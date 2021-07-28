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Chevrolet Camaro могут снять с производства ради электроседана

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Дмитрий Елизаров

Культовый спорткар Chevrolet Camaro может уйти в историю из-за намерения корпорации GM отказаться от производства автомобилей с ДВС. Как пишет Automotive News, руководство корпорации планирует заменить масл-кар классической четырёхдверкой на электротяге, и сохранит ли она знаменитое имя, пока неизвестно.

  • Актуальное поколение Chevrolet Camaro было выпущено на рынок ещё в 2015 году, а тремя годами позже пережило рестайлинг. В Chevrolt могли бы уже готовить к премьере следующее поколение модели, однако по данным издания этого не будет. Жизнь нынешнего Camaro продлят до тех пор, пока не будет создан его условный электрический преемник. Ожидается, что произойдёт это в 2024 году.
  • По одной из версий, электромобиль продолжат позиционировать как спортивную модель и ради этого снабдят одной из силовых установок, заявленных для пикапа GMC Hummer EV. Три электро­мотора, которые устанавли­ваются на пикап в самом дорогом исполнении, развивают 1014 л.с. и ускоряют Hummer до 60 миль в час (96 км﻿/﻿ч) за 3 секунды.
  • В 2025 году прекратится выпуск ещё одной модели-ветерана — Chevrolet Malibu, которую также заменят электро­мобилем. Однако пока не уточняется, будет ли GM разрабатывать ещё один седан или предпочтёт вывести на рынок вместо Malibu более доступные версии спортивного электрокара.

GM планирует в ближайшие годы разработать не менее двух десятков новинок на батарейной тяге, большин­ство из которых окажутся в той или иной степени внедорожными. Например, электро­альтернативы появятся у пикапов Chevrolet Silverado и GMC Sierra, а также внедорожника Cadillac Escalade и всей кроссоверной линейки этой марки. В разработку новых электро­мобилей корпорация инвестирует до 35 миллиардов долларов, при этом как минимум несколько ближайших лет GM рассчитывает продавать модели с ДВС и электрокарами параллельно. Полный переход на электротягу корпорация запланировала на 2035 год.

Будете скучать по Chevrolet Camaro?

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