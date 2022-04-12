Chevrolet Corvette превратился в итальянский суперкар Ares

Итальянское кузовостроительное ателье Ares Modena представило две новых модификации своего Project S1, анонсированного осенью 2020 года. Ares Modena S1, который базируется на платформе нынешнего поколения Chevrolet Corvette, стал гораздо ближе к конвейеру, и хотя дата начала сборки суперкаров ещё не названа, приём заказов на купе и спидстер уже открыт. Тираж будет крайне ограниченным — по 24 суперкара для каждого типа кузова.