Chevrolet Bolt теряет зимой 32 процента запаса хода, Jaguar I-Pace — всего 3 процента

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Первый тест российского электромобиля Evolute i-PRO: как он едет и экономичнее ли машины с ДВС
28-летний седан E 60 AMG вошёл в десятку самых дорогих Мерседесов, которые продают на Авто.ру
Кирилл Малышев
Портал Recurrent проанализировал отзывы 7000 владельцев электромобилей и составил рейтинг наименее приспособленных к зимней эксплуатации моделей. Выяснилось, что Chevrolet Bolt, Ford Mustang Mach-E и Volkswagen ID.4 в холодное время года снижают запас хода на одной зарядке на 30 процентов и больше.
Tesla Model 3 и Nissan Leaf признаны самыми надёжными электромобилями. Формально их опередил и стал лидером Kia EV6, однако в силу свежести модели по ней пока собрана совсем небольшая статистика, которую исследователи посчитали нерепрезентативной.
Фото на обложке: Chevrolet