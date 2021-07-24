На продажу выставлен уникальный Chevrolet Camaro 1987 года. Он абсолютно новый

На портале Bring a Trailer выставили на торги Chevrolet Camaro 1987 года, который почти за 35 лет проехал всего 167 километров. За спорткупе третьего поколения в комплектации IROC-Z, по данным на утро субботы, предлагают максимум 19 761 долларов (1,45 миллиона рублей).