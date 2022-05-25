Chevrolet Aveo, на котором не осталось живого места: о чём не рассказывает продавец
Команда Авто.ру
Бюджетные автомобили «в возрасте» — приобретение часто вынужденное, из-за нехватки средств. Но часто — весьма сомнительное. За 7–8 лет жизни большинство этих машин успевают повидать многое, от работы в такси до кустарного ремонта. Конечно, среди них тоже встречаются встретиться экземпляры, на которых мало ездили и при этом аккуратно обслуживали. Что, впрочем, не исключает вероятность их попадания в рубрику «Не бит, не крашен»…
Чёрный Chevrolet Aveo, который сейчас продают на Авто.ру, как раз из таких. Седан был выпущен в 2013 году, а девять лет для машины бюджетного класса — немало. Но при этом её заявленный пробег составляет всего 73 650 км. И вроде как их проехал первый и единственный владелец.
Комментарий продавца
Автомобиль в отличном состоянии. В эксплуатации с 2014 года. 1 Собственник. Родной пробег. Двигатель, коробка передач работают без нареканий. Ходовая часть обслужена и вложений не требует! Есть пара косметических окрасов. Без вложений, сел и поехал.
Будущему покупателю Aveo обещано отличное состояние автомобиля, исправные двигатель и механическая коробка передач, обслуженная подвеска. Плюс, конечно, родной пробег и утверждение, что машина не требует вложений.
При этом продавец признаётся, что на кузове есть «пара косметических окрасов». Но разглядеть что-либо конкретное на фотографиях чёрного автомобиля и такого же тёмного интерьера затруднительно. Едем смотреть Chevrolet вживую? Ведь цена в 585 000 рублей за такую машину по нынешним временам очень привлекательная…
Лучше будем действовать по порядку. Сначала воспользуемся сервисом ПроАвто и посмотрим реальную историю этого седана. Первые строки отчёта показывают, что у него действительно всего один зарегистрированный в ГИБДД владелец, и, как указано в объявлении, он эксплуатирует Chevrolet c 2014 года.
В базах ГИБДД зафиксированы и две аварии, случившиеся в 2018 и 2019 годах. На обеих схемах все повреждённые элементы помечены с комментариями «Царапина/Скол», что предполагает минимальные последствия ДТП.
Правда, после первой аварии эксперт страховой компании насчитал ремонт сразу на 300 тысяч рублей. В перечне деталей, требующих замены, значатся не только бамперы, капот, правая фара и оба задних фонаря, но и крышка багажника с задней панелью пола, что куда тревожнее. И на «косметические окрасы» всё это уже мало похоже.
Впрочем, существует вероятность ошибочных расчётов страховой компании, когда никакого ремонта на деле не было — об этом Авто.ру предупреждает прямо в отчёте ПроАвто. Но по этому Aveo есть ещё одно доказательство того факта, что авария была серьёзной — архивное объявление о продаже битой машины. И тут ошибки случаются редко — только если продавец подменил VIN автомобиля.
На фотографиях мы видим Chevrolet, побитый со всех сторон — у седана поцарапаны и помяты двери, отсутствуют оба бампера, разбиты фары и сильно повреждён багажник. А ещё треснуло целое с виду лобовое стекло, что намекает на нарушение геометрии всего кузова. При этом подушки безопасности в салоне не сработали.
Комментарий продавца
Побывала в дтп где я оказался по середине. Машина на ходу. 2 комплекта дисков, комплект зимней резины в хорошем состоянии. Продаю из-за того, что восстанавливать желания не имею. Машина долгое время стояла и не эксплуатировалась.
Это объявление было дано в конце 2021 года, но продавец писал, что сама авария случилась задолго до этого. Однако это явно не то же самое ДТП 2018 года, после которого делали расчёт стоимости восстановления. Как минимум потому, что в конце 2019-го камера видеофиксации зафиксировала на дороге превышение скорости этим автомобилем!
В том объявлении владелец в качестве причины продажи написал, что не хочет сам восстанавливать машину. Видимо, это сделал её покупатель — тот, кто отремонтировав Aveo и теперь пытается снова его продать, не регистрируя на себя. Пока без успеха — текущему объявлению уже два месяца. Очевидно, не только мы изучаем историю чёрного седана, но и потенциальные покупатели. Которые сразу после этого быстро теряют интерес. Благо, Chevrolet Aveo этих лет и даже в такой же версии на Авто.ру хватает. В том числе со сходным и даже меньшим пробегом.