Кроссовер Chevrolet Blazer после обновления получил увеличенный экран

Стилистически бамперы, решётка радиатора и оптика остались прежними. Однако у первых поменялась форма, вторая стала больше, а третья сменила орнамент при тех же внешних размерах. Колёсные диски нового дизайна могут быть диаметром от 18 до 21 дюйма.

На передней панели отныне стоит увеличенный с 8 до 10 дюймов дисплей медиасистемы. К перечню оборудования добавили беспроводную зарядку смартфона. Для «спортивной» комплектации RS ввели отделку салона тёмно-синей кожей.

В прошлом году из линейки Блейзера убрали базовый атмосферный мотор 2.5 мощностью 194 силы. После рестайлинга покупателям предложено выбирать из агрегатов 2.0 турбо и 3.6 V6 с отдачей 231 и 311 л.с. соответственно. Оба работают в паре с 9-ступенчатым «автоматом», а вот тип привода можно выбирать. Причём у мощной версии в комплектации RS за подключение задних колёс отвечают две муфты.

Дорестайлинговые Chevrolet Blazer стоят в США всего на 300 долларов (22 тысячи рублей) дешевле Chevrolet Traverse (от 35 тысяч долларов без учёта налогов). В российской же гамме американской марки представлены только «дешёвый» Trailblazer, который стоит от 2,2 миллиона рублей, Traverse (3,9 миллиона рублей) и Tahoe (от 7 миллионов рублей).