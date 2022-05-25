Chevrolet Aveo, на котором не осталось живого места: о чём не рассказывает продавец

В том объявлении владелец в качестве причины продажи написал, что не хочет сам восстанавливать машину. Видимо, это сделал её покупатель — тот, кто отремонтировав Aveo и теперь пытается снова его продать, не регистрируя на себя. Пока без успеха — текущему объявлению уже два месяца. Очевидно, не только мы изучаем историю чёрного седана, но и потенциальные покупатели. Которые сразу после этого быстро теряют интерес. Благо, Chevrolet Aveo этих лет и даже в такой же версии на Авто.ру хватает. В том числе со сходным и даже меньшим пробегом.