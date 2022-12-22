Chevrolet Bolt снова отзывают из-за риска пожара, но причина не в батарее

По предварительной информации, решать проблему станут не заменой пиропатронов, а подкладыванием теплоизолирующего материала вроде фольги. Под отзыв попадают электромобили с 2017 по 2023 модельный год. Из них 120 000 проданы в США, оставшиеся 20 000 находятся в Канаде.