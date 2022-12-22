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Chevrolet Bolt снова отзывают из-за риска пожара, но причина не в батарее
Новости

Кирилл Малышев

Американский концерн объявил отзывную кампанию для 140 000 электромобилей Chevrolet Bolt. Они могут загореться после ДТП и срабатывания преднатяжителей ремней безопасности, пишет Reuters.

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  • При срабатывании пиропатрон преднатяжителя ремня выпускает горячий газ. На Chevrolet Bolt он может контактировать с ковровым покрытием салона. Очень высокая температура может привести к возгоранию элементов внутренней отделки.
  • По предварительной информации, решать проблему станут не заменой пиропатронов, а подкладыванием теплоизолирующего материала вроде фольги. Под отзыв попадают электромобили с 2017 по 2023 модельный год. Из них 120 000 проданы в США, оставшиеся 20 000 находятся в Канаде.

Это уже не первая отзывная кампания для модели Bolt, связанная с риском пожара. В предыдущей были виноваты тяговые аккумуляторы производства LG. Официально признано больше десятка случаев возгорания. Процесс замены дефектных батарей в настоящее время продолжается.

Не боитесь пожара в машине?

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