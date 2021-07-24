На продажу выставлен уникальный Chevrolet Camaro 1987 года. Он абсолютно новый

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Забытая мощь: крутые масл-кары, о которых вы могли не знать
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Кирилл Малышев
На портале Bring a Trailer выставили на торги Chevrolet Camaro 1987 года, который почти за 35 лет проехал всего 167 километров. За спорткупе третьего поколения в комплектации IROC-Z, по данным на утро субботы, предлагают максимум 19 761 долларов (1,45 миллиона рублей).
Ранее на сайте London Auto Sales продавали странный Chevrolet Camaro, которому 18 лет. За автомобиль, частично стилизованный под классическую модель 1969 года, хотели выручить почти 50 тысяч долларов. Это существенно дороже нового спорткара даже в версии с V8.