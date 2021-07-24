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На продажу выставлен уникальный Chevrolet Camaro 1987 года. Он абсолютно новый

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Кирилл Малышев

На портале Bring a Trailer выставили на торги Chevrolet Camaro 1987 года, который почти за 35 лет проехал всего 167 километров. За спорткупе третьего поколения в комплектации IROC-Z, по данным на утро субботы, предлагают максимум 19 761 долларов (1,45 миллиона рублей).

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  • Вишнёвый кузов пребывает в отличном состоянии. На нём установлен окрашенный в основной колер обвес, интегриро­ванный спойлер на корме, противо­туманные фары. Плюс серебристые наклейки с названием комплектации по бортам.
  • Салон отделан серым велюром. Комплектация включает в себя кассетную аудиосистему, механические стекло­подъёмники, кондиционер. Никаких подушек безопасности на модели в те годы не было.
  • Camaro оснащён родными 16-дюймовыми колёсными дисками, за которыми скрываются дисковые тормозные механизмы. «Восьмёрка» объёмом 5,7 литра в 1987 году выдавала 225 л.с. Она работает в паре с 4‑ступенчатым «автоматом». Сзади установлен дифференциал повышенного трения.
  • Комлектация IROC-Z появилась на Camaro третьего поколения в 1985 году. Она отличается заниженной подвеской на оригинальных компонентах и перенастроенным впрыском. В 1987‑м для этой спецсерии стал доступен двигатель 5.7 в дополнение к имевшемуся 5.0, который выдавал 190 сил при автоматической коробке передач и 215 сил — при механической.

Ранее на сайте London Auto Sales продавали странный Chevrolet Camaro, которому 18 лет. За автомобиль, частично стилизованный под классическую модель 1969 года, хотели выручить почти 50 тысяч долларов. Это существенно дороже нового спорткара даже в версии с V8.

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