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Chevrolet Corvette к 2025 году станет премиальным электрокроссовером
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Дмитрий Елизаров

Компания Chevrolet намеревается превратить Corvette в самостоятельный суббренд к середине десятилетия. Как пишет Car&Driver, к нынешнему семейству спорткаров присоединятся четырёхдверная модель и батарейный вседорожник, при этом позиционироваться новинки будут как премиальные и высокотехнологичные.

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Возможный облик нового Chevrolet Corvette от GM Design

  • Новые электрические Corvette планируется строить на платформе GM Ultium, которую значительно усовершенствуют. Она получит, к примеру, новейшие аккумуляторы с высокой плотностью и ультрасовременной системой охлаждения, возможность быстрой зарядки батарей от высокомощных станций и сверхбыстрое программное обеспечение, которое будет среди прочего управлять тягой на всех четырёх колёсах.
  • Премиальный статус новым версиям Corvette, помимо технологического превосходства, должны будут обеспечить высокий уровень комфорта и эксклюзивность, которой, по всей видимости, планируется добиваться ограничением на производство. В целом же и четырёхдверное купе, и кроссовер должны сохранить основные черты имиджа нынешнего Chevrolet Corvette C8.
  • Chevrolet планирует пойти тем же путём, которым уже двигается Ford после выпуска электрокроссовера Mustang Mach-E. Однако представители нового семейства Corvette должны будут сыграть в более высоком рыночном сегменте.

Само купе в ближайшем будущем, как ожидается, получит несколько новых модификаций, включая экстремальный гибрид, который назовут Zora, — в честь одного из создателей оригинального «Корвета» Зоры Аркус-Дантова. А к 2025 году спорткупе также переведут на электротягу.

Готовы к кроссоверу Chevrolet Corvette?

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