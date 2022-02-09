Кроссовер Chevrolet Blazer после обновления получил увеличенный экран

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В США плановый рестайлинг прошёл среднеразмерный кроссовер Chevrolet Blazer. Изменения малозаметны, хотя и произошли как снаружи, так и по салону.
Дорестайлинговые Chevrolet Blazer стоят в США всего на 300 долларов (22 тысячи рублей) дешевле Chevrolet Traverse (от 35 тысяч долларов без учёта налогов). В российской же гамме американской марки представлены только «дешёвый» Trailblazer, который стоит от 2,2 миллиона рублей, Traverse (3,9 миллиона рублей) и Tahoe (от 7 миллионов рублей).