Chevrolet Bolt снова отзывают из-за риска пожара, но причина не в батарее

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Кирилл Малышев
Американский концерн объявил отзывную кампанию для 140 000 электромобилей Chevrolet Bolt. Они могут загореться после ДТП и срабатывания преднатяжителей ремней безопасности, пишет Reuters.
Это уже не первая отзывная кампания для модели Bolt, связанная с риском пожара. В предыдущей были виноваты тяговые аккумуляторы производства LG. Официально признано больше десятка случаев возгорания. Процесс замены дефектных батарей в настоящее время продолжается.