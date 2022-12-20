Chevrolet Camaro получит 10-литровый мотор

В качестве «коробочного» мотора, адресованного создателям кастомных машин, двигатель дебютировал ещё осенью прошлого года. Безнаддувный V8 с завода развивает 1004 л.с. и 1188 Нм крутящего момента, а ресурс двигателя рассчитан примерно на 200 заездов на дрэг-стрипе. Планов по установке этого на агрегата на серийную модель у Chevrolet нет.

С какими характеристиками 10,4-литровый V8 появится на COPO Camaro, пока не уточняется. В предыдущей версии заводской дрэгстер оснащали более компактным двигателем объёмом 9,4 литра, но сейчас в Chevrolet приняли решение от него отказаться.

У COPO Camaro будут и более доступные варианты. Базовым станет семилитровый атмосферный V8 на 470 л.с., промежуточным — наддувный мотор объёмом 5,7 литра, развивающий 580 л.с. Цены пока не обнародованы.

Chevrolet COPO Camaro запрещено использовать на дорогах общего пользования — только на специализированных закрытых трассах. При этом у Camaro есть легальная, но не заводская модификация Exorcist с 1013-сильным двигателем. Выпускало её ателье Hennessey.