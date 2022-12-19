Chevrolet Bolt теряет зимой 32 процента запаса хода, Jaguar I-Pace — всего 3 процента

Портал Recurrent проанализировал отзывы 7000 владельцев электромобилей и составил рейтинг наименее приспособленных к зимней эксплуатации моделей. Выяснилось, что Chevrolet Bolt, Ford Mustang Mach-E и Volkswagen ID.4 в холодное время года снижают запас хода на одной зарядке на 30 процентов и больше.