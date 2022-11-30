Chevrolet Corvette к 2025 году станет премиальным электрокроссовером

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Покупателям Chevrolet Corvette разрешат самим собирать двигатели для своих машин
В Британии осталась последняя новая «Нива»
Дмитрий Елизаров
Компания Chevrolet намеревается превратить Corvette в самостоятельный суббренд к середине десятилетия. Как пишет Car&Driver, к нынешнему семейству спорткаров присоединятся четырёхдверная модель и батарейный вседорожник, при этом позиционироваться новинки будут как премиальные и высокотехнологичные.
Само купе в ближайшем будущем, как ожидается, получит несколько новых модификаций, включая экстремальный гибрид, который назовут Zora, — в честь одного из создателей оригинального «Корвета» Зоры Аркус-Дантова. А к 2025 году спорткупе также переведут на электротягу.