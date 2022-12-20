Chevrolet Camaro получит 10-литровый мотор

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Дмитрий Елизаров
Компания Chevrolet обновит гоночную линейку COPO Camaro, предназначенную для дрэг-рейсинга. Самая мощная и быстрая модификация получит восьмицилиндровый двигатель объёмом 10,4 литра. Приём предварительных заказов уже открыт.
Chevrolet COPO Camaro запрещено использовать на дорогах общего пользования — только на специализированных закрытых трассах. При этом у Camaro есть легальная, но не заводская модификация Exorcist с 1013-сильным двигателем. Выпускало её ателье Hennessey.