Chevrolet Camaro могут снять с производства ради электроседана
Дмитрий Елизаров
Культовый спорткар Chevrolet Camaro может уйти в историю из-за намерения корпорации GM отказаться от производства автомобилей с ДВС. Как пишет Automotive News, руководство корпорации планирует заменить масл-кар классической четырёхдверкой на электротяге, и сохранит ли она знаменитое имя, пока неизвестно.
- Актуальное поколение Chevrolet Camaro было выпущено на рынок ещё в 2015 году, а тремя годами позже пережило рестайлинг. В Chevrolt могли бы уже готовить к премьере следующее поколение модели, однако по данным издания этого не будет. Жизнь нынешнего Camaro продлят до тех пор, пока не будет создан его условный электрический преемник. Ожидается, что произойдёт это в 2024 году.
- По одной из версий, электромобиль продолжат позиционировать как спортивную модель и ради этого снабдят одной из силовых установок, заявленных для пикапа GMC Hummer EV. Три электромотора, которые устанавливаются на пикап в самом дорогом исполнении, развивают 1014 л.с. и ускоряют Hummer до 60 миль в час (96 км/ч) за 3 секунды.
- В 2025 году прекратится выпуск ещё одной модели-ветерана — Chevrolet Malibu, которую также заменят электромобилем. Однако пока не уточняется, будет ли GM разрабатывать ещё один седан или предпочтёт вывести на рынок вместо Malibu более доступные версии спортивного электрокара.
GM планирует в ближайшие годы разработать не менее двух десятков новинок на батарейной тяге, большинство из которых окажутся в той или иной степени внедорожными. Например, электроальтернативы появятся у пикапов Chevrolet Silverado и GMC Sierra, а также внедорожника Cadillac Escalade и всей кроссоверной линейки этой марки. В разработку новых электромобилей корпорация инвестирует до 35 миллиардов долларов, при этом как минимум несколько ближайших лет GM рассчитывает продавать модели с ДВС и электрокарами параллельно. Полный переход на электротягу корпорация запланировала на 2035 год.