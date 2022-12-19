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Chevrolet Bolt теряет зимой 32 процента запаса хода, Jaguar I-Pace — всего 3 процента
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Кирилл Малышев

Портал Recurrent проанализировал отзывы 7000 владельцев электромобилей и составил рейтинг наименее приспособленных к зимней эксплуатации моделей. Выяснилось, что Chevrolet Bolt, Ford Mustang Mach-E и Volkswagen ID.4 в холодное время года снижают запас хода на одной зарядке на 30 процентов и больше.

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  • Chevrolet Bolt при температуре ниже нуля способен проехать около 257 километров. При 20 градусах со знаком плюс запас хода у него составляет 370 километров. Модель показала антирекорд, потеряв около 32 процента своей автономности.
  • Mustang Mach-E в аналогичных условиях проседает с 418 до 283 километров, Volkswagen ID.4 — с 410 до 283 километров. Это составляет около 30 процентов от их запаса хода.
  • Лучший результат в рамках исследования показали Audi e-tron (минус 8 процентов) и Jaguar I-Pace (минус 3 процента). Посередине расположились модели Tesla (от 15 до 19 процентов просадки), BMW i3 (минус 24 процента), Hyundai Kona (минус 19 процентов), Nissan Leaf (минус 21 процент), Volkswagen e-Golf (минус 23 процента).

Tesla Model 3 и Nissan Leaf признаны самыми надёжными электромобилями. Формально их опередил и стал лидером Kia EV6, однако в силу свежести модели по ней пока собрана совсем небольшая статистика, которую исследователи посчитали нерепрезентативной.

Электромобиль и зима…

Фото на обложке: Chevrolet

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