас компания предлагает уточнять цену посредством прямого запроса.