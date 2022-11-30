Chevrolet Corvette к 2025 году станет премиальным электрокроссовером

Новые электрические Corvette планируется строить на платформе GM Ultium, которую значительно усовершенствуют. Она получит, к примеру, новейшие аккумуляторы с высокой плотностью и ультрасовременной системой охлаждения, возможность быстрой зарядки батарей от высокомощных станций и сверхбыстрое программное обеспечение, которое будет среди прочего управлять тягой на всех четырёх колёсах.

Премиальный статус новым версиям Corvette, помимо технологического превосходства, должны будут обеспечить высокий уровень комфорта и эксклюзивность, которой, по всей видимости, планируется добиваться ограничением на производство. В целом же и четырёхдверное купе, и кроссовер должны сохранить основные черты имиджа нынешнего Chevrolet Corvette C8.

Chevrolet планирует пойти тем же путём, которым уже двигается Ford после выпуска электрокроссовера Mustang Mach-E. Однако представители нового семейства Corvette должны будут сыграть в более высоком рыночном сегменте.

Само купе в ближайшем будущем, как ожидается, получит несколько новых модификаций, включая экстремальный гибрид, который назовут Zora, — в честь одного из создателей оригинального «Корвета» Зоры Аркус-Дантова. А к 2025 году спорткупе также переведут на электротягу.